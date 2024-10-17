Відвідувачі акваріуму Xiaomeisha Sea World у Китаї обурились, коли виявилось, що гігантська китова акула - роботизована, а не жива.
Головні тези:
- Відвідувачі акваріуму Xiaomeisha Sea World в Китаї обурились, виявивши, що гігантська китова акула - робот, а не жива.
- У рекламі акваріуму не було зазначено, що акула є роботизованою, що спричинило розчарування серед відвідувачів.
- У Китаї ввели закони, які забороняють торгівлю китовими акулами та полювання на них.
- Sea World використав роботизовану китову акулу, щоб відповідати місцевим законодавчим вимогам.
- Створення роботизованої акули розглядалося як захист тварин, проте деякі відвідувачі виступили проти подібної практики.
Що відомо про скандал із роботизованою акулою в акваріумі в Китаї
Люди, що придбали квитки в океанаріум, заявили, що їх ошукали, оскільки у рекламі закладу не попереджалось, що акула роботизована.
Зазначається, акваріум Xiaomeisha Sea World у Шеньчжені відкрився 1 жовтня після реконструкції, яка тривала протягом 5 років.
У рекламі з приводу відкриття рекламувалась демонстрація "зоряної" китової акули.
World's first robotic whale shark built in China— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2024
The nearly five-meter-long, 350-kilogram bionic marvel is capable of replicating the movements of a real whale shark with remarkable precision, including swimming, turning, floating, diving, and even movements of its mouth. pic.twitter.com/Qzze2Fdbcd
Під час тижневого пробного запуску морський парк площею 60 тис кв. метрів залучив близько 100 тис відвідувачів, кожен із яких заплатив чималу суму.
Однак велика кількість відвідувачів виявилась розчарованою, дізнавшись, що велика китова акула не жива, а роботизована.
Зокрема, низка відвідувачів почала вимагати повернення грошей, а інші у соцмережах почали критикувати океанаріум.
Що відомо про нові закони КНР стосовно акул
Представники Sea World виправдовувалися, заявляючи, що витратили мільйони юанів на створення роботизованої копії, щоб відповідати місцевим законам, які забороняють торгівлю китовими акулами.
Підкреслюється, що у 2019 році в Китаї ввели заборону на полювання на акул та відрізання в них плавців.
За словами представників адміністрації акваріуму, обманювати відвідувачів не збиралася.
У серпні компанія з Шеньяну заявила, що створила першу у світі роботизовану китову акулу. Робот був майже п'ять метрів завдовжки, важив 350 кг і міг плавати, пірнати та відкривати рота. Акула керувалася дистанційно, а завдяки вбудованим технологіям могла плавати зі швидкістю до 0,7 м/с і пірнати на глибину до 20 метрів.
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