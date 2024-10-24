Спасатель ГСЧС Украины Александр Баран установил мировой рекорд в рамках Чемпионата мира среди пожарных в США.

Что известно о мировом рекорде украинского пожарного Александра Барана

На соревнованиях World Firefighter Challenge Championship 2024 года спасатель из украинской команды вместе с коллегой из Флориды поразили всех, установив мировой рекорд. Александр Баран вместе с Маккензи Бриггс во время квалификации пробежали дистанцию с впечатляющим временем 1:09.91 в категории мужского тандема 40-44 года, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Поделиться

В ведомстве добавили, что Баран в тандеме с коллегой из США выполняли подъем рукавной скатки на скорость, затягивая ее на последний этаж тренировочной башни.

Кроме этого, указанную цель заливали из пожарного рукава, выполняли упражнения на силовом тренажере и проводили эвакуацию пострадавших.

Что известно о Чемпионате мира среди спасателей

Как отметили в ГСЧС, Чемпионат мира World Firefighter Challenge Championship 2024 продлится до 26 октября.

Участники принимают участие в индивидуальных, командных соревнованиях, а также в эстафете.

Соревнования проходят в условиях, имитирующих реальные пожары, и требуют соответствующей физической подготовки и мастерства, необходимых при спасении людей.

В частности, участники в полной амуниции поднимаются на пятиэтажную башню, в то же время они рубят и поднимают "части стен" и прочее, что мешает им оперативно потушить "пожар". Они тянут "рукава" с водой, должны спасти "потерпевшего" с большим весом.