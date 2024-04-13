Я ей всегда нравился. Мицкевич удивил новым признанием об Оле Полякове
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Я ей всегда нравился. Мицкевич удивил новым признанием об Оле Полякове

Влад Мицкевич
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Источник:  Люкс ФМ

Украинский кулинар Влад Мицкевич наконец-то решил расставить все точки над “і” на фоне слухов об их романе с певицей Олей Поляковой.

Мицкевич опроверг свое предварительное заявление об отношениях с Поляковой

Кулинар, который недавно опубликовал кадры страстных поцелуев с артисткой и заявивший об их романе, утверждает, что между ними ничего не было.

Если честно, не было никакого романа, но была действительно какая-то, мне кажется, искра. Я думаю, это было, — заявил Мицкевич.

Что касается общих скандальных фотографий, то, как утверждает повар, таких снимков у него очень много.

Он также не отрицает тот факт, что эти фото носят сексуальный характер.

Но давай откровенно. Я не урод, я ростом с Оли, большой еврей, что ей максимально нравится. Поэтому я уверен, что, да, я ей всегда нравился. Я почему так считаю. Она также офигенная, красивая девушка. Для меня — это мой идеал, длинные ноги, красивая грудь, красивые губы, маленькое лицо, большие глаза — мой типаж, — заявил Мицкевич.

Что известно об отношениях Влада Мицкевича и Оли Поляковой

Как известно, кулинар и певица были соведущими шоу "Он готовит, она руководит".

В этой программе украинские пары проходили испытание, заключавшееся в крайне необычном процессе приготовления пищи: мужчины готовили блюда под руководством своих женщин.

Что интересно, в одном из выпусков проекта Оля и Влад тоже целовались. Правда, певица целовала Мицкевича не в губы, а в щеку.

Уже после шоу кулинара и артистку много раз замечали вместе.

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