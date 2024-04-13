Я їй завжди подобався. Міцкевич здивував новим зізнанням про Олю Полякову
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Я їй завжди подобався. Міцкевич здивував новим зізнанням про Олю Полякову

Влад Міцкевич
Джерело:  Люкс ФМ

Український кулінар Влад Міцкевич нарешті вирішив розставити всі крапки над “і” на тлі чуток про їхній роман зі співачкою Олею Поляковою.

Міцкевич спростував свою попередню заяву про стосунки з Поляковою

Кулінар, який нещодавно опублікував кадри пристрасних поцілунків з артисткою та заявив про їхній роман, наразі стверджує, що між ними нічого не було.

Якщо чесно, не було ніякого роману, але була дійсно якась, мені здається, іскра. Я думаю це було, — заявив Міцкевич.

Що стосується спільних скандальних світлин, то, як стверджує кухар, таких знімків у нього дуже багато.

Він також не заперечує той факт, що ці фото мали сексуальний характер.

Але давай відверто. Я не потвора, я зростом з Олі, великий єврей, що їй максимально подобається. Тому я впевнений, що так, я їй завжди подобався. Я чомусь так вважаю. Вона також офігенна, гарна дівчина. Для мене — це мій ідеал, високі ноги, гарні груди, красиві губи, маленьке обличчя, великі очі — мій типаж, — заявив Міцкевич.

Що відомо про стосунки Влада Міцкевича та Олі Полякової

Як відомо, кулінар та співачка були співведучими шоу "Він готує, вона керує".

У цій програмі українські пари проходили випробовування, яке полягало у вкрай незвичному процесі приготування їжі: чоловіки готували страви під керівництвом своїх жінок.

Що цікаво, в одному з випусків проєкту Оля і Влад також цілувалися. Щоправда, співачка цілувала Міцкевича не в губи, а в щоку.

Вже після шоу кулінара та артистку доволі багато разів помічали разом.

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