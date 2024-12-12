Самець горбатого кита проплив понад 13 тис км, перетнувши щонайменше 3 океани, у пошуках самиці.
Головні тези:
- Горбатий кит проплив рекордну відстань у пошуках самиці, перетнувши щонайменше 3 океани.
- Подорож кита розпочалась в Тихому океані біля Колумбії та завершилась в Індійському океані поблизу Занзібару.
- Дослідження показали, що горбаті кити можуть виявити більшу гнучкість у маршрутах міграцій, ніж вважалося раніше.
- Причини такої далекої подорожі можуть бути пов'язані з екологічними змінами, зміною клімату та зростанням популяції китів.
- Фото науковців підтверджують, що один і той самий кит подолав вражаючу відстань.
Що відомо про рекордну подорож горбатого кита
За результатами дослідження проведеного науковцями, подорож кита почалась поблизу узбережжя Колумбії в східній частині Тихого океану і завершилась біля узбережжя Занзібару в Індійському океані.
Науковці стверджують, що це рекордна відстань, яку коли-небудь долав кит виду Megaptera novaeangliae.
Зазвичай горбаті кити використовують дуже послідовні моделі міграцій, переміщуючись між місцями годівлі у холодних водах, ближче до полюсів та віддають перевагу зонам розмноження ближче до тропіків.
Кожного року кити пропливають з півночі на південь понад 8 тис км.
Однак горбаті кити зазвичай ніколи не здійснюють значних переміщень зі сходу на захід. При цьому вони також не змішуються з іншими популяціями китів.
Про що свідчить незвичайна подорож горбатого кита
Однак ця далека подорож через океан свідчить про те, що маршрути китів є більш гнучкими, ніж важалось.
Дослідження цієї неймовірної подорожі одного кита базувались на фото, зроблених науковцями у період між 2013 і 2022 роками.
На фото був зображений один й той самий самець, якого помітили у двох місцях поблизу узбережжя Колумбії, а вже за 5 років в районі Занзібару.
Щоразу його фіксували в компанії конкурентної групи, у якій самку пильно охороняє самець-"керівник", а інші самці змагаються за доступ до неї.
Серед інших причин, які могли вплинути на поведінку кита та його тривалу подорож, відзначаються:
екологічні зміни, які впливають на розподіл їжі;
зміна клімату;
зростання популяції горбатих китів, що посилює конкуренцію між самцями під час сезонів годівлі та розмноження.
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