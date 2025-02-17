Игры непокоренных-2025. Сборная Украины завоевала рекордное количество наград

Сборная Украины завершила выступления на Играх непокоренных-2025 в канадских Ванкувере и Уистлере. Команда была представлена самым большим составом в своей истории: участие в соревнованиях приняли 35 украинских ветеранов и военнослужащих.

Сборная Украины завоевала рекордное количество наград на Играх непокоренных-2025

Игры непокоренных-2025 впервые проходили по "гибридному" формату: участники соревновались не только в летних, но и зимних видах спорта.

В общей сложности соревнования насчитывали 11 видов спорта: к привычным гребле на тренажерах, плаванию, волейболу сидя, баскетболу и регби на колесных креслах добавили зимние виды — горнолыжный спорт, сноубординг, биатлон, лыжные гонки, скелетон и керлинг.

Хотя главной целью Игр непокоренных были не завоеваны медали, а реабилитация раненых военных и ветеранов, в течение семи соревновательных дней среди участников разыгрывали награды за самые высокие результаты в разных категориях, в зависимости от характера ранений или травм.

Игры непокоренных-2025 Украина закончила с показателем в 30 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.

Первая медаль Украины по командному виду спорта на Играх непокоренных-2025

"Сине-желтые" поднялись на подиум в семи видах спорта. Наибольшее количество медалей украинцы завоевали в плавании (8), с пятью наградами закончили соревнования по лыжным гонкам и биатлону. Поделиться

Результаты Украины по видам спорта на Играх непокоренных-2025

Плавание — 5 "золото" + 2 "серебро" + 1 "бронза" = 8 медалей

Лыжная гонка — 2+2+1 = 5

Биатлон — 2+1+2 = 5

Сноубординг — 2+0+1 = 3

Горнолыжный спорт — 1+2+0 = 3

Гребля на тренажерах — 0+4+0 = 4

Скелетон — 0+0+1 = 1

Волейбол сидя — 0+0+1 = 1

Наибольшее количество наград в составе сборной Украины получил военнослужащий ВСУ Игорь Олейник, заработавший на Играх шесть медалей: по три золотых и серебряных награды. Наибольшее количество наград (4) Олейник завоевал в плавании.

Звание же самого титулованного участника Игр непокоренных-2025 в составе сборной Украины Олийнык разделил с Русланом Сергийчуком, который также завоевал три золотых награды: сначала в биатлоне, а впоследствии еще две в плавании.

Результат Украины на Играх непокоренных-2025 стал вторым лучшим за всю историю участия команды в этих соревнованиях. А по количеству золота украинцы повторили рекорд, установленный на Играх в 2023 году. Поделиться

Торонто-2017: 8+3+3 (14)

Сидней-2018: 7+10+3 (20)

Гаага-2022: 5+5+6 (16)

Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)

Вистлер-2025: 12+11+7 (30)

В общем медальном зачете Украина заняла третье место с показателем в 30 медалей. Победителем Игр непокоренных-2025 стали Соединенные Штаты, завоевавшие 55 наград.

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