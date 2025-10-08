Держдума РФ денонсувала угоду зі США щодо утилізації збройового плутонію

Російська Держдума ухвалила закон про денонсацію угоди між США і Росії про утилізацію збройового плутонію.

Росія денонсувала угоду зі США щодо утилізації збройового плутонію

Договір передбачав, що обидві сторони ліквідують по 34 тонни начинки для ядерних ракет, яка на той момент вважалася зайвою для військових цілей. Крім того, анулюється низка протоколів до угоди.

Збереження зобов'язань РФ за угодою з США щодо плутонію є неприйнятним, — заявив заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков, коментуючи голосування в Думі.

І цинічно додав, що причиною є нібито деструктивна лінія США.

Згідно з пояснювальною запискою, причиною денонсації угоди стали «дії США», а «збереження будь-яких подальших зобов'язань щодо плутонію, що є предметом Угоди, видається недоцільним».

Мета законопроєкту про денонсацію — запобігання загрозам для національної безпеки Росії, заявили в комітеті Думи з міжнародних справ.

Угода між РФ і США була підписана в серпні 2000 року, і була однією з перших міжнародних угод, ухвалених після інавгурації Володимира Путіна на перший президентський термін. Її ратифікували у 2011 році.

Початок переробки обумовленого в договорі плутонію шляхом використання його як компонента палива атомних електростанцій планувався на 2018 рік. Однак Росія призупинила дію документа у 2016 році, звинувативши США в порушенні зобов'язань за договором. У відповідному указі Путіна йшлося про те, що рішення викликане «виникненням загрози стратегічній стабільності в результаті недружніх дій США щодо РФ».

Кремль тоді також висунув низку вимог, які не стосувалися питання утилізації плутонію. Зокрема РФ вимагала від Вашингтона скорочення військової інфраструктури і чисельності військ США в країнах, що вступили в НАТО після 1 вересня 2000 року, а також скасування санкцій, введених США після окупації РФ Криму і початку війни на Донбасі в 2014 році.

Крім цього, Путін хотів домогтися компенсації завданих санкціями і російськими контрсанкціями збитків, а також скасування «закону Магнітського», фінансових і візових обмежень щодо росіян, причетних до порушень прав людини.