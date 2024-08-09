Держстат заявляє про різке падіння інфляції в Україні

Протягом липня 2024 року інфляція в Україні впала до 0%. Цю інформацію офіційно підтвердила пресслужба Держстату.

Інфляція в Україні суттєво знизилася

Як повідомляє Державна служба статистики України, інфляція на споживчому ринку в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%.

Однак, що важливо розуміти, у річному виразі вона зросла до 5,5%.

Варто також зазначити, що Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 та 2025 роках: з 8,2% до 8,5% та з 6% до 6,6% відповідно.

Інфляція залишатиметься помірною — 8,5% на кінець року за оновленим прогнозом НБУ, — йдеться у повідомленні. Поширити

За слова регулятора, цьому посприяють заходи НБУ із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку.

Що зможе зупинити ріст цін

У НБУ наголошують, що ріст цін буде стримувати подальша дія мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів на газ, опалення та гарячу воду.

Зважена процентна та валютно-курсова політика НБУ, а також послаблення зовнішнього інфляційного тиску дадуть змогу сповільнити інфляцію вже у 2025 році — до 6,6%, — продовжила пресслужба. Поширити

Окрім того, наголошується, що прогноз інфляції у 2026 році залишається незмінним — 5% на тлі поступової нормалізації функціонування економіки та подальшого поліпшення ситуації в енергетиці.