В армії США встановили гвинтівки та системи захисту від безпілотників на роботизованих собак, які здатні виявляти загрози з повітря у нічний час.

Що відомо про використання військовими США роботів-собак для виявлення та збиття ворожих дронів

Зазначається, що відповідна технологія була випробувана американськими військовими на Близькому Сході.

Аналітики порталу Interesting Engineering припускають, що американські військові, скоріш за все, озброїли робота-собаку гвинтівкою типу AR-15/M16, а сам робот, ймовірно, належить до пристроїв Ghost Robotics Vision 60.

Відомо, що випробовування цих роботів проводились на полігоні Red Sands у Саудівській Аравії.

Зокрема, за результатами випробувань, робот вразив кілька статичних цілей, однак більшість деталей залишається засекреченою.

Що може адаптований до бойових дій робот-собака

Підкреслюється, що робот також має систему захисту від ворожих дронів.

Робот був презентований у Форт-Драм, штат Нью-Йорк, під час операції Hard Kill, яка проходила під керівництвом 10-ї гірської дивізії та Центру розвитку озброєнь (DEVCOM-AC).

Це тестування, яке розпочалося минулого місяця, завершується цього тижня.

Зазначається, що роботизовані собаки Ghost Robotics Vision 60 від компанії Ghost Robotics мають здатність швидкої адаптації до різних умов.

Система містить іноваційне ядро керування, яке дозволяє роботу функціонувати в будь-яких середовищах, навіть за несприятливих умов або відмови сенсорів.

Навіть якщо робот послизнеться або впаде, він швидко відновить рівновагу і продовжить рух.

Цей робот також здатен виявляти ворожі повітряні цілі за допомогою тепловізора.

Розробники прагнуть перетворити робота на незамінний інструмент для виконання складних завдань у несприятливих умовах.