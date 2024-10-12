Незалежні від електрики. Вчені розробляють принципово новий вид роботів
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Незалежні від електрики. Вчені розробляють принципово новий вид роботів

Робот
Джерело:  Interesting Engineering

Інженери розробили метод, завдяки якому роботи можуть виконувати складні функції без використання електрики. Зокрема дослідники Королівського коледжу Лондона розробили новий тип крихітної схеми, яка взаємодіє за допомогою зміни тиску рідини.

Головні тези:

  • Учені розробили метод, що дозволяє м'яким роботам працювати незалежно від електрики за допомогою нової крихітної схеми.
  • Новий вид м'яких роботів відкриває можливість створення більш складних програм з використанням штучного інтелекту.
  • М'які роботи можуть застосовуватися у сферах з низьким рівнем доходу та обмеженим доступом до електроенергії.
  • Інтегровані м'які клапани та насоси в тіло роботів підвищують ефективність та роблять їх мобільність більш універсальною.

Вчені розробляють принципово новий вид м’яких роботів

Це вперше у світі відкриває можливість створення нового покоління роботів, чиї тіла могли б працювати незалежно від вбудованого центру управління, а цей простір потенційно може бути використаний для більш складного програмного забезпечення на основі штучного інтелекту.

У виданні розповіли, що м'які роботи відомі своєю гнучкістю та безпечністю. Їх почали використовувати у різних сферах. Здебільшого ці роботи керуються системами з використанням електромагнітних клапанів, регуляторів та насосів, через що їхня мобільність обмежується.

Щоб вирішити цю проблему, вчені досліджують нові конструкції м'яких клапанів і насосів, які можуть бути інтегровані в тіло робота, підвищуючи ефективність і дозволяючи використовувати його в суворих умовах. Ці м'які клапани, які контролюють потік рідини за допомогою згинання трубок, зменшують потребу в багатьох елементах управління.

До прикладу, ці роботи можуть працювати в тих місцях, де неможливо провести електрику або там, де високий рівень радіації, до прикладу у Чорнобилі, чи в приміщеннях з підвищеною електричною напругою. Крім того, ці роботи призначені для використання у районах з низьким рівнем доходу та нестабільним доступом до електроенергії.

У США використовують роботів-собак для виявлення та збиття ворожих дронів

Зазначається, що відповідна технологія була випробувана американськими військовими на Близькому Сході.

Аналітики порталу Interesting Engineering припускають, що американські військові, скоріш за все, озброїли робота-собаку гвинтівкою типу AR-15/M16, а сам робот, ймовірно, належить до пристроїв Ghost Robotics Vision 60.

Відомо, що випробовування цих роботів проводились на полігоні Red Sands у Саудівській Аравії.

Зокрема, за результатами випробувань, робот вразив кілька статичних цілей, однак більшість деталей залишається засекреченою.

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