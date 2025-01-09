Представлено першого людиноподібного робота з підтримкою ChatGPT — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Представлено першого людиноподібного робота з підтримкою ChatGPT — відео

Робот Melody
Джерело:  Interesting Engineering

Компанія Realbotix представила власну розробку робота-компаньйона Melody, який отримав широкий набір функцій і максимальну адаптивність до людини. 

Головні тези:

  • Робот-компаньйон Melody від Realbotix представлений з передовими технологіями і максимальною адаптивністю до людини.
  • Melody використовує новітні серводвигуни від Dynamixel для плавних і природніх рухів, близьких до людських.
  • Робот оснащений унікальною технологією штучної шкіри та системою відстеження погляду, що дозволяє розпізнавати об'єкти.
  • Melody має відкритий вихідний код для поєднання з різними програмними забезпеченнями, включаючи ChatGPT від OpenAI.

Що відомо про робота Melody

Зазначається, що розробку планується представити на виставці CES 2025.

Melody є найбільш розвиненим роботом Realbotix. Він використовує передову технологію, яка забезпечує плавність рухів, подібно до людини.

Серводвигуни від Dynamixel забеспечують плавні, максимально наближені до людських рухи.

Окрім цього цей робот легко збирається і розбирається. Його можна упакувати навіть у валізу.

У розробці використовується запатентована нова технологія штучної шкіри, яку розробляли більше двох десятиліть.

Також особливістю цього робота є поліпшена система відстеження погляду і розпізнавання об'єктів завдяки мікрокамерам, вбудованим в очі.

Відкритий вихідний код робота дає змогу поєднувати його з передовим програмним забезпеченням Realbotix AI, або ChatGPT від OpenAI та іншими.

Melody має бути сумісна з тисячами платформ штучного інтелекту.

Melody була створена для того, щоб мати роботів, з якими легко подорожувати, і які можна модифікувати для різних форм особистої взаємодії, — зазначив гендиректор компанії Ендрю Кігель.

За інформацією видання, вартість такої моделі після запуску серійного виробництва становитиме близько 150 тис доларів.

ШІ навчили за лічені години копіювати особистість людини

Моделі штучного інтелекту буквально за кілька годин здатні відтворити особистість людини із усіма унікальними рисами поведінки та характеру.

За результатами нового дослідження Стенфордського університету і фахівців Google DeepMind, це вже цілком реалістична концепція.

Наразі дослідникам вдалось створити кілька тисяч електронних копій реальних людей.

Зокрема, учасники експерименту мали давати відповіді на запитання щодо життєвих пріоритетів, цінностей, поглядів, в тому числі на соціальні проблеми.

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Категорія
Технології
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