Игры непобедимых. Украинская сборная завоевала золото, серебро и бронзу

Во время Игр непобедимых, который продолжаются в Канаде, Национальная сборная Украины смогла завоевать полный комплект наград, продемонстрировав впечатляющий результат.
Главные тезисы
- Наши спортсмены продемонстрировали высокое мастерство, заняв все три призовых места в лыжной гонке стоя.
В течение 4 дней соревнований Украинская сборная уже завоевала шесть наград, в том числе 2 золота.
Украина демонстрирует свою мощь на Играх непобедимых
Четвертый соревновательный день стал действительно особенным для Национальной сборной Украины, ведь наши спортсмены заняли все три призовых места в лыжной гонке стоя (класс INO2).
Главную победу одержал Владимир Марченко, серебро досталось Ярославу Шаркому, а бронза — Валерию Одайнику.
Следует обратить внимание на то, что разница во времени между золотым и серебряным результатом составляла меньше секунды.
Более того, серебряную награду в лыжной гонке сидя (класс IN01) получил Виктор Дикий, а Анатолий Бирко выиграл золото в гонке IN04.
Еще одну медаль для Украины завоевал Арсен Рябошапка, показавший второй результат в горнолыжном спорте класса IAS2.
Что важно понимать, в целом Национальная сборная Украины завоевала уже шесть наград, из которых две — золотые, три — серебряные и одна бронзовая.
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