Игры непокоренных-2025. Сборная Украины завоевала рекордное количество наград
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Игры непокоренных-2025. Сборная Украины завоевала рекордное количество наград

Украина
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Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины завершила выступления на Играх непокоренных-2025 в канадских Ванкувере и Уистлере. Команда была представлена самым большим составом в своей истории: участие в соревнованиях приняли 35 украинских ветеранов и военнослужащих.

Главные тезисы

  • Сборная Украины завоевала рекордное количество наград на Играх непокоренных-2025 — 30 медалей.
  • Гибридный формат соревнований объединил летние и зимние виды спорта, что придало соревнованиям интригу.
  • Самыми успешными видами спорта для украинцев были плавание, лыжная гонка и биатлон.

Сборная Украины завоевала рекордное количество наград на Играх непокоренных-2025

Игры непокоренных-2025 впервые проходили по "гибридному" формату: участники соревновались не только в летних, но и зимних видах спорта.

В общей сложности соревнования насчитывали 11 видов спорта: к привычным гребле на тренажерах, плаванию, волейболу сидя, баскетболу и регби на колесных креслах добавили зимние виды — горнолыжный спорт, сноубординг, биатлон, лыжные гонки, скелетон и керлинг.

Хотя главной целью Игр непокоренных были не завоеваны медали, а реабилитация раненых военных и ветеранов, в течение семи соревновательных дней среди участников разыгрывали награды за самые высокие результаты в разных категориях, в зависимости от характера ранений или травм.

Игры непокоренных-2025 Украина закончила с показателем в 30 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.

Первая медаль Украины по командному виду спорта на Играх непокоренных-2025

"Сине-желтые" поднялись на подиум в семи видах спорта. Наибольшее количество медалей украинцы завоевали в плавании (8), с пятью наградами закончили соревнования по лыжным гонкам и биатлону.

Результаты Украины по видам спорта на Играх непокоренных-2025

  • Плавание — 5 "золото" + 2 "серебро" + 1 "бронза" = 8 медалей

  • Лыжная гонка — 2+2+1 = 5

  • Биатлон — 2+1+2 = 5

  • Сноубординг — 2+0+1 = 3

  • Горнолыжный спорт — 1+2+0 = 3

  • Гребля на тренажерах — 0+4+0 = 4

  • Скелетон — 0+0+1 = 1

  • Волейбол сидя — 0+0+1 = 1

Наибольшее количество наград в составе сборной Украины получил военнослужащий ВСУ Игорь Олейник, заработавший на Играх шесть медалей: по три золотых и серебряных награды. Наибольшее количество наград (4) Олейник завоевал в плавании.

Звание же самого титулованного участника Игр непокоренных-2025 в составе сборной Украины Олийнык разделил с Русланом Сергийчуком, который также завоевал три золотых награды: сначала в биатлоне, а впоследствии еще две в плавании.

Результат Украины на Играх непокоренных-2025 стал вторым лучшим за всю историю участия команды в этих соревнованиях. А по количеству золота украинцы повторили рекорд, установленный на Играх в 2023 году.

  • Торонто-2017: 8+3+3 (14)

  • Сидней-2018: 7+10+3 (20)

  • Гаага-2022: 5+5+6 (16)

  • Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)

  • Вистлер-2025: 12+11+7 (30)

В общем медальном зачете Украина заняла третье место с показателем в 30 медалей. Победителем Игр непокоренных-2025 стали Соединенные Штаты, завоевавшие 55 наград.

Победа

Все медалисты Украины на Играх непокоренных-2025

  • Биатлон: Олег Омельчук — "золото" (класс — IBI4 — Open), Руслан Сергийчук — "золото" (IBI3 — Visually Impaired), Иван Лавренюк — "серебро" (IBI3 — Visually Impaired), Александр Андриенко — "бронза" (IBI1 — Sit Ski), Артур Милин — "2

  • Лыжные гонки: Анатолий Бирко — "золото" (INO4 — Open), Владимир Марченко — "золото" (INO2 — Standing Ski), Ярослав Шаркий — "серебро" (INO2 — Standing Ski), Виктор Дикий — "серебро" (INO1 — Sit Ski), Валерий Одайник — "бронза"

  • Горнолыжный спорт: Сергей Гордиевич — "золото" (класс — IAS1 — Sit Ski), Алексей Горб — "серебро" (IAS1 — Sit Ski), Арсен Рябошапко — "серебро" (IAS2 — Standing Ski)

  • Сноубординг: Александр Андрощук — "золото" (ISB1-2-3 — Standing), Игорь Олейник — "золото" (ISB3-1 — Standing), Илья Пилипенко — "бронза" (ISB1-2 — Standing)

  • Скелетон: Илья Гайдук — "бронза" (класс ISK3)

  • Плавание: Илья Олейник — "золото" (50 метров, свободный стиль; 100 м, свободный стиль, класс ISC), "серебро" (50 м, брасс; 50 м, спина, класс ISC), Артур Милин — "золото" (50 м, брасс, класс ISD), Руслан Сергей; -VI), Демьян Дудля — "бронза" (50 м, спина, класс ISD)

  • Волейбол сидя: сборная Украины — "бронза" (Александр Андриенко, Андрей Бойчук, Демьян Дудля, Виктор Дикий, Владислав Капканец, Константин Корелюк, Павел Корытнюк, Валерий Одайник, Роман Полтавец, Арсен Рябошапко, Руслан Сергийчук, Ярослав Шаркий, Михаил Тарас

  • Гребля на тренажерах: Игорь Олейник — "серебро" (класс IR3), Валерий Одайник — "серебро" (класс IR4), Анатолий Бирко — "серебро" (класс IR6), Александр Андриенко — "серебро" (класс IR7)

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