Госдума РФ денонсировала соглашение со США насчет утилизации оружейного плутония

Российская Госдума приняла закон о денонсации соглашения между США и России об утилизации оружейного плутония.

Россия денонсировала соглашение со США насчет утилизации оружейного плутония

Договор предусматривал, что обе стороны ликвидируют по 34 тонны начинки для ядерных ракет, которая на тот момент считалась излишней для военных целей. Кроме того, аннулируется ряд протоколов к соглашению.

Сохранение обязательств РФ по соглашению с США по плутонию неприемлемо, — заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя голосование в Думе.

И цинично добавил, что причиной является якобы деструктивная линия США.

Согласно пояснительной записке, причиной денонсации соглашения стали «действия США», а «сохранение каких-либо дальнейших обязательств по плутонию, являющемуся предметом Соглашения, кажется нецелесообразным». Поделиться

Цель законопроекта о денонсации — предотвращение угроз для национальной безопасности России, заявили в комитете Думы по международным делам.

Соглашение между РФ и США было подписано в августе 2000 года, и было одним из первых международных соглашений, принятых после инаугурации Владимира Путина на первый президентский срок. Ее ратифицировали в 2011 году.

Начало переработки оговоренного в договоре плутония путем использования его в качестве компонента топлива атомных электростанций планировалось на 2018 год. Однако Россия приостановила действие документа в 2016 году, обвинив США в нарушении обязательств по договору. В соответствующем указе Путина говорилось, что решение вызвано «возникновением угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ».

Кремль также выдвинул ряд требований, которые не касались вопроса утилизации плутония. В частности, РФ требовала от Вашингтона сокращения военной инфраструктуры и численности войск США в странах, вступивших в НАТО после 1 сентября 2000 года, а также отмены санкций, введенных США после оккупации РФ Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году.

Кроме этого, Путин хотел добиться компенсации нанесенного санкциями и российскими контрсанкциями ущерба, а также отмены «закона Магнитского», финансовых и визовых ограничений в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.