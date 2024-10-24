Рятувальник ДСНС України Олександр Баран встановив світовий рекорд у рамках Чемпіонату світу серед вогнеборців у США.
Головні тези:
- Український вогнеборець Олександр Баран установив світовий рекорд на змаганнях World Firefighter Challenge Championship 2024 у США.
- Рятувальник разом з колегою з Флориди побили світовий рекорд у категорії чоловічого тандему 40-44 роки, пробігши дистанцію за вражаючим часом 1:09.91.
- Чемпіонат світу серед рятувальників триває до 26 жовтня і вимагає від учасників високої фізичної підготовки та майстерності.
- Учасники змагань піднімаються на вежу, рубають та піднімають частини стін, тягнуть рукави з водою та врятувати потерпілих з великою вагою.
- Ці змагання імітують реальні ситуації пожеж, допомагаючи рятувальникам підтримувати готовність та підвищувати кваліфікацію у найекстремальніших умовах.
Що відомо про світовий рекорд україського вогнеборця Олександра Барана
У відомстві додали, що Баран у тандемі з колегою зі США виконували підйом рукавної скатки на швидкість, затягуючи її на останній поверх тренувальної вежі.
Окрім цього вказану ціль заливали з пожежного рукава, виконували вправи на силовому тренажері та проводили евакуацію постраждалих.
Що відомо про Чемпіонат світу серед рятувальників
Як зазначили в ДСНС, Чемпіонат світу World Firefighter Challenge Championship 2024 триватиме до 26 жовтня.
Учасники беруть участь в індивідуальних, командних змаганнях, а також в естафеті.
Змагання проходять в умовах, що імітують реальні пожежі, та вимагають відповідної фізичної підготовки та майстерності, які необхідні під час рятування людей.
Зокрема, учасники у повній амуніції підіймаються на п'ятиповерхову вежу, водночас вони рубають та підіймають "частини стін" та інше, що їм заважає оперативно загасити "пожежу". Вони тягнуть "рукави" з водою, повинні врятувати "потерпілого" з великою вагою.
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