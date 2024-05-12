Глобальный прокси-конфликт двух альянсов. Bloomberg дал определение войне России против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Глобальный прокси-конфликт двух альянсов. Bloomberg дал определение войне России против Украины

ЗСУ
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Источник:  Bloomberg

Глобальные прокси-конфликты были постоянным явлением в Первой Холодной войне, а вторжение России в Украину ознаменовало начало Второй Холодной войны.

На самом деле мировая война уже идет — Bloomberg

Нападение Путина на Украину выявило хрупкость западной оборонной промышленной базы. Война на Украине стала первым глобальным конфликтом новой холодной войны. Два огромных альянса косвенно, но столкнулись на поле боя в Европе.

Издание Bloomberg пишет, что война в Украине разделила мир.

Во время первой холодной войны прокси-конфликты являлись повсеместным явлением. Москва и Вашингтон поддерживали местных партнеров и пускали друг другу кровь в конфликтах, которые опустошали Глобальный Юг. Войны за деколонизацию в Африке и Азии, повстанческие движения и гражданские войны в Латинской Америке, жестокие бои в Корее и Вьетнаме стали ареной, на которой сверхдержавы маневрировали в поисках преимущества.

Теперь война в Украине углубляет очередную борьбу за установление условий глобального порядка и натравливает друг на друга конкурирующие между собой коалиции — передовые демократии и евразийские автократии.

Конечно, война в Украине не должна превратиться в разрастающуюся прокси-войну, потому что она вообще не должна быть войной. Россия рассчитывала подмять под себя Украину в считанные дни, но Киев дал отпор, что заставило Запад прийти на помощь и сплотиться в хоть и разрозненную, но коалицию.

При этом война в Украине послужила нескольким целям Запада:

  • стимулировала увеличение расходов на оборону в рамках НАТО, а организация получила двух новых членов — Финляндию и Швецию;

  • испуганные демократии начали укреплять свою оборону против Китая;

  • война снизила зависимость Европы от российских энергоносителей;

  • отдали Европу от Китая, который из-за связей с Москвой оказался соучастником.

Нападение Путина на Украину выявило хрупкость западной оборонной промышленной базы и предоставило шанс укрепить ее.

В классической манере прокси-войны США и их союзники преследовали собственную безопасность, помогая Украине сеять хаос по поводу агрессивного, но перенапряженного врага. Чем эффективнее, чем беспощаднее будет прокси-война, тем больше безопасности США обретут для демократического сообщества, сталкивающегося с многочисленными угрозами.

Друзья Путина дают отпор

Лидерам Китая, Ирана и Северной Кореи — главным друзьям Путина — наплевать на Украину, но они встревожены тем, что Россия может потерпеть унизительное поражение. Решительная победа Украины и ее западных сторонников могла бы иметь глобальные последствия, поскольку искалечила Россию и сделала бы ее помощников уязвимыми.

Иран предоставил Путину тысячи беспилотников Shahed и баллистических ракет для ударов по Украине. Тегеран даже направил советников для обучения российским войскам использования этих беспилотников — и помог России построить их на собственной территории.

Северная Корея продала Москве от 1 до 3 млн. артиллерийских снарядов, а также ракеты.

Китай не зашел так далеко: угрозы американских и европейских санкций не позволили ему передать оружие войны, но Китай поставляет Москве компоненты, необходимые для производства оружия и восстановления находящейся под санкциями российской оборонно-промышленной базы. В более широком смысле Китай стал экономическим центром России, поглощая ее торговлю, помогая ее фирмам привлекать капитал и иным образом ослабляя действие западных санкций.

Затягивая боевые действия в Украине автократическая Антанта удерживает внимание США на Европе, что является стратегическим бонусом для Китая, Северной Кореи и Ирана. Пхеньян, например, проводит испытания ракет почти рекордными темпами, что привлекло бы гораздо больше внимания США, если бы не непрерывные бои в других регионах. Иран и его прокси используют американскую невнимательность для того, чтобы нанести жестокий удар по Ближнему Востоку.

Война также вынудила Пентагон пополнить запасы дефицитных вооружений, таких как ракеты Patriot, в то время как он наращивает производство других, таких как артиллерийские снаряды. Не в последнюю очередь конфликт побудил автократии инвестировать в торговые маршруты, не подверженные санкциям или военному давлению Запада, и помог укрепить стратегическое партнерство.

Роль глобального Юга

Война в Украине поляризовала мировую политику сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны. Глобальный Юг испытал экономические потрясения, поскольку война всколыхнула мировые рынки продовольствия и энергоносителей. Перенаправив российскую торговлю из Европы в Азию, боевые действия изменили структуру торговли в эпическом масштабе.

Некоторые страны стараются не вмешиваться в конфликт; другие, такие как Турция и ОАЭ, играют на стороне обеих стран. В то же время, ключевые игроки на украинском фронте пытаются вовлечь новых членов в свои группировки, а их противники — не допустить их туда.

Это простая военная арифметика: в войне на истощение побеждает та сторона, обладающая большей выносливостью и большими ресурсами. Поэтому США, а также ключевые европейские страны рыскают по всему миру в поисках артиллерийских боеприпасов и других материальных средств. Москва делает то же самое.

В начале 2024 года США убедили Эквадор передать Украине вертолеты и системы ПВО российского производства. До этого Египет согласился отправить России 40 тыс ракет, а также боеприпасы для артиллерии и стрелкового оружия, пока Америка не убедила поставить артиллерию Киеву.

Аналогичным образом, слухи о поставках южноафриканского оружия в Россию вызвали гневную реакцию посла США. Чем дольше продолжается конфликт, тем важнее становится расширение своей коалиции и ограничение коалиции противника.

Война России против Украины и ее влияние на мир

Одно время казалось, что Украина и ее союзники выиграют борьбу. Сегодня все не столь однозначно. Россия владеет инициативой на поле боя; ее войска медленно одерживают верх. Американские чиновники были озадачены тем, насколько китайская поддержка помогла Москве нарастить военное производство.

Пакет помощи в размере 61 млрд долл должен помочь Украине не проиграть в этом году. Но кто из воюющих сторон и какой альянс в конечном итоге победит, еще предстоит выяснить, пишет издание.

Ответ будет зависеть от того, какая коалиция проявит большую выдержку и какая окажется более эффективной в принуждении или подрыве другой стороны.

10 мая стало известно, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 млн долл. В него вошли ракеты для ЗРК Patriot и Stinger, Bradley и MRAP, системы Javelin и т.д.

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