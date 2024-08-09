Госстат заявляет о резком падении инфляции в Украине

В июле 2024 года инфляция в Украине упала до 0%. Эту информацию официально подтвердила пресс-служба Госстата.
Главные тезисы
- Инфляция в Украине резко упала до 0% в июле 2024 года, но в годовом выражении выросла до 5,5%.
- НБУ изменил прогнозы по уровню инфляции на 2024 и 2025 годы.
- Мораторий на повышение коммунальных тарифов и меры НБУ помогут умерить инфляцию в будущем.
Инфляция в Украине существенно снизилась
Как сообщает Государственная служба статистики Украины, инфляция на потребительском рынке в Украине за июль 2024 года упала до 0%.
Однако, что важно понимать, в годовом выражении она выросла до 5,5%.
Следует также отметить, что Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания по индексу потребительских цен в 2024 и 2025 годах: с 8,2% до 8,5% и с 6% до 6,6% соответственно.
По словам регулятора, этому поспособствуют меры НБУ по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка.
Что сможет остановить рост цен
В НБУ отмечают, что рост цен будет сдерживать дальнейшее действие моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов на газ, отопление и горячую воду.
Кроме того, указано, что прогноз инфляции в 2026 году остается неизменным — 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и дальнейшего улучшения ситуации в энергетике.
В предыдущем прогнозе от НБУ были приведены следующие данные: инфляция на 2024 — 8,2%, 2025 — 6%, а на 2026 — 5%.
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