Ігри нескорених-2025. Збірна України здобула рекордну кількість нагород

Збірна України завершила виступи на Іграх нескорених-2025, що відбулися у канадських Ванкувері та Вістлері. Команда була представлена найбільшим складом у своїй історії: участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів та військовослужбовців.
Головні тези:
- Збірна України на Іграх нескорених-2025 встановила рекордну кількість нагород — 30 медалей.
- Участь у гібридному форматі змагань, де вперше поєднано літні та зимові види спорту, додала інтриги та неповторного духу змагань.
- Найуспішнішими видами спорту для українців на Іграх були плавання, лижні перегони та біатлон.
Збірна України здобула рекордну кількість нагород на Іграх нескорених-2025
Ігри нескорених-2025 вперше проходили за "гібридним" форматом: учасники змагалися не лише у літніх, але й зимових видах спорту.
Загалом змагання налічували 11 видів спорту: до звичних веслування на тренажерах, плавання, волейболу сидячи, баскетболу і регбі на кріслах колісних додали зимові види — гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг.
Хоча головною метою Ігор нескорених були не здобуті медалі, а реабілітація поранених військових і ветеранів, упродовж семи змагальних днів серед учасників розігрували нагороди за найвищі результати у різних категоріях, залежно від характеру поранень чи травм.
Ігри нескорених-2025 Україна закінчила з показником у 30 медалей: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових.
Результати України за видами спорту на Іграх нескорених-2025
Плавання — 5 "золото" + 2 "срібло" + 1 "бронза" = 8 медалей
Лижні перегони — 2+2+1 = 5
Біатлон — 2+1+2 = 5
Сноубординг — 2+0+1 = 3
Гірськолижний спорт — 1+2+0 = 3
Веслування на тренажерах — 0+4+0 = 4
Скелетон — 0+0+1 = 1
Волейбол сидячи — 0+0+1 = 1
Найбільшу кількість нагород у складі збірної України здобув військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник, який заробив на Іграх шість медалей: по три золоті та срібні нагороди. Найбільшу кількість нагород (4) Олійник виборов у плаванні.
Звання ж найтитулованішого учасника Ігор нескорених-2025 у складі збірної України Олійник розділив з Русланом Сергійчуком, який також виборов три золоті нагороди: спершу у біатлоні, а згодом ще дві у плаванні.
Торонто-2017: 8+3+3 (14)
Сідней-2018: 7+10+3 (20)
Гаага-2022: 5+5+6 (16)
Дюссельдорф-2023: 12+14+8 (34)
Вістлер-2025: 12+11+7 (30)
У загальному медальному заліку Україна посіла третє місце з показником у 30 медалей. Переможцем Ігор нескорених-2025 стали Сполучені Штати, які вибороли 55 нагород.
Усі медалісти України на Іграх нескорених-2025
Біатлон: Олег Омельчук — "золото" (клас — IBI4 — Open), Руслан Сергійчук — "золото" (IBI3 — Visually Impaired), Іван Лавренюк — "срібло" (IBI3 — Visually Impaired), Олександр Андрієнко — "бронза" (IBI1 — Sit Ski), Артур Милін — "бронза" (IBI2 — Standing Ski)
Лижні перегони: Анатолій Бирко — "золото" (INO4 — Open), Володимир Марченко — "золото" (INO2 — Standing Ski), Ярослав Шаркий– "срібло" (INO2 — Standing Ski), Віктор Дикий — "срібло" (INO1 — Sit Ski), Валерій Одайник — "бронза" (INO2 — Standing Ski)
Гірськолижний спорт: Сергій Гордієвич — "золото" (клас — IAS1 — Sit Ski), Олексій Горб — "срібло" (IAS1 — Sit Ski), Арсен Рябошапко — "срібло" (IAS2 — Standing Ski)
Сноубординг: Олександр Андрощук — "золото" (ISB1-2-3 — Standing), Ігор Олійник — "золото" (ISB3-1 — Standing), Ілля Пилипенко — "бронза" (ISB1-2 — Standing)
Скелетон: Ілля Гайдук — "бронза" (клас ISK3)
Плавання: Ілля Олійник — "золото" (50 метрів, вільний стиль; 100 м, вільний стиль, клас ISC), "срібло" (50 м, брас; 50 м, спина, клас ISC), Артур Милін — "золото" (50 м, брас, клас ISD), Руслан Сергійчук — "золото" (50 м, брас; 50 м, спина, клас ISD-VI), Дем'ян Дудля — "бронза" (50 м, спина, клас ISD)
Волейбол сидячи: збірна України — "бронза" (Олександр Андрієнко, Андрій Бойчук, Дем'ян Дудля, Віктор Дикий, Владислав Капканець, Костянтин Корелюк, Павло Коритнюк, Валерій Одайник, Роман Полтавець, Арсен Рябошапко, Руслан Сергійчук, Ярослав Шаркий, Михайло Тарасенко, Денис Смольніков)
Веслування на тренажерах: Ігор Олійник — "срібло" (клас IR3), Валерій Одайник — "срібло" (клас IR4), Анатолій Бирко — "срібло" (клас IR6), Олександр Андрієнко — "срібло" (клас IR7)
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