Независимы от электричества. Ученые разрабатывают принципиально новый вид роботов

Инженеры разработали метод, благодаря которому работы могут выполнять сложные функции без использования электричества. В частности, исследователи Королевского колледжа Лондона разработали новый тип крошечной схемы, взаимодействующей посредством изменения давления жидкости.
Главные тезисы
- Инженеры разработали метод работы мягких роботов без использования электричества через изменение давления жидкости.
- Новый тип мягких роботов открывает возможности для создания сложных программ на основе искусственного интеллекта.
- Использование интегрированных клапанов и насосов повышает мобильность и эффективность роботов, делая их универсальными.
- Мягкие работы могут быть применены в местах с ограниченным доступом к электроэнергии и в условиях высокой радиации.
Ученые разрабатывают принципиально новый вид мягких роботов
В издании рассказали, что мягкие работы известны своей гибкостью и безопасностью. Их стали использовать в разных сферах. В основном эти работы руководствуются системами с использованием электромагнитных клапанов, регуляторов и насосов, поэтому их мобильность ограничивается.
Чтобы устранить эту проблему, ученые исследуют новые конструкции мягких клапанов и насосов, которые могут быть интегрированы в тело робота, повышая эффективность и позволяя использовать его в строгих условиях. Эти мягкие клапаны, контролирующие поток жидкости посредством гибки трубок, уменьшают потребность во многих элементах управления.
К примеру, эти работы могут работать в тех местах, где невозможно провести электричество или там, где высокий уровень радиации, например в Чернобыле, или в помещениях с повышенным электрическим напряжением. Кроме того, эти работы предназначены для использования в районах с низким уровнем дохода и нестабильным доступом к электроэнергии.
В США используют роботов-собак для обнаружения и сбития вражеских дронов
Соответствующая технология была испытана американскими военными на Ближнем Востоке.
Известно, что испытания этих роботов проводились на полигоне Red Sands в Саудовской Аравии.
В частности, по результатам испытаний, робот поразил несколько статических целей, однако большинство деталей остается засекреченным.
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