Горбатий кит подолав рекордну відстань у 13 тис км у пошуках пари
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Горбатий кит подолав рекордну відстань у 13 тис км у пошуках пари

Горбатий кит
Джерело:  Live Science

Самець горбатого кита проплив понад 13 тис км, перетнувши щонайменше 3 океани, у пошуках самиці. 

Головні тези:

  • Горбатий кит проплив рекордну відстань у пошуках самиці, перетнувши щонайменше 3 океани.
  • Подорож кита розпочалась в Тихому океані біля Колумбії та завершилась в Індійському океані поблизу Занзібару.
  • Дослідження показали, що горбаті кити можуть виявити більшу гнучкість у маршрутах міграцій, ніж вважалося раніше.
  • Причини такої далекої подорожі можуть бути пов'язані з екологічними змінами, зміною клімату та зростанням популяції китів.
  • Фото науковців підтверджують, що один і той самий кит подолав вражаючу відстань.

Що відомо про рекордну подорож горбатого кита

За результатами дослідження проведеного науковцями, подорож кита почалась поблизу узбережжя Колумбії в східній частині Тихого океану і завершилась біля узбережжя Занзібару в Індійському океані.

Науковці стверджують, що це рекордна відстань, яку коли-небудь долав кит виду Megaptera novaeangliae.

Зазвичай горбаті кити використовують дуже послідовні моделі міграцій, переміщуючись між місцями годівлі у холодних водах, ближче до полюсів та віддають перевагу зонам розмноження ближче до тропіків.

Кожного року кити пропливають з півночі на південь понад 8 тис км.

Горбатий кит подолав рекордну відстань у понад 13 тис км в пошуках пари
Горбатий кит

Однак горбаті кити зазвичай ніколи не здійснюють значних переміщень зі сходу на захід. При цьому вони також не змішуються з іншими популяціями китів.

Про що свідчить незвичайна подорож горбатого кита

Однак ця далека подорож через океан свідчить про те, що маршрути китів є більш гнучкими, ніж важалось.

Дослідження цієї неймовірної подорожі одного кита базувались на фото, зроблених науковцями у період між 2013 і 2022 роками.

На фото був зображений один й той самий самець, якого помітили у двох місцях поблизу узбережжя Колумбії, а вже за 5 років в районі Занзібару.

Щоразу його фіксували в компанії конкурентної групи, у якій самку пильно охороняє самець-"керівник", а інші самці змагаються за доступ до неї.

Серед інших причин, які могли вплинути на поведінку кита та його тривалу подорож, відзначаються:

  • екологічні зміни, які впливають на розподіл їжі;

  • зміна клімату;

  • зростання популяції горбатих китів, що посилює конкуренцію між самцями під час сезонів годівлі та розмноження.

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