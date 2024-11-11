Картину человекообразного робота Ai-Da впервые продали на аукционе за невероятную сумму в 1 млн. долларов.
Главные тезисы
- Первая картина робота-художника Ai-Da под названием “AI God” была продана на аукционе Sotheby's за более чем 1 млн долларов, отмечая важное событие в современном искусстве.
- Используя камеры в глазах, алгоритмы искусственного интеллекта и роботизированную руку, Ai-Da создает произведения и вызывает диалог о влиянии технологий на человеческую идентичность и творчество.
- Представители Sotheby's отметили, что продажа картины Ai-Da является значимым моментом в истории современного искусства, отражая соединение искусства и технологий.
- Ai-Da подчеркивает ценность своей работы в стимулировании дискуссий о новых технологиях и их влиянии на современное общество.
- Работа Ai-Da не только почитает наследие Алана Тюринга, но и исследует трансформационное влияние технологий на человеческую идентичность, творчество и активность, отмечая важную веху в истории искусства и искусственного интеллекта.
Что известно о первой продаже картины, написанной человекоподобным роботом
Отмечается , что картину, которая получила название "AI God" и изображает известного криптоаналитика Алана Тюринга, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за сумму более 1 млн долларов.
Известно, что перед завершением торгов было сделано 27 ставок.
По словам инженеров работа Ai-Da, картина была создана ею с помощью камер в глазах, а также алгоритмов искусственного интеллекта и роботизированной руки.
Ai-Da's alan turing painting makes history as first work sold by humanoid robot at @Sothebys https://t.co/GpVYt5tiBg pic.twitter.com/3KyqTXIVqJ— designboom (@designboom) November 8, 2024
Ai-Da была разработана Эйданом Меллером, называющим себя специалистом по современному и новейшему искусству.
По его словам, целью создания Ai-Da было его стремление вдохновить диалог о одержимости технологиями и об их наследии.
Что говорят представители Sotheby's
По убеждению представителей аукционного дома, картина не только чествует наследие Тюринга, но и исследует более широкое, трансформационное влияние технологий на человеческую идентичность, творчество и активность, что делает работу важной вехой как в искусстве, так и в ИИ.
В этом году Ai-Da представляла портрет Тюринга как часть серии из пяти картин в Организации Объединенных Наций во время саммита в Женеве под названием "Искусственный интеллект во благо".
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