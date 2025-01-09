Компания Realbotix представила собственную разработку робота-компаньона Melody, получившего широкий набор функций и максимальную адаптивность к человеку.

Что известно о работе Melody

Разработку планируется представить на выставке CES 2025.

Melody является наиболее развитым роботом Realbotix. Он использует передовую технологию, которая обеспечивает плавность движений, подобно человеку.

Серводвигатели от Dynamixel обеспечивают плавные, максимально приближенные к человеческим движениям.

Кроме этого, этот робот легко собирается и разбирается. Его можно упаковать даже в чемодан.

В разработке используется запатентованная новая технология искусственной кожи, разрабатываемая более двух десятилетий.

Также особенностью этого является улучшенная система отслеживания взгляда и распознавания объектов благодаря микрокамерам, встроенным в глаза.

Открытый исходный код работы позволяет сочетать его с передовым программным обеспечением Realbotix AI, или ChatGPT от OpenAI и другими.

Melody должна быть совместима с тысячами платформ искусственного интеллекта.

Melody была создана для того, чтобы иметь роботов, с которыми легко путешествовать, и которые можно модифицировать для разных форм личного взаимодействия, отметил гендиректор компании Эндрю Кигель. Поделиться

По информации издания, стоимость такой модели после запуска серийного производства составит около 150 тыс. долларов.

ИИ научили за считанные часы копировать личность человека

Модели искусственного интеллекта буквально через несколько часов способны воспроизвести личность человека со всеми уникальными чертами поведения и характера.

По результатам нового исследования Стэнфордского университета и специалистов Google DeepMind это уже вполне реалистичная концепция.

В настоящее время исследователям удалось создать несколько тысяч электронных копий реальных людей.

В частности, участники эксперимента должны давать ответы на вопросы о жизненных приоритетах, ценностях, взглядах, в том числе на социальные проблемы.