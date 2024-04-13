Я їй завжди подобався. Міцкевич здивував новим зізнанням про Олю Полякову

Український кулінар Влад Міцкевич нарешті вирішив розставити всі крапки над “і” на тлі чуток про їхній роман зі співачкою Олею Поляковою.

Міцкевич спростував свою попередню заяву про стосунки з Поляковою

Кулінар, який нещодавно опублікував кадри пристрасних поцілунків з артисткою та заявив про їхній роман, наразі стверджує, що між ними нічого не було.

Якщо чесно, не було ніякого роману, але була дійсно якась, мені здається, іскра. Я думаю це було, — заявив Міцкевич. Поширити

Що стосується спільних скандальних світлин, то, як стверджує кухар, таких знімків у нього дуже багато.

Він також не заперечує той факт, що ці фото мали сексуальний характер.

Але давай відверто. Я не потвора, я зростом з Олі, великий єврей, що їй максимально подобається. Тому я впевнений, що так, я їй завжди подобався. Я чомусь так вважаю. Вона також офігенна, гарна дівчина. Для мене — це мій ідеал, високі ноги, гарні груди, красиві губи, маленьке обличчя, великі очі — мій типаж, — заявив Міцкевич. Поширити

Що відомо про стосунки Влада Міцкевича та Олі Полякової

Як відомо, кулінар та співачка були співведучими шоу "Він готує, вона керує".

У цій програмі українські пари проходили випробовування, яке полягало у вкрай незвичному процесі приготування їжі: чоловіки готували страви під керівництвом своїх жінок.

Що цікаво, в одному з випусків проєкту Оля і Влад також цілувалися. Щоправда, співачка цілувала Міцкевича не в губи, а в щоку.

Вже після шоу кулінара та артистку доволі багато разів помічали разом.