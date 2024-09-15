За словами вчених, не всі акули, мають той вигляд, до якого ми звикли. Зокрема, в океані мешкають акули, чимось схожі на свиней. Вони навіть хрюкають.
Головні тези:
- Науковці виявили найнезвичайнішу акулу, яка нагадує свиню зі своїм виглядом та звуками, які видає.
- Акула-свиня має пласку голову, рожеву мордочку, шкірні зубчики та хрюкає, коли вилазить з води.
- Дорослі акули-свині не перевищують 1 метра у довжину та мають специфічний раціон, до якого входять яйця інших видів акул.
- Унікальні фізіологічні особливості акул-свиней пов'язані з їхнім способом життя, що полягає у пошуку їжі поблизу морського дна.
Який вигляд має акула-свиня
Зокрема, акули-свині мають пласку голову із широко розставленими очима, та великі ніздрі.
У цього виду акул рожева мордочка і характерні шкірні зубчики, які роблять їхню зовнішність схожою із зовнішністю пухнастих свиней.
Довжина дорослих акул-свиней не перевищує 1 метра. Вони мають міцне сіро-коричневе тіло з двома потужними спинними плавниками.
Що відомо про спосіб життя та раціон акул-свиней
Цей вид акул споживає різноманітну їжу, від риб та ракоподібних, до молюсків, морських черв'яків і навіть яєць інших акул.
На думку дослідників, незвичні фізіологічні особливості акул-свиней можуть бути тісно пов'язані з їхнім унікальним способом життя.
Ці істоти мешкають ближче до морського дна, плавно переміщуючись у пошуках їжі.
Ці акули мають набір гострих зубів на нижній щелепі та конічні зуби на верхній щелепі — пристосування, які допомагають схопити слизьку здобич.
Дослідження 2015 року показало, що, окрім типового раціону, що складається з риби та ракоподібних, акули-свині також поїдають яйця інших видів акул.
Вчені виявили в шлунках цих хижаків ембріони різних пластинчатозябрових акул, що підкреслює складну харчову мережу в морських екосистемах.
Експерти звернули увагу на те, що, попри обмежену комерційну цінність, певний вид риби стикається зі зростаючою загрозою через великі плавники та хребти, які роблять її вразливою до заплутування в рибальських сітках.
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