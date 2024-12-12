Що відомо про рекордну подорож горбатого кита

За результатами дослідження проведеного науковцями, подорож кита почалась поблизу узбережжя Колумбії в східній частині Тихого океану і завершилась біля узбережжя Занзібару в Індійському океані.

Науковці стверджують, що це рекордна відстань, яку коли-небудь долав кит виду Megaptera novaeangliae.

Зазвичай горбаті кити використовують дуже послідовні моделі міграцій, переміщуючись між місцями годівлі у холодних водах, ближче до полюсів та віддають перевагу зонам розмноження ближче до тропіків.

Кожного року кити пропливають з півночі на південь понад 8 тис км.

Горбатий кит

Однак горбаті кити зазвичай ніколи не здійснюють значних переміщень зі сходу на захід. При цьому вони також не змішуються з іншими популяціями китів.

Про що свідчить незвичайна подорож горбатого кита

Однак ця далека подорож через океан свідчить про те, що маршрути китів є більш гнучкими, ніж важалось.

Дослідження цієї неймовірної подорожі одного кита базувались на фото, зроблених науковцями у період між 2013 і 2022 роками.

На фото був зображений один й той самий самець, якого помітили у двох місцях поблизу узбережжя Колумбії, а вже за 5 років в районі Занзібару.

Щоразу його фіксували в компанії конкурентної групи, у якій самку пильно охороняє самець-"керівник", а інші самці змагаються за доступ до неї.

Серед інших причин, які могли вплинути на поведінку кита та його тривалу подорож, відзначаються: