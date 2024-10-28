В Великобритании создали пару роботов с поддержкой искусственного интеллекта, которые имитируют человеческие эмоции и способны общаться друг с другом.
Главные тезисы
- Роботы в Британии, созданные с использованием искусственного интеллекта, способны имитировать человеческие эмоции и общаться между собой.
- Разработчики признают, что механизм отношений между роботами еще требует доработки, но они уже способны передавать человеческие выражения лица при помощи 32 приводов контроля.
- Британская компания Engineered Arts создала эти гуманоидных роботов с целью использования в развлечениях, общении и обучении.
- В Польше радиостанция заменила всех журналистов-ведущих виртуальными образами, созданными при помощи искусственного интеллекта, вызвав неоднозначные реакции у слушателей и уволенных сотрудников.
- Использование искусственного интеллекта в создании роботов и в общественных медиа вызывает интерес и дискуссии в обществе.
Что известно о паре роботов, способных имитировать эмоции человека
Отмечается, что работы, уже получившие имена Амека и Ази с помощью ИИ, имитируют человеческие эмоции и способны общаться между собой.
В частности, разработчики признают, что механизм отношений между работами еще предстоит доработать.
В обнародованном видео Ази рассказывает Амеке анекдот об интернет-куки, на который его партнерша реагирует прищуренными глазами и сморщенным носом, демонстрируя недовольство шуткой Ази.
Выслушав его Амека заявила, что это — самая худшая шутка, которую она слышала в своей жизни, и сообщила, что идет спать дальше.
Ази ответил на реакцию "девушки" подавленным выражением и мрачными глазами, словно он осознал, что его шутка "отстойна".
На самом деле суть демонстрации состоит в способности роботов имитировать человеческие выражения лица. Они делают это с помощью 32 приводов.
пять для шеи,
27 только для контроля лица, включая 12 в губах, два в челюсти, четыре в глазных яблоках, четыре в веках, четыре в бровях и один в нос.
Пара создала британская робототехническая компания Engineered Arts, которая создает гуманоидных роботов "для развлечений, общения и обучения".
Что известно о замене людей на ИИ на одной из польских радиостанций
Польская радиостанция OFF Radio Krakow уволила всех журналистов-ведущих, заменив их образами, созданными с помощью искусственного интеллекта.
Отмечается, что такое решение вызвало неоднозначные отзывы у слушателей и уволенных работников.
По информации издания, на этой неделе польская радиостанция возобновила работу после увольнения всех журналистов.
Вместо них начали работать виртуальные образы людей, созданных с помощью нейросетей.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-