Незалежні від електрики. Вчені розробляють принципово новий вид роботів

Інженери розробили метод, завдяки якому роботи можуть виконувати складні функції без використання електрики. Зокрема дослідники Королівського коледжу Лондона розробили новий тип крихітної схеми, яка взаємодіє за допомогою зміни тиску рідини.

Вчені розробляють принципово новий вид м’яких роботів

Це вперше у світі відкриває можливість створення нового покоління роботів, чиї тіла могли б працювати незалежно від вбудованого центру управління, а цей простір потенційно може бути використаний для більш складного програмного забезпечення на основі штучного інтелекту. Поширити

У виданні розповіли, що м'які роботи відомі своєю гнучкістю та безпечністю. Їх почали використовувати у різних сферах. Здебільшого ці роботи керуються системами з використанням електромагнітних клапанів, регуляторів та насосів, через що їхня мобільність обмежується.

Щоб вирішити цю проблему, вчені досліджують нові конструкції м'яких клапанів і насосів, які можуть бути інтегровані в тіло робота, підвищуючи ефективність і дозволяючи використовувати його в суворих умовах. Ці м'які клапани, які контролюють потік рідини за допомогою згинання трубок, зменшують потребу в багатьох елементах управління.

До прикладу, ці роботи можуть працювати в тих місцях, де неможливо провести електрику або там, де високий рівень радіації, до прикладу у Чорнобилі, чи в приміщеннях з підвищеною електричною напругою. Крім того, ці роботи призначені для використання у районах з низьким рівнем доходу та нестабільним доступом до електроенергії.

У США використовують роботів-собак для виявлення та збиття ворожих дронів

Зазначається, що відповідна технологія була випробувана американськими військовими на Близькому Сході.

Аналітики порталу Interesting Engineering припускають, що американські військові, скоріш за все, озброїли робота-собаку гвинтівкою типу AR-15/M16, а сам робот, ймовірно, належить до пристроїв Ghost Robotics Vision 60. Поширити

Відомо, що випробовування цих роботів проводились на полігоні Red Sands у Саудівській Аравії.