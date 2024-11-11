Картину людиноподібного робота Ai-Da вперше продали на аукціоні за неймовірну суму в 1 млн доларів.

Що відомо про перший продаж картини, написаної людиноподібним роботом

Зазначається, що картину, яка отримала назву "AI God" і зображує відомого криптоаналітика Алана Тюрінга, продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за суму у понад 1 млн доларів.

Відомо, що перед завершенням торгів було зроблено 27 ставок.

За словами інженерів робота Ai-Da, картину було створено нею за допомогою камер в очах, а також алгоритмів штучного інтелекту та роботизованої руки.

Ai-Da's alan turing painting makes history as first work sold by humanoid robot at @Sothebys https://t.co/GpVYt5tiBg pic.twitter.com/3KyqTXIVqJ — designboom (@designboom) November 8, 2024

Ai-Da була розроблена Ейданом Меллером, який називає себе фахівцем з сучасного та новітнього мистецтва.

За його словами, метою створення Ai-Da було його прагнення надихнути на діалог стосовно одержимості технологіями та про їхню спадщину.

Що кажуть представники Sotheby's

Сьогоднішня рекордна ціна продажу першої роботи людиноподібного робота-художника, виставленої на аукціон, знаменує собою важливий момент в історії сучасного мистецтва і відображає зростаючу взаємодію між технологіями штучного інтелекту і світовим ринком мистецтва, — підкреслили представники Sotheby's. Поширити

На переконання представників аукціонного дому, картина не тільки вшановує спадщину Тюринга, а й "досліджує ширший, трансформаційний вплив технологій на людську ідентичність, творчість та активність, що робить роботу важливою віхою як в мистецтві, так і в ШІ.

Цього року Ai-Da представляла портрет Тюринга як частину серії з п'яти картин в Організації Об'єднаних Націй під час саміту в Женеві під назвою "Штучний інтелект на благо".