Я ей всегда нравился. Мицкевич удивил новым признанием об Оле Полякове

Украинский кулинар Влад Мицкевич наконец-то решил расставить все точки над “і” на фоне слухов об их романе с певицей Олей Поляковой.
Мицкевич опроверг свое предварительное заявление об отношениях с Поляковой
Кулинар, который недавно опубликовал кадры страстных поцелуев с артисткой и заявивший об их романе, утверждает, что между ними ничего не было.
Что касается общих скандальных фотографий, то, как утверждает повар, таких снимков у него очень много.
Он также не отрицает тот факт, что эти фото носят сексуальный характер.
Что известно об отношениях Влада Мицкевича и Оли Поляковой
Как известно, кулинар и певица были соведущими шоу "Он готовит, она руководит".
В этой программе украинские пары проходили испытание, заключавшееся в крайне необычном процессе приготовления пищи: мужчины готовили блюда под руководством своих женщин.
Что интересно, в одном из выпусков проекта Оля и Влад тоже целовались. Правда, певица целовала Мицкевича не в губы, а в щеку.
Уже после шоу кулинара и артистку много раз замечали вместе.
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