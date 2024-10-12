Независимы от электричества. Ученые разрабатывают принципиально новый вид роботов

Инженеры разработали метод, благодаря которому работы могут выполнять сложные функции без использования электричества. В частности, исследователи Королевского колледжа Лондона разработали новый тип крошечной схемы, взаимодействующей посредством изменения давления жидкости.

Ученые разрабатывают принципиально новый вид мягких роботов

Это впервые в мире открывает возможность создания нового поколения роботов, чьи тела могли бы работать вне зависимости от встроенного центра управления, а это пространство потенциально может быть использовано для более сложного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Поделиться

В издании рассказали, что мягкие работы известны своей гибкостью и безопасностью. Их стали использовать в разных сферах. В основном эти работы руководствуются системами с использованием электромагнитных клапанов, регуляторов и насосов, поэтому их мобильность ограничивается.

Чтобы устранить эту проблему, ученые исследуют новые конструкции мягких клапанов и насосов, которые могут быть интегрированы в тело робота, повышая эффективность и позволяя использовать его в строгих условиях. Эти мягкие клапаны, контролирующие поток жидкости посредством гибки трубок, уменьшают потребность во многих элементах управления.

К примеру, эти работы могут работать в тех местах, где невозможно провести электричество или там, где высокий уровень радиации, например в Чернобыле, или в помещениях с повышенным электрическим напряжением. Кроме того, эти работы предназначены для использования в районах с низким уровнем дохода и нестабильным доступом к электроэнергии.

В США используют роботов-собак для обнаружения и сбития вражеских дронов

Соответствующая технология была испытана американскими военными на Ближнем Востоке.

Аналитики портала Interesting Engineering предполагают, что американские военные, скорее всего, вооружили робота-собаку винтовкой типа AR-15/M16, а сам робот, вероятно, относится к устройствам Ghost Robotics Vision 60. Поделиться

Известно, что испытания этих роботов проводились на полигоне Red Sands в Саудовской Аравии.