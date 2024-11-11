Картину людиноподібного робота Ai-Da вперше продали на аукціоні за неймовірну суму в 1 млн доларів.
Головні тези:
- Перша картина робота-художника Ai-Da під назвою “AI God”, яка зображує Алана Тюрінга, була продана на аукціоні Sotheby's за понад 1 млн доларів.
- Картина була створена роботом за допомогою камер в очах, алгоритмів штучного інтелекту та роботизованої руки, розробленої Ейданом Меллером.
- Представники Sotheby's підкреслили важливість цього продажу як історичної події в сучасному мистецтві, що відзеркалює взаємозв'язок технологій і мистецтва.
- Картина Ai-Da розглядає широкий вплив технологій на людську ідентичність та творчість, викликаючи важливий діалог у галузі мистецтва та штучного інтелекту.
- Робот Ai-Da заявив, що цінність його роботи полягає в спонуканні до дискусій про нові технології та їх вплив на сучасне суспільство.
Що відомо про перший продаж картини, написаної людиноподібним роботом
Зазначається, що картину, яка отримала назву "AI God" і зображує відомого криптоаналітика Алана Тюрінга, продали на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку за суму у понад 1 млн доларів.
Відомо, що перед завершенням торгів було зроблено 27 ставок.
За словами інженерів робота Ai-Da, картину було створено нею за допомогою камер в очах, а також алгоритмів штучного інтелекту та роботизованої руки.
Ai-Da's alan turing painting makes history as first work sold by humanoid robot at @Sothebys https://t.co/GpVYt5tiBg pic.twitter.com/3KyqTXIVqJ— designboom (@designboom) November 8, 2024
Ai-Da була розроблена Ейданом Меллером, який називає себе фахівцем з сучасного та новітнього мистецтва.
За його словами, метою створення Ai-Da було його прагнення надихнути на діалог стосовно одержимості технологіями та про їхню спадщину.
Що кажуть представники Sotheby's
На переконання представників аукціонного дому, картина не тільки вшановує спадщину Тюринга, а й "досліджує ширший, трансформаційний вплив технологій на людську ідентичність, творчість та активність, що робить роботу важливою віхою як в мистецтві, так і в ШІ.
Цього року Ai-Da представляла портрет Тюринга як частину серії з п'яти картин в Організації Об'єднаних Націй під час саміту в Женеві під назвою "Штучний інтелект на благо".
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