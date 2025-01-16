Что может первый в мире бионический роботизированный домашний кот

MarsCat полностью автоматизирован и не требует никаких инструкций для своего функционирования.

Устройство самостоятельно двигается, бегает, спит, потягивается и даже имитирует свойственное котам закапывание отходов жизнедеятельности.

Он ходит и имеет много детекторов. Он покачает головой, если увидит вас, потому что в носу у него есть камеры, благодаря которым он может распознавать окружающую среду и избегать помех. Мы видим, что на рынке существует реальная потребность в общении с домашними животными-роботами, — объясняет представитель Elephant Robotics Лиша Цю в рамках презентации модели на технологической выставке CES 2025. Поделиться

В чем уникальность MarsCat

Роботизированный кот успешно взаимодействует с человеком и выражает разный спектр эмоций с помощью жестов и мяуканья.

Он способен реагировать на прикосновения, слышать голоса, распознавать лицо, играть как с игрушками, так и с реальными живыми котами.

Он слышит команды, хотя и не всегда выполняет их, отражая развивающуюся личность в зависимости от того, как к ней относятся. MarsCat также распознает предметы, игрушки и даже свою кровать, участвуя в играх с такими предметами, как палочки-дразнилки, игрушечные мячики или игрушечные рыбки, отмечается в материале издания. Поделиться

Робокит имеет шесть черт характера, среди которых энтузиазм, отстраненность, энергичность, лень, общительность и застенчивость, они проявляются в зависимости от взаимодействия с хозяином.

MarsCat — это идеальное решение для тех, кто не может ухаживать за традиционным домашним любимцем из-за аллергии или нехватки времени. Без шерсти и аллергенов он обеспечивает чистую, санитарно безопасную среду. Он устраняет необходимость ухода за лотком и автоматически заряжается, когда установлена зарядная станция, — объясняют авторы материала. Поделиться

Кроме этого частое общение делает этого робокота более ласковым, а постоянные разговоры побуждают чаще мяукать. Постоянное внимание усиливает связь с хозяином, как и в случае отношений с живым котом.