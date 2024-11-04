Житель США проплыл рекордное расстояние в лодке из тыквы ― видео
Категория
Мир
Дата публикации

Житель США проплыл рекордное расстояние в лодке из тыквы ― видео

Guinness World Records
Гарри Кристенсен в лодке из тыквы
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46-летний американец Гарри Кристенсен установил мировой рекорд, проплыв 73,5 км по реке Колумбия в лодке из гигантской тыквы.

Главные тезисы

  • Гарри Кристенсен установил мировой рекорд, проплыв 73,5 км на лодке из тыквы по реке Колумбия.
  • С 2011 года он занимается выращиванием гигантских тыкв и участвует в соревнованиях на лодках из овощей.
  • Гарри провел на острове около 5,5 часов, отдыхая и питаясь, завоевывая мировую славу и уважение.
  • Успех в рекордном заплыве американца на тыквенной лодке подтверждает его уникальные навыки и стойкость в экстремальных условиях.

Что известно о необычном рекорде Гарри Кристенсена

Отмечается, что американец провел в тыквенной лодке 26 часов.

Известно, что мужчина с 2011 года занимается выращиванием гигантских тыкв. За последние 4 года Кристенсен стал победителем во всех местных соревнованиях по плаванию на лодках, сделанных из овощей.

В этом году Кристенсену удалось вырастить тыкву размером 429,3 сантиметра и весом в 555 кг, что делало ее пригодной для изготовления лодки.

Как проходил заплыв американца на тыквенной лодке

11 октября 46-летний американец вырезал из тыквы лодку и прикрепил к ней камеру, чтобы фиксировать свое путешествие.

Незадолго после начала заплыва ветер на реке Колумбия усилился до 56 км/ч, поэтому Гарри пришлось совершить вынужденную остановку.

Для высадки тыквы был определен безопасный пляж прямо напротив Колумбии от водопада Малтнома. Приземление было тяжелым, поскольку в воде была густая растительность, которая не позволяла тыкве легко проплыть, — рассказывает Кристенсен.

Во время отдыха на пляже он вырезал еще больше мягкой части из тыквенной лодки, чтобы улучшить балансировку в бурной реке.

Мужчине пришлось провести на веслах всю ночь, ведь он не смог найти места для стоянки перед наступлением темноты.

Рисковать целостностью своей лодки, пытаясь остановиться у любого выхода на сушу, он тоже не мог.

В 7:03 утра солнце сходило, и я нашел безопасное место, чтобы приземлиться и отдохнуть на острове Хайден, — рассказал Кристенсен.

Остановка длилась около 5,5 часов, в течение которых мужчина успел поспать и поесть.

Благодаря этому он побил предыдущий мировой рекорд в 63 километра, установленный в 2023 году.

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