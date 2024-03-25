Держдеп озвучив позицію США щодо виборів в Україні під час війни

Позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що питання про проведення виборів в Україні, яка перебуває в умовах неспровокованої війни з боку РФ, мають вирішувати самі українські громадяни.
Народ України сам вирішить питання щодо виборів під час війни
Громадяни України мають вирішити самі: проводити чи ні вибори під час повномасштабного вторгнення Росії.
Такий коментар озвучив журналістам у понеділок речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Він зазначив, що у Сполучених Штатах хотіли би, щоб в Україні відбулися необхідні вибори на всіх рівнях.
У цьому зв’язку він звернув увагу, зокрема, на складнощі голосування для солдатів на передовій, а також для людей на тимчасово окупованих територіях.
Тому це — дуже складне питання. І, зрештою, це рішення має ухвалювати український народ.
Вибори в Україні відбудуться тільки після війни
Всі політичні сили у Верховній Раді підтримали заборону на проведення виборів в Україні в умовах розв'язаної Росією злочинної війни.
Як зазначають у пресслужбі українського парламенту, домовленність між представниками різних політичних сил була досягнута в середині листопада на зустрічі у форматі "діалогів Жана Моне" для миру і демократії. Вона відбулася 10-12 листопада на Закарпатті.
Ми дійшли згоди, що майбутні вільні і чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни і завершення дії воєнного стану з часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану), — зазначається у висновках за результатами зустрічі.
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