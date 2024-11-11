На аукционе была продана первая картина робота-художника
Категория
Культура
Дата публикации

На аукционе была продана первая картина робота-художника

Робот-художник Ai-Da
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Источник:  online.ua

Картину человекообразного робота Ai-Da впервые продали на аукционе за невероятную сумму в 1 млн. долларов.

Главные тезисы

  • Первая картина робота-художника Ai-Da под названием “AI God” была продана на аукционе Sotheby's за более чем 1 млн долларов, отмечая важное событие в современном искусстве.
  • Используя камеры в глазах, алгоритмы искусственного интеллекта и роботизированную руку, Ai-Da создает произведения и вызывает диалог о влиянии технологий на человеческую идентичность и творчество.
  • Представители Sotheby's отметили, что продажа картины Ai-Da является значимым моментом в истории современного искусства, отражая соединение искусства и технологий.
  • Ai-Da подчеркивает ценность своей работы в стимулировании дискуссий о новых технологиях и их влиянии на современное общество.
  • Работа Ai-Da не только почитает наследие Алана Тюринга, но и исследует трансформационное влияние технологий на человеческую идентичность, творчество и активность, отмечая важную веху в истории искусства и искусственного интеллекта.

Что известно о первой продаже картины, написанной человекоподобным роботом

Отмечается , что картину, которая получила название "AI God" и изображает известного криптоаналитика Алана Тюринга, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за сумму более 1 млн долларов.

Известно, что перед завершением торгов было сделано 27 ставок.

По словам инженеров работа Ai-Da, картина была создана ею с помощью камер в глазах, а также алгоритмов искусственного интеллекта и роботизированной руки.

Ai-Da была разработана Эйданом Меллером, называющим себя специалистом по современному и новейшему искусству.

По его словам, целью создания Ai-Da было его стремление вдохновить диалог о одержимости технологиями и об их наследии.

Что говорят представители Sotheby's

Сегодняшняя рекордная цена продажи первой работы человекообразного робота-художника, выставленной на аукцион, знаменует собой важный момент в истории современного искусства и отражает растущее взаимодействие между технологиями искусственного интеллекта и мировым рынком искусства, подчеркнули представители Sotheby's.

По убеждению представителей аукционного дома, картина не только чествует наследие Тюринга, но и исследует более широкое, трансформационное влияние технологий на человеческую идентичность, творчество и активность, что делает работу важной вехой как в искусстве, так и в ИИ.

В этом году Ai-Da представляла портрет Тюринга как часть серии из пяти картин в Организации Объединенных Наций во время саммита в Женеве под названием "Искусственный интеллект во благо".

Ключевая ценность моей работы заключается в ее способности служить катализатором диалога о новых технологиях, заявил тогда робот во время общения с журналистами.

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