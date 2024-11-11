На аукціоні продали першу картину робота-художника
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На аукціоні продали першу картину робота-художника

Робот-художник Ai-Da
Джерело:  online.ua

Картину людиноподібного робота Ai-Da вперше продали на аукціоні за неймовірну суму в 1 млн доларів. 

Головні тези:

  • Перша картина робота-художника Ai-Da під назвою “AI God”, яка зображує Алана Тюрінга, була продана на аукціоні Sotheby's за понад 1 млн доларів.
  • Картина була створена роботом за допомогою камер в очах, алгоритмів штучного інтелекту та роботизованої руки, розробленої Ейданом Меллером.
  • Представники Sotheby's підкреслили важливість цього продажу як історичної події в сучасному мистецтві, що відзеркалює взаємозв'язок технологій і мистецтва.
  • Картина Ai-Da розглядає широкий вплив технологій на людську ідентичність та творчість, викликаючи важливий діалог у галузі мистецтва та штучного інтелекту.
  • Робот Ai-Da заявив, що цінність його роботи полягає в спонуканні до дискусій про нові технології та їх вплив на сучасне суспільство.

Що відомо про перший продаж картини, написаної людиноподібним роботом

Зазначається, що картину, яка отримала назву "AI God" і зображує відомого криптоаналітика Алана Тюрінга, продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за суму у понад 1 млн доларів.

Відомо, що перед завершенням торгів було зроблено 27 ставок.

За словами інженерів робота Ai-Da, картину було створено нею за допомогою камер в очах, а також алгоритмів штучного інтелекту та роботизованої руки.

Ai-Da була розроблена Ейданом Меллером, який називає себе фахівцем з сучасного та новітнього мистецтва.

За його словами, метою створення Ai-Da було його прагнення надихнути на діалог стосовно одержимості технологіями та про їхню спадщину.

Що кажуть представники Sotheby's

Сьогоднішня рекордна ціна продажу першої роботи людиноподібного робота-художника, виставленої на аукціон, знаменує собою важливий момент в історії сучасного мистецтва і відображає зростаючу взаємодію між технологіями штучного інтелекту і світовим ринком мистецтва, — підкреслили представники Sotheby's.

На переконання представників аукціонного дому, картина не тільки вшановує спадщину Тюринга, а й "досліджує ширший, трансформаційний вплив технологій на людську ідентичність, творчість та активність, що робить роботу важливою віхою як в мистецтві, так і в ШІ.

Цього року Ai-Da представляла портрет Тюринга як частину серії з п'яти картин в Організації Об'єднаних Націй під час саміту в Женеві під назвою "Штучний інтелект на благо".

Ключова цінність моєї роботи полягає в її здатності слугувати каталізатором діалогу про нові технології, — заявив тоді робот під час спілкування з журналістами.

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