Госдеп озвучил позицию США по выборам в Украине во время войны

Позиция Соединенных Штатов состоит в том, что вопрос о проведении выборов в Украине, который находится в условиях неспровоцированной войны со стороны РФ, должны решать сами украинские граждане.

Народ Украины сам решит вопрос выборов во время войны

Граждане Украины должны решить сами: проводить или нет выборы во время полномасштабного вторжения России.

Такой комментарий озвучил журналистам в понедельник представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

В конечном счете это вопрос для украинского народа. Мэтью Миллер Спикер Госдепа США

Он отметил, что в Соединенных Штатах хотели бы, чтобы в Украине прошли необходимые выборы на всех уровнях.

Однако мы отдаем себе отчет в том, что это трудно сделать в разгар войны. Это вопрос не только для Украины, это вопрос любой страны, которая находится в условиях войны. Поделиться

В этой связи он обратил внимание, в частности, на сложности голосования для солдат на передовой, а также людей на временно оккупированных территориях.

Поэтому это очень сложный вопрос. И, наконец, это решение должен принимать украинский народ.

Выборы в Украине состоятся только после войны

Все политические силы в Верховной Раде поддержали запрет на проведение выборов в Украине в условиях развязанной Россией преступной войны.

Как отмечают в пресс-службе украинского парламента, договоренность между представителями разных политических сил была достигнута в середине ноября на встрече в формате "диалогов Жана Моне" для мира и демократии. Она состоялась 10-12 ноября в Закарпатье.