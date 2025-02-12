Ігри Нескорених. Українська збірна виборола золото, срібло і бронзу

Під час Ігор Нескорених, що тривають у Канаді, Національна збірна України змогла завоювати повний комплект нагород, продемонструвавши вражаючий результат.

України демонструє свою міць на Іграх нескорених

Четвертий змагальний день став дійсно особливим для Національної збірної України, адже наші спортсмени зайняли всі три призові місця у лижних перегонах стоячи (клас INO2).

Головну перемогу виборов Володимир Марченко, срібло дісталося Ярославу Шаркому, а бронза — Валерію Одайнику.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Варто звернути увагу на те, що різниця в часі між золотим і срібним результатом становила менше секунди.

Ба більше, срібну нагороду у лижних перегонах сидячи (клас IN01) здобув Віктор Дикий, а Анатолій Бирко виграв золото у перегонах IN04.

Ще одну медаль для України виборов Арсен Рябошапка, який показав другий результат у гірськолижному спорті класу IAS2.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine