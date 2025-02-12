Игры непобедимых. Украинская сборная завоевала золото, серебро и бронзу

Во время Игр непобедимых, который продолжаются в Канаде, Национальная сборная Украины смогла завоевать полный комплект наград, продемонстрировав впечатляющий результат.

Украина демонстрирует свою мощь на Играх непобедимых

Четвертый соревновательный день стал действительно особенным для Национальной сборной Украины, ведь наши спортсмены заняли все три призовых места в лыжной гонке стоя (класс INO2).

Главную победу одержал Владимир Марченко, серебро досталось Ярославу Шаркому, а бронза — Валерию Одайнику.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Следует обратить внимание на то, что разница во времени между золотым и серебряным результатом составляла меньше секунды.

Более того, серебряную награду в лыжной гонке сидя (класс IN01) получил Виктор Дикий, а Анатолий Бирко выиграл золото в гонке IN04.

Еще одну медаль для Украины завоевал Арсен Рябошапка, показавший второй результат в горнолыжном спорте класса IAS2.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine