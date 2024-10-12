Независимы от электричества. Ученые разрабатывают принципиально новый вид роботов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Независимы от электричества. Ученые разрабатывают принципиально новый вид роботов

Робот
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Источник:  Interesting Engineering

Инженеры разработали метод, благодаря которому работы могут выполнять сложные функции без использования электричества. В частности, исследователи Королевского колледжа Лондона разработали новый тип крошечной схемы, взаимодействующей посредством изменения давления жидкости.

Главные тезисы

  • Инженеры разработали метод работы мягких роботов без использования электричества через изменение давления жидкости.
  • Новый тип мягких роботов открывает возможности для создания сложных программ на основе искусственного интеллекта.
  • Использование интегрированных клапанов и насосов повышает мобильность и эффективность роботов, делая их универсальными.
  • Мягкие работы могут быть применены в местах с ограниченным доступом к электроэнергии и в условиях высокой радиации.

Ученые разрабатывают принципиально новый вид мягких роботов

Это впервые в мире открывает возможность создания нового поколения роботов, чьи тела могли бы работать вне зависимости от встроенного центра управления, а это пространство потенциально может быть использовано для более сложного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта.

В издании рассказали, что мягкие работы известны своей гибкостью и безопасностью. Их стали использовать в разных сферах. В основном эти работы руководствуются системами с использованием электромагнитных клапанов, регуляторов и насосов, поэтому их мобильность ограничивается.

Чтобы устранить эту проблему, ученые исследуют новые конструкции мягких клапанов и насосов, которые могут быть интегрированы в тело робота, повышая эффективность и позволяя использовать его в строгих условиях. Эти мягкие клапаны, контролирующие поток жидкости посредством гибки трубок, уменьшают потребность во многих элементах управления.

К примеру, эти работы могут работать в тех местах, где невозможно провести электричество или там, где высокий уровень радиации, например в Чернобыле, или в помещениях с повышенным электрическим напряжением. Кроме того, эти работы предназначены для использования в районах с низким уровнем дохода и нестабильным доступом к электроэнергии.

В США используют роботов-собак для обнаружения и сбития вражеских дронов

Соответствующая технология была испытана американскими военными на Ближнем Востоке.

Аналитики портала Interesting Engineering предполагают, что американские военные, скорее всего, вооружили робота-собаку винтовкой типа AR-15/M16, а сам робот, вероятно, относится к устройствам Ghost Robotics Vision 60.

Известно, что испытания этих роботов проводились на полигоне Red Sands в Саудовской Аравии.

В частности, по результатам испытаний, робот поразил несколько статических целей, однако большинство деталей остается засекреченным.

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