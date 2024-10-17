Відвідувачі акваріуму Xiaomeisha Sea World у Китаї обурились, коли виявилось, що гігантська китова акула - роботизована, а не жива.

Що відомо про скандал із роботизованою акулою в акваріумі в Китаї

Люди, що придбали квитки в океанаріум, заявили, що їх ошукали, оскільки у рекламі закладу не попереджалось, що акула роботизована.

Зазначається, акваріум Xiaomeisha Sea World у Шеньчжені відкрився 1 жовтня після реконструкції, яка тривала протягом 5 років.

У рекламі з приводу відкриття рекламувалась демонстрація "зоряної" китової акули.

World's first robotic whale shark built in China



The nearly five-meter-long, 350-kilogram bionic marvel is capable of replicating the movements of a real whale shark with remarkable precision, including swimming, turning, floating, diving, and even movements of its mouth. pic.twitter.com/Qzze2Fdbcd — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2024

Під час тижневого пробного запуску морський парк площею 60 тис кв. метрів залучив близько 100 тис відвідувачів, кожен із яких заплатив чималу суму.

Однак велика кількість відвідувачів виявилась розчарованою, дізнавшись, що велика китова акула не жива, а роботизована.

Зокрема, низка відвідувачів почала вимагати повернення грошей, а інші у соцмережах почали критикувати океанаріум.

Площа маленька, і навіть китова акула штучна, — заявив один з відвідувачів. Поширити

Що відомо про нові закони КНР стосовно акул

Представники Sea World виправдовувалися, заявляючи, що витратили мільйони юанів на створення роботизованої копії, щоб відповідати місцевим законам, які забороняють торгівлю китовими акулами.

Підкреслюється, що у 2019 році в Китаї ввели заборону на полювання на акул та відрізання в них плавців.

За словами представників адміністрації акваріуму, обманювати відвідувачів не збиралася.

Хоча це заради захисту тварин, я б вважав за краще, щоб акул у них взагалі не було. Це краще ніж показувати підроблених, — заявив один з відвідувачів. Поширити