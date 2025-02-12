Ігри Нескорених. Українська збірна виборола золото, срібло і бронзу
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Спорт
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Ігри Нескорених. Українська збірна виборола золото, срібло і бронзу

України демонструє свою міць на Іграх нескорених
Джерело:  online.ua

Під час Ігор Нескорених, що тривають у Канаді, Національна збірна України змогла завоювати повний комплект нагород, продемонструвавши вражаючий результат.

Головні тези:

  • Наші спортсмени продемонстрували високу майстерність, зайнявши всі три призові місця у ліжних перегонах стоячи.
  • Протягом 4 днів змагань Українська збірна вже виборола шість нагород, зокрема 2 золоті.

України демонструє свою міць на Іграх нескорених

Четвертий змагальний день став дійсно особливим для Національної збірної України, адже наші спортсмени зайняли всі три призові місця у лижних перегонах стоячи (клас INO2).

Головну перемогу виборов Володимир Марченко, срібло дісталося Ярославу Шаркому, а бронза — Валерію Одайнику.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Варто звернути увагу на те, що різниця в часі між золотим і срібним результатом становила менше секунди.

Ба більше, срібну нагороду у лижних перегонах сидячи (клас IN01) здобув Віктор Дикий, а Анатолій Бирко виграв золото у перегонах IN04.

Ще одну медаль для України виборов Арсен Рябошапка, який показав другий результат у гірськолижному спорті класу IAS2.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Що важливо розуміти, загалом Національна збірна України виборола вже шість нагород, з яких дві — золоті, три — срібні й одна бронзова.

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