По словам ученых, не все акулы имеют тот вид, к которому мы привыкли. В частности, в океане обитают акулы, чем-то похожие на свиней. Они даже хрюкают.
Главные тезисы
- Уникальный вид акулы-свиньи имеет плоскую голову, розовую мордашку и хрюкает, напоминая свиней.
- Акулы-свиньи проживают в восточной части Атлантического океана и в Средиземном море, обладая уникальными физиологическими особенностями.
- Взрослые акулы-свиньи не превышают 1 метра в длину, имеют специфический рацион, включая яйца других видов акул.
- Образ жизни акул-свиней заключается в поиске пищи вблизи морского дна, где они совершают плавные движения, используя свои уникальные зубы для охоты.
Как выглядит акула-свинья
В частности, акулы-свиньи имеют плоскую голову с широко расставленными глазами и большие ноздри.
У этого вида акул розовая мордашка и характерные кожные зубчики, делающие их внешность схожей с внешностью пушистых свиней.
Длина взрослых акул свиней не превышает 1 метра. Они имеют крепкое серо-коричневое тело с двумя мощными спинными плавниками.
Что известно о образе жизни и рационе акул-свиней
Этот вид акул потребляет разнообразную пищу, от рыб и ракообразных до моллюсков, морских червей и даже яиц других акул.
По мнению исследователей, необычные физиологические особенности акул-свиней могут быть тесно связаны с их уникальным образом жизни.
Эти существа обитают ближе к морскому дну, плавно перемещаясь в поисках пищи.
У этих акул есть набор острых зубов на нижней челюсти и конические зубы на верхней челюсти — приспособления, которые помогают схватить скользкую добычу.
Исследование 2015 показало, что, кроме типичного рациона, состоящего из рыбы и ракообразных, акулы-свиньи также поедают яйца других видов акул.
Ученые обнаружили в желудках этих хищников эмбрионы разных пластинчато-жаберных акул, что подчеркивает сложную пищевую сеть в морских экосистемах.
Эксперты обратили внимание на то, что несмотря на ограниченную коммерческую ценность, определенный вид рыбы сталкивается с растущей угрозой из-за больших плавников и хребтов, которые делают ее уязвимой к запутыванию в рыболовных сетках.
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