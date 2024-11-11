Картину человекообразного робота Ai-Da впервые продали на аукционе за невероятную сумму в 1 млн. долларов.

Что известно о первой продаже картины, написанной человекоподобным роботом

Отмечается , что картину, которая получила название "AI God" и изображает известного криптоаналитика Алана Тюринга, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за сумму более 1 млн долларов.

Известно, что перед завершением торгов было сделано 27 ставок.

По словам инженеров работа Ai-Da, картина была создана ею с помощью камер в глазах, а также алгоритмов искусственного интеллекта и роботизированной руки.

Ai-Da's alan turing painting makes history as first work sold by humanoid robot at @Sothebys https://t.co/GpVYt5tiBg pic.twitter.com/3KyqTXIVqJ — designboom (@designboom) November 8, 2024

Ai-Da была разработана Эйданом Меллером, называющим себя специалистом по современному и новейшему искусству.

По его словам, целью создания Ai-Da было его стремление вдохновить диалог о одержимости технологиями и об их наследии.

Что говорят представители Sotheby's

Сегодняшняя рекордная цена продажи первой работы человекообразного робота-художника, выставленной на аукцион, знаменует собой важный момент в истории современного искусства и отражает растущее взаимодействие между технологиями искусственного интеллекта и мировым рынком искусства, подчеркнули представители Sotheby's. Поделиться

По убеждению представителей аукционного дома, картина не только чествует наследие Тюринга, но и исследует более широкое, трансформационное влияние технологий на человеческую идентичность, творчество и активность, что делает работу важной вехой как в искусстве, так и в ИИ.

В этом году Ai-Da представляла портрет Тюринга как часть серии из пяти картин в Организации Объединенных Наций во время саммита в Женеве под названием "Искусственный интеллект во благо".