В Китае хотят провести первый в мире марафон, во время которого люди будут соперничать с работами.

Что известно о первых в мире соревнованиях людей против роботов

Отмечается, что проведение марафона запланировано на апрель этого года и должно пройти в Пекине.

Как отмечают журналисты издания, гуманоидные работы, разработанные компаниями со всего мира, примут участие в марафоне из 12 тыс человек-бегунов.

Эти беспрецедентные соревнования отражают амбициозное стремление Китая стать мировым лидером в области искусственного интеллекта и робототехники, подчеркивают авторы материала. Поделиться

Дистанция марафона будет составлять 21 км.

Работы

Согласно условиям, представленным Пекинским районом экономико-технологического развития, компании, научно-исследовательские институты, клубы робототехники и университеты со всего мира примут участие в марафоне со своими работами, подчеркивается в материале. Поделиться

Ключевым требованием является человекоподобный вид роботов. Они должны быть оснащены механической структурой, позволяющей им ходить или бегать на двух ногах. Использование колёсных роботов запрещено. Рост гуманоидов должен быть в пределах от 0,5 до 2 метров. К участию допускаются как дистанционно управляемые, так и автономные машины, а во время гонки разрешается замена батарей.

Что известно об участии роботов в марафонах

В 2024 году четвероногий робот RAIBO2, разработанный KAIST, завершил полный марафон в Южной Корее.

Этот успех сделал RAIBO первым в мире четвероногим роботом, успешно завершившим полный марафон.

Китай рассматривает гуманоидных роботов как стратегически важную область для экономического роста и технологической независимости. Эта стратегия направлена на конкуренцию с США, которые ввели ограничения на доступ Китая к передовым технологиям, — объясняется в материале. Поделиться

Работы помогут Китаю решить неотложные проблемы, такие как старение населения и сокращение рабочей силы. К примеру, в прошлом году гуманоиды использовались на производственных мощностях автопроизводителя BYD.

Кроме того, Китай все больше привлекает роботов для оказания помощи пожилым людям.