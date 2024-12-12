Самец горбатого кита проплыл более 13 тыс км, пересек по меньшей мере 3 океана в поисках самки.
Главные тезисы
- Горбатый кит преодолел рекордное расстояние более 13 тыс км в поисках самки, преодолев по меньшей мере 3 океана.
- Исследования показали, что горбатые киты демонстрируют большую гибкость в миграционных маршрутах, чем предполагалось.
- Причины долгого путешествия кита могут быть связаны с экологическими изменениями, климатическими факторами и увеличением популяции китов.
- Необычное перемещение кита через океан свидетельствует о более гибком характере миграций китов, а не привычных последовательных моделях.
- Одно и то же фото с самцом кита помогло ученым установить, что кит проплыл огромное расстояние, что не характерно для этого вида животных.
Что известно о рекордном путешествии горбатого кита
По результатам исследования проведенного учеными, путешествие кита началось у побережья Колумбии в восточной части Тихого океана и завершилось у побережья Занзибара в Индийском океане.
Ученые утверждают, что это рекордное расстояние, которое когда-либо преодолевал кит вида Megaptera novaeangliae.
Обычно горбатые киты используют очень последовательные модели миграций, перемещаясь между местами кормления в холодных водах, ближе к полюсам и предпочитают зоны размножения ближе к тропикам.
Каждый год киты проплывают с севера на юг более 8 тыс. км.
Однако горбатые киты обычно никогда не совершают значительных перемещений с востока на запад. При этом они также не смешиваются с другими популяциями китов.
О чем свидетельствует необычное путешествие горбатого кита
Однако это далекое путешествие через океан свидетельствует о том, что маршруты китов более гибки, чем считалось.
Исследования этой невероятной поездки одного кита базировались на фото, сделанных учеными в период между 2013 и 2022 годами.
На фото был запечатлен один и тот же самец, который был замечен в двух местах у побережья Колумбии, а уже через 5 лет в районе Занзибара.
Каждый раз его фиксировали в компании конкурентной группы, в которой самку пристально охраняет самец-"руководитель", а другие самцы соревнуются за доступ к ней.
Среди других причин, которые могли повлиять на поведение кита и его длительное путешествие, отмечаются:
экологические изменения, влияющие на распределение пищи;
изменение климата;
рост популяции горбатых китов, что увеличивает конкуренцию меж самцами во время сезонов кормления и размножения.
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