Ігри нескорених-2025. Збірна України здобула рекордну кількість нагород

Збірна України завершила виступи на Іграх нескорених-2025, що відбулися у канадських Ванкувері та Вістлері. Команда була представлена найбільшим складом у своїй історії: участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів та військовослужбовців.

Збірна України здобула рекордну кількість нагород на Іграх нескорених-2025

Ігри нескорених-2025 вперше проходили за "гібридним" форматом: учасники змагалися не лише у літніх, але й зимових видах спорту.

Загалом змагання налічували 11 видів спорту: до звичних веслування на тренажерах, плавання, волейболу сидячи, баскетболу і регбі на кріслах колісних додали зимові види — гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг.

Хоча головною метою Ігор нескорених були не здобуті медалі, а реабілітація поранених військових і ветеранів, упродовж семи змагальних днів серед учасників розігрували нагороди за найвищі результати у різних категоріях, залежно від характеру поранень чи травм.

Ігри нескорених-2025 Україна закінчила з показником у 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових.

Перша медаль України з командного виду спорту на Іграх нескорених-2025

"Синьо-жовті" піднялися на подіум у семи видах спорту. Найбільшу кількість медалей українці вибороли у плаванні (8), з п'ятьма нагородами закінчили змагання у лижних перегонах та біатлоні. Поширити

Результати України за видами спорту на Іграх нескорених-2025

Плавання — 5 "золото" + 2 "срібло" + 1 "бронза" = 8 медалей

Лижні перегони — 2+2+1 = 5

Біатлон — 2+1+2 = 5

Сноубординг — 2+0+1 = 3

Гірськолижний спорт — 1+2+0 = 3

Веслування на тренажерах — 0+4+0 = 4

Скелетон — 0+0+1 = 1

Волейбол сидячи — 0+0+1 = 1

Найбільшу кількість нагород у складі збірної України здобув військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник, який заробив на Іграх шість медалей: по три золоті та срібні нагороди. Найбільшу кількість нагород (4) Олійник виборов у плаванні.

Звання ж найтитулованішого учасника Ігор нескорених-2025 у складі збірної України Олійник розділив з Русланом Сергійчуком, який також виборов три золоті нагороди: спершу у біатлоні, а згодом ще дві у плаванні.

Результат України на Іграх нескорених-2025 став другим найкращим за всю історію участі команди в цих змаганнях. А за кількістю "золота" українці повторили рекорд, встановлений на Іграх у 2023 році. Поширити

Торонто-2017: 8+3+3 (14)

Сідней-2018: 7+10+3 (20)

Гаага-2022: 5+5+6 (16)

Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)

Вістлер-2025: 12+11+7 (30)

У загальному медальному заліку Україна посіла третє місце з показником у 30 медалей. Переможцем Ігор нескорених-2025 стали Сполучені Штати, які вибороли 55 нагород.

Перемога

Усі медалісти України на Іграх нескорених-2025