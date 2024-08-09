Держстат заявляє про різке падіння інфляції в Україні

Протягом липня 2024 року інфляція в Україні впала до 0%. Цю інформацію офіційно підтвердила пресслужба Держстату.
Головні тези:
- Інфляція в Україні різко впала до 0% у липні 2024 року, але в річному виразі зросла до 5,5%.
- НБУ змінив прогнози щодо рівня інфляції на 2024 та 2025 роки.
- Мораторій на підвищення комунальних тарифів та заходи НБУ допоможуть стримати інфляцію у майбутньому.
Інфляція в Україні суттєво знизилася
Як повідомляє Державна служба статистики України, інфляція на споживчому ринку в Україні протягом липня 2024 року впала до 0%.
Однак, що важливо розуміти, у річному виразі вона зросла до 5,5%.
Варто також зазначити, що Національний банк України погіршив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 та 2025 роках: з 8,2% до 8,5% та з 6% до 6,6% відповідно.
За слова регулятора, цьому посприяють заходи НБУ із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку.
Що зможе зупинити ріст цін
У НБУ наголошують, що ріст цін буде стримувати подальша дія мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів на газ, опалення та гарячу воду.
Окрім того, наголошується, що прогноз інфляції у 2026 році залишається незмінним — 5% на тлі поступової нормалізації функціонування економіки та подальшого поліпшення ситуації в енергетиці.
У попередньому прогнозі від НБУ були наведені такі дані: інфляція на 2024 — 8,2%, 2025 — 6%, а на 2026 — 5%.
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