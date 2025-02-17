Игры непокоренных-2025. Сборная Украины завоевала рекордное количество наград

Сборная Украины завершила выступления на Играх непокоренных-2025 в канадских Ванкувере и Уистлере. Команда была представлена самым большим составом в своей истории: участие в соревнованиях приняли 35 украинских ветеранов и военнослужащих.
Главные тезисы
- Сборная Украины завоевала рекордное количество наград на Играх непокоренных-2025 — 30 медалей.
- Гибридный формат соревнований объединил летние и зимние виды спорта, что придало соревнованиям интригу.
- Самыми успешными видами спорта для украинцев были плавание, лыжная гонка и биатлон.
Сборная Украины завоевала рекордное количество наград на Играх непокоренных-2025
Игры непокоренных-2025 впервые проходили по "гибридному" формату: участники соревновались не только в летних, но и зимних видах спорта.
В общей сложности соревнования насчитывали 11 видов спорта: к привычным гребле на тренажерах, плаванию, волейболу сидя, баскетболу и регби на колесных креслах добавили зимние виды — горнолыжный спорт, сноубординг, биатлон, лыжные гонки, скелетон и керлинг.
Хотя главной целью Игр непокоренных были не завоеваны медали, а реабилитация раненых военных и ветеранов, в течение семи соревновательных дней среди участников разыгрывали награды за самые высокие результаты в разных категориях, в зависимости от характера ранений или травм.
Игры непокоренных-2025 Украина закончила с показателем в 30 медалей: 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых.
Результаты Украины по видам спорта на Играх непокоренных-2025
Плавание — 5 "золото" + 2 "серебро" + 1 "бронза" = 8 медалей
Лыжная гонка — 2+2+1 = 5
Биатлон — 2+1+2 = 5
Сноубординг — 2+0+1 = 3
Горнолыжный спорт — 1+2+0 = 3
Гребля на тренажерах — 0+4+0 = 4
Скелетон — 0+0+1 = 1
Волейбол сидя — 0+0+1 = 1
Наибольшее количество наград в составе сборной Украины получил военнослужащий ВСУ Игорь Олейник, заработавший на Играх шесть медалей: по три золотых и серебряных награды. Наибольшее количество наград (4) Олейник завоевал в плавании.
Звание же самого титулованного участника Игр непокоренных-2025 в составе сборной Украины Олийнык разделил с Русланом Сергийчуком, который также завоевал три золотых награды: сначала в биатлоне, а впоследствии еще две в плавании.
Торонто-2017: 8+3+3 (14)
Сидней-2018: 7+10+3 (20)
Гаага-2022: 5+5+6 (16)
Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)
Вистлер-2025: 12+11+7 (30)
В общем медальном зачете Украина заняла третье место с показателем в 30 медалей. Победителем Игр непокоренных-2025 стали Соединенные Штаты, завоевавшие 55 наград.
Все медалисты Украины на Играх непокоренных-2025
Биатлон: Олег Омельчук — "золото" (класс — IBI4 — Open), Руслан Сергийчук — "золото" (IBI3 — Visually Impaired), Иван Лавренюк — "серебро" (IBI3 — Visually Impaired), Александр Андриенко — "бронза" (IBI1 — Sit Ski), Артур Милин — "2
Лыжные гонки: Анатолий Бирко — "золото" (INO4 — Open), Владимир Марченко — "золото" (INO2 — Standing Ski), Ярослав Шаркий — "серебро" (INO2 — Standing Ski), Виктор Дикий — "серебро" (INO1 — Sit Ski), Валерий Одайник — "бронза"
Горнолыжный спорт: Сергей Гордиевич — "золото" (класс — IAS1 — Sit Ski), Алексей Горб — "серебро" (IAS1 — Sit Ski), Арсен Рябошапко — "серебро" (IAS2 — Standing Ski)
Сноубординг: Александр Андрощук — "золото" (ISB1-2-3 — Standing), Игорь Олейник — "золото" (ISB3-1 — Standing), Илья Пилипенко — "бронза" (ISB1-2 — Standing)
Скелетон: Илья Гайдук — "бронза" (класс ISK3)
Плавание: Илья Олейник — "золото" (50 метров, свободный стиль; 100 м, свободный стиль, класс ISC), "серебро" (50 м, брасс; 50 м, спина, класс ISC), Артур Милин — "золото" (50 м, брасс, класс ISD), Руслан Сергей; -VI), Демьян Дудля — "бронза" (50 м, спина, класс ISD)
Волейбол сидя: сборная Украины — "бронза" (Александр Андриенко, Андрей Бойчук, Демьян Дудля, Виктор Дикий, Владислав Капканец, Константин Корелюк, Павел Корытнюк, Валерий Одайник, Роман Полтавец, Арсен Рябошапко, Руслан Сергийчук, Ярослав Шаркий, Михаил Тарас
Гребля на тренажерах: Игорь Олейник — "серебро" (класс IR3), Валерий Одайник — "серебро" (класс IR4), Анатолий Бирко — "серебро" (класс IR6), Александр Андриенко — "серебро" (класс IR7)
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