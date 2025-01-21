В Китае впервые пройдут соревнования роботов против людей
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Технологии
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В Китае впервые пройдут соревнования роботов против людей

Робот на марафоне
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Источник:  Interesting Engineering

В Китае хотят провести первый в мире марафон, во время которого люди будут соперничать с работами.

Главные тезисы

  • Первые в мире соревнования людей и гуманоидных роботов пройдут в Китае, где роботы будут соперничать с бегунами на дистанции в 21 км.
  • Рост гуманоидов должен быть в пределах от 0,5 до 2 метров, их внешний вид должен быть человекоподобным, а механическая структура должна позволять им ходить или бегать на двух ногах.
  • Участие роботов в соревнованиях помогает Китаю решить проблемы, связанные со старением населения и уменьшением рабочей силы, в условиях быстрого технологического развития.
  • Соревнования гуманоидов и людей подчеркивают амбициозное стремление Китая стать мировым лидером в области искусственного интеллекта и робототехники.
  • Гуманоидные роботы представляют стратегическую важность для Китая в контексте экономического роста и технологической независимости, конкурируя с другими странами, включая США.

Что известно о первых в мире соревнованиях людей против роботов

Отмечается, что проведение марафона запланировано на апрель этого года и должно пройти в Пекине.

Как отмечают журналисты издания, гуманоидные работы, разработанные компаниями со всего мира, примут участие в марафоне из 12 тыс человек-бегунов.

Эти беспрецедентные соревнования отражают амбициозное стремление Китая стать мировым лидером в области искусственного интеллекта и робототехники, подчеркивают авторы материала.

Дистанция марафона будет составлять 21 км.

В Китае работы будут соревноваться по забегу с людьми
Работы

Согласно условиям, представленным Пекинским районом экономико-технологического развития, компании, научно-исследовательские институты, клубы робототехники и университеты со всего мира примут участие в марафоне со своими работами, подчеркивается в материале.

Ключевым требованием является человекоподобный вид роботов. Они должны быть оснащены механической структурой, позволяющей им ходить или бегать на двух ногах. Использование колёсных роботов запрещено. Рост гуманоидов должен быть в пределах от 0,5 до 2 метров. К участию допускаются как дистанционно управляемые, так и автономные машины, а во время гонки разрешается замена батарей.

Что известно об участии роботов в марафонах

В 2024 году четвероногий робот RAIBO2, разработанный KAIST, завершил полный марафон в Южной Корее.

Этот успех сделал RAIBO первым в мире четвероногим роботом, успешно завершившим полный марафон.

Китай рассматривает гуманоидных роботов как стратегически важную область для экономического роста и технологической независимости. Эта стратегия направлена на конкуренцию с США, которые ввели ограничения на доступ Китая к передовым технологиям, — объясняется в материале.

Работы помогут Китаю решить неотложные проблемы, такие как старение населения и сокращение рабочей силы. К примеру, в прошлом году гуманоиды использовались на производственных мощностях автопроизводителя BYD.

Кроме того, Китай все больше привлекает роботов для оказания помощи пожилым людям.

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