Самец горбатого кита проплыл более 13 тыс км, пересек по меньшей мере 3 океана в поисках самки.

Что известно о рекордном путешествии горбатого кита

По результатам исследования проведенного учеными, путешествие кита началось у побережья Колумбии в восточной части Тихого океана и завершилось у побережья Занзибара в Индийском океане.

Ученые утверждают, что это рекордное расстояние, которое когда-либо преодолевал кит вида Megaptera novaeangliae.

Обычно горбатые киты используют очень последовательные модели миграций, перемещаясь между местами кормления в холодных водах, ближе к полюсам и предпочитают зоны размножения ближе к тропикам.

Каждый год киты проплывают с севера на юг более 8 тыс. км.

Горбатый кит

Однако горбатые киты обычно никогда не совершают значительных перемещений с востока на запад. При этом они также не смешиваются с другими популяциями китов.

О чем свидетельствует необычное путешествие горбатого кита

Однако это далекое путешествие через океан свидетельствует о том, что маршруты китов более гибки, чем считалось.

Исследования этой невероятной поездки одного кита базировались на фото, сделанных учеными в период между 2013 и 2022 годами.

На фото был запечатлен один и тот же самец, который был замечен в двух местах у побережья Колумбии, а уже через 5 лет в районе Занзибара.

Каждый раз его фиксировали в компании конкурентной группы, в которой самку пристально охраняет самец-"руководитель", а другие самцы соревнуются за доступ к ней.

Среди других причин, которые могли повлиять на поведение кита и его длительное путешествие, отмечаются: