46-летний американец Гарри Кристенсен установил мировой рекорд, проплыв 73,5 км по реке Колумбия в лодке из гигантской тыквы.

Что известно о необычном рекорде Гарри Кристенсена

Отмечается, что американец провел в тыквенной лодке 26 часов.

Известно, что мужчина с 2011 года занимается выращиванием гигантских тыкв. За последние 4 года Кристенсен стал победителем во всех местных соревнованиях по плаванию на лодках, сделанных из овощей.

В этом году Кристенсену удалось вырастить тыкву размером 429,3 сантиметра и весом в 555 кг, что делало ее пригодной для изготовления лодки.

Как проходил заплыв американца на тыквенной лодке

11 октября 46-летний американец вырезал из тыквы лодку и прикрепил к ней камеру, чтобы фиксировать свое путешествие.

Незадолго после начала заплыва ветер на реке Колумбия усилился до 56 км/ч, поэтому Гарри пришлось совершить вынужденную остановку.

Для высадки тыквы был определен безопасный пляж прямо напротив Колумбии от водопада Малтнома. Приземление было тяжелым, поскольку в воде была густая растительность, которая не позволяла тыкве легко проплыть, — рассказывает Кристенсен. Поделиться

Во время отдыха на пляже он вырезал еще больше мягкой части из тыквенной лодки, чтобы улучшить балансировку в бурной реке.

Мужчине пришлось провести на веслах всю ночь, ведь он не смог найти места для стоянки перед наступлением темноты.

Рисковать целостностью своей лодки, пытаясь остановиться у любого выхода на сушу, он тоже не мог.

В 7:03 утра солнце сходило, и я нашел безопасное место, чтобы приземлиться и отдохнуть на острове Хайден, — рассказал Кристенсен. Поделиться

Остановка длилась около 5,5 часов, в течение которых мужчина успел поспать и поесть.

Благодаря этому он побил предыдущий мировой рекорд в 63 километра, установленный в 2023 году.