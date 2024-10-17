Посетители аквариума Xiaomeisha Sea World в Китае возмутились, когда оказалось, что гигантская китовая акула – роботизированная, а не живая.

Что известно о скандале с роботизированной акулой в аквариуме в Китае

Люди, купившие билеты в океанариум, заявили, что их обманули, поскольку в рекламе заведения не предупреждалось, что акула роботизирована.

Отмечается, аквариум Xiaomeisha Sea World в Шэньчжэне открылся 1 октября после реконструкции, продолжавшейся в течение 5 лет.

В рекламе по поводу открытия рекламировалась демонстрация "звездной" китовой акулы.

World's first robotic whale shark built in China



The nearly five-meter-long, 350-kilogram bionic marvel is capable of replicating the movements of a real whale shark with remarkable precision, including swimming, turning, floating, diving, and even movements of its mouth. pic.twitter.com/Qzze2Fdbcd — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2024

Во время недельного пробного запуска морской парк площадью 60 тыс. кв. метров привлек около 100 тыс посетителей, каждый из которых заплатил немалую сумму.

Однако большое количество посетителей оказалось разочарованным, узнав, что большая китовая акула не жива, а роботизирована.

В частности, ряд посетителей потребовали возврата денег, а другие в соцсетях начали критиковать океанариум.

Площадь маленькая и даже китовая акула искусственная, — заявил один из посетителей. Поделиться

Что известно о новых законах КНР по акулам

Представители Sea World оправдывались, заявляя, что потратили миллионы юаней на создание роботизированной копии, чтобы соответствовать местным законам, запрещающим торговлю китовыми акулами.

Подчеркивается, что в 2019 году в Китае был введен запрет на охоту на акул и отрезание в них пловцов.

По словам представителей администрации аквариума, обманывать посетителей не собиралась.

Хотя это ради защиты животных, я бы предпочел, чтобы акул у них вообще не было. Это лучше, чем показывать поддельных, — заявил один из посетителей. Поделиться