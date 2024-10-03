В армії США встановили гвинтівки та системи захисту від безпілотників на роботизованих собак, які здатні виявляти загрози з повітря у нічний час.
Головні тези:
- Військові США встановили гвинтівки та системи захисту на роботизованих собак для виявлення загроз з повітря у нічний час.
- Американські військові використовують робота-собаку Ghost Robotics Vision 60 для виявлення та збиття ворожих дронів.
- Інноваційне ядро керування робота-собаки дозволяє йому функціонувати в будь-яких умовах, включаючи незвичайні ситуації та відмову сенсорів.
- Робот Ghost Robotics Vision 60 обладнаний тепловізором для виявлення ворожих повітряних цілей та гвинтівкою AR-15 для боротьби з дронами.
- Розробники прагнуть зробити робота-собаку невід'ємним інструментом для виконання складних завдань в умовах війни.
Що відомо про використання військовими США роботів-собак для виявлення та збиття ворожих дронів
Зазначається, що відповідна технологія була випробувана американськими військовими на Близькому Сході.
Аналітики порталу Interesting Engineering припускають, що американські військові, скоріш за все, озброїли робота-собаку гвинтівкою типу AR-15/M16, а сам робот, ймовірно, належить до пристроїв Ghost Robotics Vision 60.
Відомо, що випробовування цих роботів проводились на полігоні Red Sands у Саудівській Аравії.
Зокрема, за результатами випробувань, робот вразив кілька статичних цілей, однак більшість деталей залишається засекреченою.
Що може адаптований до бойових дій робот-собака
Підкреслюється, що робот також має систему захисту від ворожих дронів.
Робот був презентований у Форт-Драм, штат Нью-Йорк, під час операції Hard Kill, яка проходила під керівництвом 10-ї гірської дивізії та Центру розвитку озброєнь (DEVCOM-AC).
Це тестування, яке розпочалося минулого місяця, завершується цього тижня.
Зазначається, що роботизовані собаки Ghost Robotics Vision 60 від компанії Ghost Robotics мають здатність швидкої адаптації до різних умов.
Система містить іноваційне ядро керування, яке дозволяє роботу функціонувати в будь-яких середовищах, навіть за несприятливих умов або відмови сенсорів.
Навіть якщо робот послизнеться або впаде, він швидко відновить рівновагу і продовжить рух.
Цей робот також здатен виявляти ворожі повітряні цілі за допомогою тепловізора.
Розробники прагнуть перетворити робота на незамінний інструмент для виконання складних завдань у несприятливих умовах.
Під час навчань Operation Hard Kill Vision 60 Q-UGV був налаштований для боротьби з дронами, оснащений невеликою вежею з гвинтівкою AR-15, здатною виявляти цілі за допомогою інфрачервоного та теплового бачення. Наведення здійснюється за допомогою електрооптичної системи "Самотній вовк".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-