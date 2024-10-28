У Великій Британії створили пару роботів із підтримкою штучного інтелекту, які імітують людські емоції та здатні спілкуватись між собою.

Що відомо про пару роботів, здатних імітувати емоції людини

Зазначається, що роботи, які вже отримали імена Амека та Азі за допомогою ШІ імітують людські емоції і здатні спілкуватись між собою.

Зокрема, розробники визнають, що механізм стосунків між роботами ще необхідно допрацювати.

У оприлюдненому відео Азі розповідає Амеці анекдот про інтернет-куки, на який його партнерка реагує примруженими очима та зморщеним носом, демонструючи невдоволення жартом Азі.

Вислухавши його Амека заявила, що це — найгірший жарт, який вона чула у своєму житті, тож повідомила, що іде спати далі.

Азі відповів на реакцію "дівчини" пригніченим виразом і похмурими очима, ніби він усвідомив, що його жарт "відстійний".

Насправді суть демонстрації полягає в здатності роботів імітувати людські вирази обличчя. Вони роблять це за допомогою 32 приводів.

п'яти для шиї,

27 лише для контролю обличчя, включаючи 12 в губах, два в щелепі, чотири в очних яблуках, чотири в повіках, чотири в бровах і один в ніс.

Пару створила британська робототехнічна компанія Engineered Arts, яка створює гуманоїдних роботів "для розваг, спілкування та навчання".

Що відомо про заміну людей на ШІ на одній з польських радіостанцій

Польська радіостанція OFF Radio Krakow звільнила всіх журналістів-ведучих, замінивши їх образами, створеними за допомогою штучного інтелекту.

Зазначається, що таке рішення викликало неоднозначні відгуки в слухачів та звільнених працівників.

За інформацією видання, цього тижня польська радіостанція поновила роботу після звільнення всіх журналістів.

Замість них почали працювати віртуальні образи людей, створених за допомогою нейромереж.