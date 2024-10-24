Украинский пожарный установил мировой рекорд на соревнованиях в США
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинский пожарный установил мировой рекорд на соревнованиях в США

ДСНС Украины
Александр Баран
Читати українською

Спасатель ГСЧС Украины Александр Баран установил мировой рекорд в рамках Чемпионата мира среди пожарных в США.

Главные тезисы

  • Украинский пожарный Александр Баран установил мировой рекорд на Чемпионате мира среди спасателей в США, пробежав дистанцию за впечатляющее время.
  • Спасатели на соревнованиях имитируют реальные ситуации пожаров, повышая свою готовность и квалификацию в экстремальных условиях.
  • Участники Чемпионата мира по пожарному спорту соревнуются в различных заданиях, включая подъем на башню, рубку стен и спасение пострадавших, демонстрируя высокую физическую подготовку и мастерство.
  • Участие украинских спасателей в международных соревнованиях способствует продвижению их умений на мировую арену, улучшая престиж страны в области пожарной безопасности.
  • Чемпионат мира World Firefighter Challenge Championship 2024 представляет собой серьезное соревнование, требующее соответствующей физической формы и мастерства, необходимых для спасения жизней в чрезвычайных ситуациях.

Что известно о мировом рекорде украинского пожарного Александра Барана

На соревнованиях World Firefighter Challenge Championship 2024 года спасатель из украинской команды вместе с коллегой из Флориды поразили всех, установив мировой рекорд. Александр Баран вместе с Маккензи Бриггс во время квалификации пробежали дистанцию с впечатляющим временем 1:09.91 в категории мужского тандема 40-44 года, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В ведомстве добавили, что Баран в тандеме с коллегой из США выполняли подъем рукавной скатки на скорость, затягивая ее на последний этаж тренировочной башни.

Кроме этого, указанную цель заливали из пожарного рукава, выполняли упражнения на силовом тренажере и проводили эвакуацию пострадавших.

Что известно о Чемпионате мира среди спасателей

Как отметили в ГСЧС, Чемпионат мира World Firefighter Challenge Championship 2024 продлится до 26 октября.

Участники принимают участие в индивидуальных, командных соревнованиях, а также в эстафете.

Соревнования проходят в условиях, имитирующих реальные пожары, и требуют соответствующей физической подготовки и мастерства, необходимых при спасении людей.

В частности, участники в полной амуниции поднимаются на пятиэтажную башню, в то же время они рубят и поднимают "части стен" и прочее, что мешает им оперативно потушить "пожар". Они тянут "рукава" с водой, должны спасти "потерпевшего" с большим весом.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Это рекорд. Екатерина Садурская в третий раз стала чемпионкой мира по фридайвингу
Екатерина Садурская
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Житель США почти сутки бегал по лестнице собственного дома ради рекорда ― видео
Лестница
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Путь к новой физике. Китайские ученые создали рекордное магнитное поле
Магнитное поле

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?