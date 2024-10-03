Американские военные вооружили робота-собаку винтовкой. Как это работает
Категория
Технологии
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Американские военные вооружили робота-собаку винтовкой. Как это работает

Боевой робот-собака
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Источник:  online.ua

В армии США установили винтовки и системы защиты от беспилотников на роботизированных собак, способных обнаруживать угрозы с воздуха в ночное время.

Главные тезисы

  • Армия США установила винтовки и системы защиты от дронов на роботизированных собак для обнаружения угроз с воздуха в ночное время.
  • Робот Ghost Robotics Vision 60 оснащен тепловизором и винтовкой AR-15 для обнаружения и сбития вражеских дронов.
  • Испытания робота-собаки проводились в Саудовской Аравии, где он успешно поразил несколько статических целей.
  • Разработчики стремятся сделать робота-собаку неотъемлемым инструментом для выполнения сложных задач в условиях войны.
  • Роботизированные собаки Ghost Robotics Vision 60 обладают способностью быстрой адаптации к разным условиям и прекрасно справляются даже при отказе сенсоров.

Что известно об использовании военными США роботов-собак для обнаружения и сбития вражеских дронов

Соответствующая технология была испытана американскими военными на Ближнем Востоке.

Аналитики портала Interesting Engineering предполагают , что американские военные, скорее всего, вооружили робота-собаку винтовкой типа AR-15/M16, а сам робот, вероятно, относится к устройствам Ghost Robotics Vision 60.

Известно, что испытания этих роботов проводились на полигоне Red Sands в Саудовской Аравии.

В частности, по результатам испытаний, робот поразил несколько статических целей, однако большинство деталей остается засекреченным.

Что может адаптированный к боевым действиям робот-собака

Подчеркивается, что робот также имеет систему защиты от вражеских дронов.

Робот был презентован в Форт-Драме, штат Нью-Йорк, во время операции Hard Kill, которая проходила под руководством 10-й горной дивизии и Центра развития вооружений (DEVCOM-AC).

Это тестирование, которое началось в прошлом месяце, завершается на этой неделе.

Отмечается, что роботизированные собаки Ghost Robotics Vision 60 от компании Ghost Robotics обладают способностью быстрой адаптации к разным условиям.

Система содержит инновационное ядро управления, позволяющее работу функционировать в любых средах, даже при неблагоприятных условиях или отказе сенсоров.

Даже если робот поскользнется или упадет, он быстро восстановит равновесие и продолжит движение.

Этот робот также способен обнаруживать враждебные воздушные цели с помощью тепловизора.

Разработчики стремятся превратить работу в незаменимый инструмент для выполнения сложных задач в неблагоприятных условиях.

В ходе обучения Operation Hard Kill Vision 60 Q-UGV был настроен для борьбы с дронами, оснащен небольшой башней с винтовкой AR-15, способной обнаруживать цели с помощью инфракрасного и теплового видения. Наводка осуществляется с помощью электрооптической системы "Одинокий волк".

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