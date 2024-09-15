Ученые показали самую необычную акулу. Как она выглядит
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые показали самую необычную акулу. Как она выглядит

Акула-свинья
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Источник:  Live Science

По словам ученых, не все акулы имеют тот вид, к которому мы привыкли. В частности, в океане обитают акулы, чем-то похожие на свиней. Они даже хрюкают.

Главные тезисы

  • Уникальный вид акулы-свиньи имеет плоскую голову, розовую мордашку и хрюкает, напоминая свиней.
  • Акулы-свиньи проживают в восточной части Атлантического океана и в Средиземном море, обладая уникальными физиологическими особенностями.
  • Взрослые акулы-свиньи не превышают 1 метра в длину, имеют специфический рацион, включая яйца других видов акул.
  • Образ жизни акул-свиней заключается в поиске пищи вблизи морского дна, где они совершают плавные движения, используя свои уникальные зубы для охоты.

Как выглядит акула-свинья

В частности, акулы-свиньи имеют плоскую голову с широко расставленными глазами и большие ноздри.

У этого вида акул розовая мордашка и характерные кожные зубчики, делающие их внешность схожей с внешностью пушистых свиней.

Неуклюжие акулы обитают в восточной части Атлантического океана от Норвегии до Южной Африки и в Средиземном море. Этот вид называют акулами-свиньями, но не только по виду — у них есть еще интересная особенность: когда акулы вылезают из воды, то издают звуки, похожие на хрюканье, — объясняет биолог из аквариума Elba в Италии Юрия Тиберто.

В океане проживают акулы, менее похожие на других своих родственников
Акула-свинья

Длина взрослых акул свиней не превышает 1 метра. Они имеют крепкое серо-коричневое тело с двумя мощными спинными плавниками.

Что известно о образе жизни и рационе акул-свиней

Этот вид акул потребляет разнообразную пищу, от рыб и ракообразных до моллюсков, морских червей и даже яиц других акул.

По мнению исследователей, необычные физиологические особенности акул-свиней могут быть тесно связаны с их уникальным образом жизни.

Эти существа обитают ближе к морскому дну, плавно перемещаясь в поисках пищи.

У этих акул есть набор острых зубов на нижней челюсти и конические зубы на верхней челюсти — приспособления, которые помогают схватить скользкую добычу.

Исследование 2015 показало, что, кроме типичного рациона, состоящего из рыбы и ракообразных, акулы-свиньи также поедают яйца других видов акул.

Ученые обнаружили в желудках этих хищников эмбрионы разных пластинчато-жаберных акул, что подчеркивает сложную пищевую сеть в морских экосистемах.

Эксперты обратили внимание на то, что несмотря на ограниченную коммерческую ценность, определенный вид рыбы сталкивается с растущей угрозой из-за больших плавников и хребтов, которые делают ее уязвимой к запутыванию в рыболовных сетках.

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