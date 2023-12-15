Глава зовнішньої розвідки РФ Наришкін виступив із абсурдними звинуваченнями у бік ЦРУ
Категорія
Політика
Дата публікації

Глава зовнішньої розвідки РФ Наришкін виступив із абсурдними звинуваченнями у бік ЦРУ

Сергій Наришкін
Джерело:  online.ua

Керівник Служби зовнішньої розвідки країни-агресорки Сергій Наришкін звинуватив ЦРУ у спробах створення альтернативного російського уряду у вигнанні зі складу опозиціонерів. 

Що відомо про звинувачення РФ у бік ЦРУ

Абсурд ситуації дійшов до того, що ЦРУ опрацьовує проект створення за межами Російської Федерації віртуальної та нібито легітимної держави. Так званої Російської республіки на чолі з якоюсь "тимчасовою адміністрацією, - заявляє Наришкін.

За його словами, країни Заходу нібито намагаються створити керовану російську опозицію за кордоном за загальними стандартами Держдепартаменту з участю ЦРУ, а також створити мережу підпільних антиурядових комітетів всередині Росії" перед президентськими виборами в Російській Федерації.

Що кажуть у США

За словами президента Джо Байдена у зверненні до представників Конгресу стосовно досі не затвердженного запиту на військову допомогу Україні та Ізраїлю, якщо кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна не зупинити зараз, під загрозою опиняться й інші країни.

На кону стоїть свобода України. І якщо ми не зупинимо Путіна, це поставить під загрозу свободу кожного майже всюди, - зазначив президент США.

Американський лідер наголосив, що "весь світ спостерігає" за тим, що робитимуть Штати.

Давайте покажемо їм, хто ми і за що ми виступаємо. Америка виступає за свободу сьогодні, завтра, завжди. Америка виступає проти тиранії та гноблення. Америка підтримує народ України, - наголосив Байден.

Що кажуть в Україні

За оцінками представників Головного управління розвідки Міноборони України, злочинна армія РФ продовжить спроби захопити більше українських територій, однак в російських злочинців не вистачить ресурсів для захоплення великих українських міст.

За нашими оцінками, у них не вистачить сил окупувати наші міста. Людський ресурс – це одне, але для окупації та утримання потрібно набагато більше, ніж мобілізовані недосвідчені військові, - пояснює представник ГУР Андрій Черняк.

Черняк зазначив, що Кремль опинився в патовій ситуації, оскільки раніше вже оголосив про анексію територій, які не контролює. У спробі чогось досягти Путін продовжить жертвувати російськими солдатами.

Так, у Москві не рахують людей, але там рахують гроші. Фінансових ресурсів на війну у них вистачить до 2025 року. А далі побачимо, - підкреслив представник ГУР.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ексглава ЦРУ назвав ключове очікування Путіна від виборів у США
Ексглава ЦРУ назвав ключове очікування Путіна від виборів у США
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ЦРУ створює власний інструмент на основі штучного інтелекту у суперництві з Китаєм
ЦРУ створює власний інструмент на основі штучного інтелекту у суперництві з Китаєм
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські розвідники майстерно ведуть тіньову війну проти Росії. Чи причетне ЦРУ
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм