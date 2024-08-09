Госстат заявляет о резком падении инфляции в Украине
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Экономика
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Госстат заявляет о резком падении инфляции в Украине

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В июле 2024 года инфляция в Украине упала до 0%. Эту информацию официально подтвердила пресс-служба Госстата.

Главные тезисы

  • Инфляция в Украине резко упала до 0% в июле 2024 года, но в годовом выражении выросла до 5,5%.
  • НБУ изменил прогнозы по уровню инфляции на 2024 и 2025 годы.
  • Мораторий на повышение коммунальных тарифов и меры НБУ помогут умерить инфляцию в будущем.

Инфляция в Украине существенно снизилась

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, инфляция на потребительском рынке в Украине за июль 2024 года упала до 0%.

Однако, что важно понимать, в годовом выражении она выросла до 5,5%.

Следует также отметить, что Национальный банк Украины ухудшил свои ожидания по индексу потребительских цен в 2024 и 2025 годах: с 8,2% до 8,5% и с 6% до 6,6% соответственно.

Инфляция будет оставаться умеренной — 8,5% к концу года по обновленному прогнозу НБУ, — сказано в сообщении.

По словам регулятора, этому поспособствуют меры НБУ по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции и обеспечения устойчивости валютного рынка.

Что сможет остановить рост цен

В НБУ отмечают, что рост цен будет сдерживать дальнейшее действие моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов на газ, отопление и горячую воду.

Взвешенная процентная и валютно-курсовая политика НБУ, а также ослабление внешнего инфляционного давления позволят замедлить инфляцию уже в 2025 году — до 6,6%, — продолжила пресс-служба.

Кроме того, указано, что прогноз инфляции в 2026 году остается неизменным — 5% на фоне постепенной нормализации функционирования экономики и дальнейшего улучшения ситуации в энергетике.

В предыдущем прогнозе от НБУ были приведены следующие данные: инфляция на 2024 — 8,2%, 2025 — 6%, а на 2026 — 5%.

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