В Китае хотят провести первый в мире марафон, во время которого люди будут соперничать с работами.
Главные тезисы
- Первые в мире соревнования людей и гуманоидных роботов пройдут в Китае, где роботы будут соперничать с бегунами на дистанции в 21 км.
- Рост гуманоидов должен быть в пределах от 0,5 до 2 метров, их внешний вид должен быть человекоподобным, а механическая структура должна позволять им ходить или бегать на двух ногах.
- Участие роботов в соревнованиях помогает Китаю решить проблемы, связанные со старением населения и уменьшением рабочей силы, в условиях быстрого технологического развития.
- Соревнования гуманоидов и людей подчеркивают амбициозное стремление Китая стать мировым лидером в области искусственного интеллекта и робототехники.
- Гуманоидные роботы представляют стратегическую важность для Китая в контексте экономического роста и технологической независимости, конкурируя с другими странами, включая США.
Что известно о первых в мире соревнованиях людей против роботов
Отмечается, что проведение марафона запланировано на апрель этого года и должно пройти в Пекине.
Как отмечают журналисты издания, гуманоидные работы, разработанные компаниями со всего мира, примут участие в марафоне из 12 тыс человек-бегунов.
Дистанция марафона будет составлять 21 км.
Ключевым требованием является человекоподобный вид роботов. Они должны быть оснащены механической структурой, позволяющей им ходить или бегать на двух ногах. Использование колёсных роботов запрещено. Рост гуманоидов должен быть в пределах от 0,5 до 2 метров. К участию допускаются как дистанционно управляемые, так и автономные машины, а во время гонки разрешается замена батарей.
Что известно об участии роботов в марафонах
В 2024 году четвероногий робот RAIBO2, разработанный KAIST, завершил полный марафон в Южной Корее.
Этот успех сделал RAIBO первым в мире четвероногим роботом, успешно завершившим полный марафон.
Работы помогут Китаю решить неотложные проблемы, такие как старение населения и сокращение рабочей силы. К примеру, в прошлом году гуманоиды использовались на производственных мощностях автопроизводителя BYD.
Кроме того, Китай все больше привлекает роботов для оказания помощи пожилым людям.
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