Держдеп озвучив позицію США щодо виборів в Україні під час війни

Позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що питання про проведення виборів в Україні, яка перебуває в умовах неспровокованої війни з боку РФ, мають вирішувати самі українські громадяни.

Народ України сам вирішить питання щодо виборів під час війни

Громадяни України мають вирішити самі: проводити чи ні вибори під час повномасштабного вторгнення Росії.

Такий коментар озвучив журналістам у понеділок речник Державного департаменту США Метью Міллер.

У кінцевому рахунку це — питання для українського народу. Метью Міллер Речник Держдепу США

Він зазначив, що у Сполучених Штатах хотіли би, щоб в Україні відбулися необхідні вибори на всіх рівнях.

Однак ми усвідомлюємо, що це важко зробити в розпал війни. Це — питання не тільки для України, це питання стосується будь-якої країни, яка перебуває в умовах війни. Поширити

У цьому зв’язку він звернув увагу, зокрема, на складнощі голосування для солдатів на передовій, а також для людей на тимчасово окупованих територіях.

Тому це — дуже складне питання. І, зрештою, це рішення має ухвалювати український народ.

Вибори в Україні відбудуться тільки після війни

Всі політичні сили у Верховній Раді підтримали заборону на проведення виборів в Україні в умовах розв'язаної Росією злочинної війни.

Як зазначають у пресслужбі українського парламенту, домовленність між представниками різних політичних сил була досягнута в середині листопада на зустрічі у форматі "діалогів Жана Моне" для миру і демократії. Вона відбулася 10-12 листопада на Закарпатті.