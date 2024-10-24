Спасатель ГСЧС Украины Александр Баран установил мировой рекорд в рамках Чемпионата мира среди пожарных в США.
Главные тезисы
- Украинский пожарный Александр Баран установил мировой рекорд на Чемпионате мира среди спасателей в США, пробежав дистанцию за впечатляющее время.
- Спасатели на соревнованиях имитируют реальные ситуации пожаров, повышая свою готовность и квалификацию в экстремальных условиях.
- Участники Чемпионата мира по пожарному спорту соревнуются в различных заданиях, включая подъем на башню, рубку стен и спасение пострадавших, демонстрируя высокую физическую подготовку и мастерство.
- Участие украинских спасателей в международных соревнованиях способствует продвижению их умений на мировую арену, улучшая престиж страны в области пожарной безопасности.
- Чемпионат мира World Firefighter Challenge Championship 2024 представляет собой серьезное соревнование, требующее соответствующей физической формы и мастерства, необходимых для спасения жизней в чрезвычайных ситуациях.
Что известно о мировом рекорде украинского пожарного Александра Барана
В ведомстве добавили, что Баран в тандеме с коллегой из США выполняли подъем рукавной скатки на скорость, затягивая ее на последний этаж тренировочной башни.
Кроме этого, указанную цель заливали из пожарного рукава, выполняли упражнения на силовом тренажере и проводили эвакуацию пострадавших.
Что известно о Чемпионате мира среди спасателей
Как отметили в ГСЧС, Чемпионат мира World Firefighter Challenge Championship 2024 продлится до 26 октября.
Участники принимают участие в индивидуальных, командных соревнованиях, а также в эстафете.
Соревнования проходят в условиях, имитирующих реальные пожары, и требуют соответствующей физической подготовки и мастерства, необходимых при спасении людей.
В частности, участники в полной амуниции поднимаются на пятиэтажную башню, в то же время они рубят и поднимают "части стен" и прочее, что мешает им оперативно потушить "пожар". Они тянут "рукава" с водой, должны спасти "потерпевшего" с большим весом.
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