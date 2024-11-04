46-летний американец Гарри Кристенсен установил мировой рекорд, проплыв 73,5 км по реке Колумбия в лодке из гигантской тыквы.
Главные тезисы
- Гарри Кристенсен установил мировой рекорд, проплыв 73,5 км на лодке из тыквы по реке Колумбия.
- С 2011 года он занимается выращиванием гигантских тыкв и участвует в соревнованиях на лодках из овощей.
- Гарри провел на острове около 5,5 часов, отдыхая и питаясь, завоевывая мировую славу и уважение.
- Успех в рекордном заплыве американца на тыквенной лодке подтверждает его уникальные навыки и стойкость в экстремальных условиях.
Что известно о необычном рекорде Гарри Кристенсена
Отмечается, что американец провел в тыквенной лодке 26 часов.
Известно, что мужчина с 2011 года занимается выращиванием гигантских тыкв. За последние 4 года Кристенсен стал победителем во всех местных соревнованиях по плаванию на лодках, сделанных из овощей.
В этом году Кристенсену удалось вырастить тыкву размером 429,3 сантиметра и весом в 555 кг, что делало ее пригодной для изготовления лодки.
Как проходил заплыв американца на тыквенной лодке
11 октября 46-летний американец вырезал из тыквы лодку и прикрепил к ней камеру, чтобы фиксировать свое путешествие.
Незадолго после начала заплыва ветер на реке Колумбия усилился до 56 км/ч, поэтому Гарри пришлось совершить вынужденную остановку.
Во время отдыха на пляже он вырезал еще больше мягкой части из тыквенной лодки, чтобы улучшить балансировку в бурной реке.
Мужчине пришлось провести на веслах всю ночь, ведь он не смог найти места для стоянки перед наступлением темноты.
Рисковать целостностью своей лодки, пытаясь остановиться у любого выхода на сушу, он тоже не мог.
Остановка длилась около 5,5 часов, в течение которых мужчина успел поспать и поесть.
Благодаря этому он побил предыдущий мировой рекорд в 63 километра, установленный в 2023 году.
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