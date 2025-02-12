Ігри Нескорених. Українська збірна виборола золото, срібло і бронзу

Під час Ігор Нескорених, що тривають у Канаді, Національна збірна України змогла завоювати повний комплект нагород, продемонструвавши вражаючий результат.
Головні тези:
- Наші спортсмени продемонстрували високу майстерність, зайнявши всі три призові місця у ліжних перегонах стоячи.
- Протягом 4 днів змагань Українська збірна вже виборола шість нагород, зокрема 2 золоті.
України демонструє свою міць на Іграх нескорених
Четвертий змагальний день став дійсно особливим для Національної збірної України, адже наші спортсмени зайняли всі три призові місця у лижних перегонах стоячи (клас INO2).
Головну перемогу виборов Володимир Марченко, срібло дісталося Ярославу Шаркому, а бронза — Валерію Одайнику.
Варто звернути увагу на те, що різниця в часі між золотим і срібним результатом становила менше секунди.
Ба більше, срібну нагороду у лижних перегонах сидячи (клас IN01) здобув Віктор Дикий, а Анатолій Бирко виграв золото у перегонах IN04.
Ще одну медаль для України виборов Арсен Рябошапка, який показав другий результат у гірськолижному спорті класу IAS2.
Що важливо розуміти, загалом Національна збірна України виборола вже шість нагород, з яких дві — золоті, три — срібні й одна бронзова.
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