Посетители аквариума Xiaomeisha Sea World в Китае возмутились, когда оказалось, что гигантская китовая акула – роботизированная, а не живая.
Главные тезисы
- Посетители аквариума Xiaomeisha Sea World в Китае были возмущены обманом, обнаружив, что представленная китовая акула была роботизированной, а не живой.
- Sea World использовал роботизированную акулу в соответствии с новыми законами, запрещающими торговлю и охоту на китовых акул.
- Многие посетители выразили разочарование и потребовали возврата денег после того, как узнали о роботизированной китовой акуле.
- Компания из Шэньяна представила первую в мире роботизированную китовую акулу, способную имитировать поведение живого животного.
- Создание роботов-акул считалось мерой защиты животных от торговли и охоты, однако вызвало разногласия среди посетителей и публики.
Что известно о скандале с роботизированной акулой в аквариуме в Китае
Люди, купившие билеты в океанариум, заявили, что их обманули, поскольку в рекламе заведения не предупреждалось, что акула роботизирована.
Отмечается, аквариум Xiaomeisha Sea World в Шэньчжэне открылся 1 октября после реконструкции, продолжавшейся в течение 5 лет.
В рекламе по поводу открытия рекламировалась демонстрация "звездной" китовой акулы.
World's first robotic whale shark built in China— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2024
The nearly five-meter-long, 350-kilogram bionic marvel is capable of replicating the movements of a real whale shark with remarkable precision, including swimming, turning, floating, diving, and even movements of its mouth. pic.twitter.com/Qzze2Fdbcd
Во время недельного пробного запуска морской парк площадью 60 тыс. кв. метров привлек около 100 тыс посетителей, каждый из которых заплатил немалую сумму.
Однако большое количество посетителей оказалось разочарованным, узнав, что большая китовая акула не жива, а роботизирована.
В частности, ряд посетителей потребовали возврата денег, а другие в соцсетях начали критиковать океанариум.
Что известно о новых законах КНР по акулам
Представители Sea World оправдывались, заявляя, что потратили миллионы юаней на создание роботизированной копии, чтобы соответствовать местным законам, запрещающим торговлю китовыми акулами.
Подчеркивается, что в 2019 году в Китае был введен запрет на охоту на акул и отрезание в них пловцов.
По словам представителей администрации аквариума, обманывать посетителей не собиралась.
В августе компания из Шэньяна заявила, что создала первую в мире роботизированную китовую акулу. Робот был почти пять метров в длину, весил 350 кг и мог плавать, нырять и открывать рот. Акула управлялась дистанционно, а благодаря встроенным технологиям могла плавать со скоростью до 0,7 м/с и нырять на глубину до 20 метров.
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