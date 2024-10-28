В Британии создали пару роботов с функцией имитации человеческих эмоций ― видео
Категория
Технологии
Дата публикации

В Британии создали пару роботов с функцией имитации человеческих эмоций ― видео

Роботы Амека и Ази
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Источник:  IFLScience

В Великобритании создали пару роботов с поддержкой искусственного интеллекта, которые имитируют человеческие эмоции и способны общаться друг с другом.

Главные тезисы

  • Роботы в Британии, созданные с использованием искусственного интеллекта, способны имитировать человеческие эмоции и общаться между собой.
  • Разработчики признают, что механизм отношений между роботами еще требует доработки, но они уже способны передавать человеческие выражения лица при помощи 32 приводов контроля.
  • Британская компания Engineered Arts создала эти гуманоидных роботов с целью использования в развлечениях, общении и обучении.
  • В Польше радиостанция заменила всех журналистов-ведущих виртуальными образами, созданными при помощи искусственного интеллекта, вызвав неоднозначные реакции у слушателей и уволенных сотрудников.
  • Использование искусственного интеллекта в создании роботов и в общественных медиа вызывает интерес и дискуссии в обществе.

Что известно о паре роботов, способных имитировать эмоции человека

Отмечается, что работы, уже получившие имена Амека и Ази с помощью ИИ, имитируют человеческие эмоции и способны общаться между собой.

В частности, разработчики признают, что механизм отношений между работами еще предстоит доработать.

В обнародованном видео Ази рассказывает Амеке анекдот об интернет-куки, на который его партнерша реагирует прищуренными глазами и сморщенным носом, демонстрируя недовольство шуткой Ази.

Выслушав его Амека заявила, что это — самая худшая шутка, которую она слышала в своей жизни, и сообщила, что идет спать дальше.

Ази ответил на реакцию "девушки" подавленным выражением и мрачными глазами, словно он осознал, что его шутка "отстойна".

На самом деле суть демонстрации состоит в способности роботов имитировать человеческие выражения лица. Они делают это с помощью 32 приводов.

  • пять для шеи,

  • 27 только для контроля лица, включая 12 в губах, два в челюсти, четыре в глазных яблоках, четыре в веках, четыре в бровях и один в нос.

Пара создала британская робототехническая компания Engineered Arts, которая создает гуманоидных роботов "для развлечений, общения и обучения".

Что известно о замене людей на ИИ на одной из польских радиостанций

Польская радиостанция OFF Radio Krakow уволила всех журналистов-ведущих, заменив их образами, созданными с помощью искусственного интеллекта.

Отмечается, что такое решение вызвало неоднозначные отзывы у слушателей и уволенных работников.

По информации издания, на этой неделе польская радиостанция возобновила работу после увольнения всех журналистов.

Вместо них начали работать виртуальные образы людей, созданных с помощью нейросетей.

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