Керівник Служби зовнішньої розвідки країни-агресорки Сергій Наришкін звинуватив ЦРУ у спробах створення альтернативного російського уряду у вигнанні зі складу опозиціонерів.
Що відомо про звинувачення РФ у бік ЦРУ
За його словами, країни Заходу нібито намагаються створити керовану російську опозицію за кордоном за загальними стандартами Держдепартаменту з участю ЦРУ, а також створити мережу підпільних антиурядових комітетів всередині Росії" перед президентськими виборами в Російській Федерації.
Що кажуть у США
За словами президента Джо Байдена у зверненні до представників Конгресу стосовно досі не затвердженного запиту на військову допомогу Україні та Ізраїлю, якщо кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна не зупинити зараз, під загрозою опиняться й інші країни.
Американський лідер наголосив, що "весь світ спостерігає" за тим, що робитимуть Штати.
Що кажуть в Україні
За оцінками представників Головного управління розвідки Міноборони України, злочинна армія РФ продовжить спроби захопити більше українських територій, однак в російських злочинців не вистачить ресурсів для захоплення великих українських міст.
Черняк зазначив, що Кремль опинився в патовій ситуації, оскільки раніше вже оголосив про анексію територій, які не контролює. У спробі чогось досягти Путін продовжить жертвувати російськими солдатами.
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