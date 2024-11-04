46-річний американець Гарі Крістенсен встановив світовий рекорд, пропливши 73,5 км по річці Колумбія у човні з гігантського гарбуза.

Що відомо про незвичайний рекорд Гарі Крістенсена

Зазначається, що американець провів у гарбузовому човні 26 годин.

Відомо, що чоловік з 2011 року займається вирощуванням велетенських гарбузів. За останні 4 роки Крістенсен став переможцем у всіх місцевих змаганнях із плавання на човнах, зроблених з овочів.

У цьому році Крістенсену вдалось виростити гарбуз розміром 429,3 сантиметри та вагою у 555 кг, що робило його придатним для виготовлення човна.

Як проходив заплив американця на гарбузовому човні

11 жовтня 46-річний американець вирізав із гарбуза човен і прикріпив до нього камеру, щоб фіксувати свою подорож.

Незадовго після початку запливу вітер на річці Колумбія посилився до 56 км/год, тому Гарі довелося зробити вимушену зупинку.

Для висадки гарбуза було визначено безпечний пляж прямо навпроти Колумбії від водоспаду Малтнома. Приземлення було важким, оскільки у воді була густа рослинність, яка не дозволяла гарбузу легко пропливти, — розповідає Крістенсен. Поширити

Під час відпочинку на пляжі він вирізав ще більше м’якої частини з гарбузового човна аби покращити балансування у бурхливій річці.

Чоловіку довелось провести на веслах усю ніч, адже він не зміг знайти місця для стоянки перед настанням темряви.

Ризикувати цілісністю свого човна, намагаючись зупинитися біля будь-якого виходу на сушу, він також не міг.

О 7:03 ранку сонце сходило, і я знайшов безпечне місце, щоб приземлитися та відпочити на острові Хайден, — розповів Крістенсен. Поширити

Зупинка тривала майже 5,5 годин, протягом яких чоловік встиг поспати та поїсти.

Завдяки цьому він побив попередній світовий рекорд у 63 кілометри, встановлений у 2023 році.