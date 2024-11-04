46-річний американець Гарі Крістенсен встановив світовий рекорд, пропливши 73,5 км по річці Колумбія у човні з гігантського гарбуза.
Головні тези:
- Американець Гарі Крістенсен встановив світовий рекорд, пропливши 73,5 км по річці Колумбія у човні з гігантського гарбуза.
- З 2011 року він вирощує велетенські гарбузи і став переможцем у всіх місцевих змаганнях із плавання на човнах, зроблених з овочів.
- Під час запливу вітер посилився до 56 км/год, що змусило його зробити вимушену зупинку перед висадкою на безпечний пляж.
- Гарі взяв участь у непересічній подорожі, піднімаючи планку світових рекордів на 10,5 км у порівнянні з попереднім досягненням у 2023 році.
- Зупинка на острові Хайден тривала майже 5,5 годин, під час якої чоловік встиг відпочити та поїсти, завойовуючи світову славу та пошану.
Що відомо про незвичайний рекорд Гарі Крістенсена
Зазначається, що американець провів у гарбузовому човні 26 годин.
Відомо, що чоловік з 2011 року займається вирощуванням велетенських гарбузів. За останні 4 роки Крістенсен став переможцем у всіх місцевих змаганнях із плавання на човнах, зроблених з овочів.
У цьому році Крістенсену вдалось виростити гарбуз розміром 429,3 сантиметри та вагою у 555 кг, що робило його придатним для виготовлення човна.
Як проходив заплив американця на гарбузовому човні
11 жовтня 46-річний американець вирізав із гарбуза човен і прикріпив до нього камеру, щоб фіксувати свою подорож.
Незадовго після початку запливу вітер на річці Колумбія посилився до 56 км/год, тому Гарі довелося зробити вимушену зупинку.
Під час відпочинку на пляжі він вирізав ще більше м’якої частини з гарбузового човна аби покращити балансування у бурхливій річці.
Чоловіку довелось провести на веслах усю ніч, адже він не зміг знайти місця для стоянки перед настанням темряви.
Ризикувати цілісністю свого човна, намагаючись зупинитися біля будь-якого виходу на сушу, він також не міг.
Зупинка тривала майже 5,5 годин, протягом яких чоловік встиг поспати та поїсти.
Завдяки цьому він побив попередній світовий рекорд у 63 кілометри, встановлений у 2023 році.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-