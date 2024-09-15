За словами вчених, не всі акули, мають той вигляд, до якого ми звикли. Зокрема, в океані мешкають акули, чимось схожі на свиней. Вони навіть хрюкають.

Який вигляд має акула-свиня

Зокрема, акули-свині мають пласку голову із широко розставленими очима, та великі ніздрі.

У цього виду акул рожева мордочка і характерні шкірні зубчики, які роблять їхню зовнішність схожою із зовнішністю пухнастих свиней.

Незграбні акули мешкають у східній частині Атлантичного океану від Норвегії до Південної Африки й в Середземному морі. Цей вид називають акулами-свинями, але не тільки через вигляд — у них є ще цікава особливість: коли акули вилазять з води, то видають звуки, схожі на хрюкання, — пояснює біолог з акваріума Elba в Італії Юрія Тіберто. Поширити

Акула-свиня

Довжина дорослих акул-свиней не перевищує 1 метра. Вони мають міцне сіро-коричневе тіло з двома потужними спинними плавниками.

Що відомо про спосіб життя та раціон акул-свиней

Цей вид акул споживає різноманітну їжу, від риб та ракоподібних, до молюсків, морських черв'яків і навіть яєць інших акул.

На думку дослідників, незвичні фізіологічні особливості акул-свиней можуть бути тісно пов'язані з їхнім унікальним способом життя.

Ці істоти мешкають ближче до морського дна, плавно переміщуючись у пошуках їжі.

Ці акули мають набір гострих зубів на нижній щелепі та конічні зуби на верхній щелепі — пристосування, які допомагають схопити слизьку здобич.

Дослідження 2015 року показало, що, окрім типового раціону, що складається з риби та ракоподібних, акули-свині також поїдають яйця інших видів акул.

Вчені виявили в шлунках цих хижаків ембріони різних пластинчатозябрових акул, що підкреслює складну харчову мережу в морських екосистемах.

Експерти звернули увагу на те, що, попри обмежену комерційну цінність, певний вид риби стикається зі зростаючою загрозою через великі плавники та хребти, які роблять її вразливою до заплутування в рибальських сітках.