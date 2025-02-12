Игры непобедимых. Украинская сборная завоевала золото, серебро и бронзу
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Спорт
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Игры непобедимых. Украинская сборная завоевала золото, серебро и бронзу

Украина демонстрирует свою мощь на Играх непобедимых
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Источник:  online.ua

Во время Игр непобедимых, который продолжаются в Канаде, Национальная сборная Украины смогла завоевать полный комплект наград, продемонстрировав впечатляющий результат.

Главные тезисы

  • Наши спортсмены продемонстрировали высокое мастерство, заняв все три призовых места в лыжной гонке стоя.
    В течение 4 дней соревнований Украинская сборная уже завоевала шесть наград, в том числе 2 золота.

Украина демонстрирует свою мощь на Играх непобедимых

Четвертый соревновательный день стал действительно особенным для Национальной сборной Украины, ведь наши спортсмены заняли все три призовых места в лыжной гонке стоя (класс INO2).

Главную победу одержал Владимир Марченко, серебро досталось Ярославу Шаркому, а бронза — Валерию Одайнику.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Следует обратить внимание на то, что разница во времени между золотым и серебряным результатом составляла меньше секунды.

Более того, серебряную награду в лыжной гонке сидя (класс IN01) получил Виктор Дикий, а Анатолий Бирко выиграл золото в гонке IN04.

Еще одну медаль для Украины завоевал Арсен Рябошапка, показавший второй результат в горнолыжном спорте класса IAS2.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Что важно понимать, в целом Национальная сборная Украины завоевала уже шесть наград, из которых две — золотые, три — серебряные и одна бронзовая.

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