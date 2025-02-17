Ігри нескорених-2025. Збірна України здобула рекордну кількість нагород
Категорія
Спорт
Дата публікації

Ігри нескорених-2025. Збірна України здобула рекордну кількість нагород

Україна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України завершила виступи на Іграх нескорених-2025, що відбулися у канадських Ванкувері та Вістлері. Команда була представлена найбільшим складом у своїй історії: участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів та військовослужбовців.

Головні тези:

  • Збірна України на Іграх нескорених-2025 встановила рекордну кількість нагород — 30 медалей.
  • Участь у гібридному форматі змагань, де вперше поєднано літні та зимові види спорту, додала інтриги та неповторного духу змагань.
  • Найуспішнішими видами спорту для українців на Іграх були плавання, лижні перегони та біатлон.

Збірна України здобула рекордну кількість нагород на Іграх нескорених-2025

Ігри нескорених-2025 вперше проходили за "гібридним" форматом: учасники змагалися не лише у літніх, але й зимових видах спорту.

Загалом змагання налічували 11 видів спорту: до звичних веслування на тренажерах, плавання, волейболу сидячи, баскетболу і регбі на кріслах колісних додали зимові види — гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг.

Хоча головною метою Ігор нескорених були не здобуті медалі, а реабілітація поранених військових і ветеранів, упродовж семи змагальних днів серед учасників розігрували нагороди за найвищі результати у різних категоріях, залежно від характеру поранень чи травм.

Ігри нескорених-2025 Україна закінчила з показником у 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових.

Перша медаль України з командного виду спорту на Іграх нескорених-2025

"Синьо-жовті" піднялися на подіум у семи видах спорту. Найбільшу кількість медалей українці вибороли у плаванні (8), з п'ятьма нагородами закінчили змагання у лижних перегонах та біатлоні.

Результати України за видами спорту на Іграх нескорених-2025

  • Плавання — 5 "золото" + 2 "срібло" + 1 "бронза" = 8 медалей

  • Лижні перегони — 2+2+1 = 5

  • Біатлон — 2+1+2 = 5

  • Сноубординг — 2+0+1 = 3

  • Гірськолижний спорт — 1+2+0 = 3

  • Веслування на тренажерах — 0+4+0 = 4

  • Скелетон — 0+0+1 = 1

  • Волейбол сидячи — 0+0+1 = 1

Найбільшу кількість нагород у складі збірної України здобув військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник, який заробив на Іграх шість медалей: по три золоті та срібні нагороди. Найбільшу кількість нагород (4) Олійник виборов у плаванні.

Звання ж найтитулованішого учасника Ігор нескорених-2025 у складі збірної України Олійник розділив з Русланом Сергійчуком, який також виборов три золоті нагороди: спершу у біатлоні, а згодом ще дві у плаванні.

Результат України на Іграх нескорених-2025 став другим найкращим за всю історію участі команди в цих змаганнях. А за кількістю "золота" українці повторили рекорд, встановлений на Іграх у 2023 році.

  • Торонто-2017: 8+3+3 (14)

  • Сідней-2018: 7+10+3 (20)

  • Гаага-2022: 5+5+6 (16)

  • Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)

  • Вістлер-2025: 12+11+7 (30)

У загальному медальному заліку Україна посіла третє місце з показником у 30 медалей. Переможцем Ігор нескорених-2025 стали Сполучені Штати, які вибороли 55 нагород.

Перемога

Усі медалісти України на Іграх нескорених-2025

  • Біатлон: Олег Омельчук — "золото" (клас — IBI4 — Open), Руслан Сергійчук — "золото" (IBI3 — Visually Impaired), Іван Лавренюк — "срібло" (IBI3 — Visually Impaired), Олександр Андрієнко — "бронза" (IBI1 — Sit Ski), Артур Милін — "бронза" (IBI2 — Standing Ski)

  • Лижні перегони: Анатолій Бирко — "золото" (INO4 — Open), Володимир Марченко — "золото" (INO2 — Standing Ski), Ярослав Шаркий– "срібло" (INO2 — Standing Ski), Віктор Дикий — "срібло" (INO1 — Sit Ski), Валерій Одайник — "бронза" (INO2 — Standing Ski)

  • Гірськолижний спорт: Сергій Гордієвич — "золото" (клас — IAS1 — Sit Ski), Олексій Горб — "срібло" (IAS1 — Sit Ski), Арсен Рябошапко — "срібло" (IAS2 — Standing Ski)

  • Сноубординг: Олександр Андрощук — "золото" (ISB1-2-3 — Standing), Ігор Олійник — "золото" (ISB3-1 — Standing), Ілля Пилипенко — "бронза" (ISB1-2 — Standing)

  • Скелетон: Ілля Гайдук — "бронза" (клас ISK3)

  • Плавання: Ілля Олійник — "золото" (50 метрів, вільний стиль; 100 м, вільний стиль, клас ISC), "срібло" (50 м, брас; 50 м, спина, клас ISC), Артур Милін — "золото" (50 м, брас, клас ISD), Руслан Сергійчук — "золото" (50 м, брас; 50 м, спина, клас ISD-VI), Дем'ян Дудля — "бронза" (50 м, спина, клас ISD)

  • Волейбол сидячи: збірна України — "бронза" (Олександр Андрієнко, Андрій Бойчук, Дем'ян Дудля, Віктор Дикий, Владислав Капканець, Костянтин Корелюк, Павло Коритнюк, Валерій Одайник, Роман Полтавець, Арсен Рябошапко, Руслан Сергійчук, Ярослав Шаркий, Михайло Тарасенко, Денис Смольніков)

  • Веслування на тренажерах: Ігор Олійник — "срібло" (клас IR3), Валерій Одайник — "срібло" (клас IR4), Анатолій Бирко — "срібло" (клас IR6), Олександр Андрієнко — "срібло" (клас IR7)

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
У Дюссельдорфі розпочинаються Ігри нескорених-2023. Хто з ветеранів представить Україну
У Дюссельдорфі розпочинаються Ігри нескорених-2023. Хто з ветеранів представить Україну
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ігри нескорених-2023. Україна виборола шість медалей у перший день змагань
Ігри нескорених-2023. Україна виборола шість медалей у перший день змагань
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ігри Нескорених. Українська збірна виборола золото, срібло і бронзу
України демонструє свою міць на Іграх нескорених

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?