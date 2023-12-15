Глава зовнішньої розвідки РФ Наришкін виступив із абсурдними звинуваченнями у бік ЦРУ

Керівник Служби зовнішньої розвідки країни-агресорки Сергій Наришкін звинуватив ЦРУ у спробах створення альтернативного російського уряду у вигнанні зі складу опозиціонерів.

Що відомо про звинувачення РФ у бік ЦРУ

Абсурд ситуації дійшов до того, що ЦРУ опрацьовує проект створення за межами Російської Федерації віртуальної та нібито легітимної держави. Так званої Російської республіки на чолі з якоюсь "тимчасовою адміністрацією, - заявляє Наришкін. Поширити

За його словами, країни Заходу нібито намагаються створити керовану російську опозицію за кордоном за загальними стандартами Держдепартаменту з участю ЦРУ, а також створити мережу підпільних антиурядових комітетів всередині Росії" перед президентськими виборами в Російській Федерації.

Що кажуть у США

За словами президента Джо Байдена у зверненні до представників Конгресу стосовно досі не затвердженного запиту на військову допомогу Україні та Ізраїлю, якщо кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна не зупинити зараз, під загрозою опиняться й інші країни.

На кону стоїть свобода України. І якщо ми не зупинимо Путіна, це поставить під загрозу свободу кожного майже всюди, - зазначив президент США. Поширити

Американський лідер наголосив, що "весь світ спостерігає" за тим, що робитимуть Штати.

Давайте покажемо їм, хто ми і за що ми виступаємо. Америка виступає за свободу сьогодні, завтра, завжди. Америка виступає проти тиранії та гноблення. Америка підтримує народ України, - наголосив Байден. Поширити

Що кажуть в Україні

За оцінками представників Головного управління розвідки Міноборони України, злочинна армія РФ продовжить спроби захопити більше українських територій, однак в російських злочинців не вистачить ресурсів для захоплення великих українських міст.

За нашими оцінками, у них не вистачить сил окупувати наші міста. Людський ресурс – це одне, але для окупації та утримання потрібно набагато більше, ніж мобілізовані недосвідчені військові, - пояснює представник ГУР Андрій Черняк. Поширити

Черняк зазначив, що Кремль опинився в патовій ситуації, оскільки раніше вже оголосив про анексію територій, які не контролює. У спробі чогось досягти Путін продовжить жертвувати російськими солдатами.