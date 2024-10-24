Український вогнеборець встановив світовий рекорд на змаганнях у США
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Спорт
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Український вогнеборець встановив світовий рекорд на змаганнях у США

ДСНС України
Олександр Баран

Рятувальник ДСНС України Олександр Баран встановив світовий рекорд у рамках Чемпіонату світу серед вогнеборців у США. 

Головні тези:

  • Український вогнеборець Олександр Баран установив світовий рекорд на змаганнях World Firefighter Challenge Championship 2024 у США.
  • Рятувальник разом з колегою з Флориди побили світовий рекорд у категорії чоловічого тандему 40-44 роки, пробігши дистанцію за вражаючим часом 1:09.91.
  • Чемпіонат світу серед рятувальників триває до 26 жовтня і вимагає від учасників високої фізичної підготовки та майстерності.
  • Учасники змагань піднімаються на вежу, рубають та піднімають частини стін, тягнуть рукави з водою та врятувати потерпілих з великою вагою.
  • Ці змагання імітують реальні ситуації пожеж, допомагаючи рятувальникам підтримувати готовність та підвищувати кваліфікацію у найекстремальніших умовах.

Що відомо про світовий рекорд україського вогнеборця Олександра Барана

На змаганнях World Firefighter Challenge Championship 2024 рятувальник з української команди разом із колегою з Флориди вразили всіх, встановивши світовий рекорд. Олександр Баран разом з Макензі Бріггс під час кваліфікації пробігли дистанцію з вражаючим часом 1:09.91 в категорії чоловічого тандему 40-44 роки, — повідомили у пресслужбі ДСНС.

У відомстві додали, що Баран у тандемі з колегою зі США виконували підйом рукавної скатки на швидкість, затягуючи її на останній поверх тренувальної вежі.

Окрім цього вказану ціль заливали з пожежного рукава, виконували вправи на силовому тренажері та проводили евакуацію постраждалих.

Що відомо про Чемпіонат світу серед рятувальників

Як зазначили в ДСНС, Чемпіонат світу World Firefighter Challenge Championship 2024 триватиме до 26 жовтня.

Учасники беруть участь в індивідуальних, командних змаганнях, а також в естафеті.

Змагання проходять в умовах, що імітують реальні пожежі, та вимагають відповідної фізичної підготовки та майстерності, які необхідні під час рятування людей.

Зокрема, учасники у повній амуніції підіймаються на п'ятиповерхову вежу, водночас вони рубають та підіймають "частини стін" та інше, що їм заважає оперативно загасити "пожежу". Вони тягнуть "рукави" з водою, повинні врятувати "потерпілого" з великою вагою.

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