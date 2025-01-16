Китайские разработчики создали первую в мире роботизированную копию кота — видео
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Китайские разработчики создали первую в мире роботизированную копию кота — видео

MarsCat от Elephant Robotics
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Источник:  Interesting Engineering

Китайская компания Elephant Robotics представила первую в мире версию бионического кота MarsCat, полностью воспроизводящего все функции домашнего любимца.

Главные тезисы

  • Первый в мире бионический кот MarsCat полностью воспроизводит функции домашнего питомца.
  • Устройство взаимодействует с хозяином, выражает эмоции и реагирует на голосовые команды.
  • MarsCat идеальное решение для аллергиков и людей, не имеющих времени на уход за традиционным питомцем.
  • Робокот имеет уникальные черты характера и может играть как с игрушками, так и с живыми котами.
  • Через взаимодействие с MarsCat усиливается связь с хозяином, создавая уникальный опыт общения.

Что может первый в мире бионический роботизированный домашний кот

MarsCat полностью автоматизирован и не требует никаких инструкций для своего функционирования.

Устройство самостоятельно двигается, бегает, спит, потягивается и даже имитирует свойственное котам закапывание отходов жизнедеятельности.

Он ходит и имеет много детекторов. Он покачает головой, если увидит вас, потому что в носу у него есть камеры, благодаря которым он может распознавать окружающую среду и избегать помех. Мы видим, что на рынке существует реальная потребность в общении с домашними животными-роботами, — объясняет представитель Elephant Robotics Лиша Цю в рамках презентации модели на технологической выставке CES 2025.

В чем уникальность MarsCat

Роботизированный кот успешно взаимодействует с человеком и выражает разный спектр эмоций с помощью жестов и мяуканья.

Он способен реагировать на прикосновения, слышать голоса, распознавать лицо, играть как с игрушками, так и с реальными живыми котами.

Он слышит команды, хотя и не всегда выполняет их, отражая развивающуюся личность в зависимости от того, как к ней относятся. MarsCat также распознает предметы, игрушки и даже свою кровать, участвуя в играх с такими предметами, как палочки-дразнилки, игрушечные мячики или игрушечные рыбки, отмечается в материале издания.

Робокит имеет шесть черт характера, среди которых энтузиазм, отстраненность, энергичность, лень, общительность и застенчивость, они проявляются в зависимости от взаимодействия с хозяином.

MarsCat — это идеальное решение для тех, кто не может ухаживать за традиционным домашним любимцем из-за аллергии или нехватки времени. Без шерсти и аллергенов он обеспечивает чистую, санитарно безопасную среду. Он устраняет необходимость ухода за лотком и автоматически заряжается, когда установлена зарядная станция, — объясняют авторы материала.

Кроме этого частое общение делает этого робокота более ласковым, а постоянные разговоры побуждают чаще мяукать. Постоянное внимание усиливает связь с хозяином, как и в случае отношений с живым котом.

Кроме сенсорных датчиков он также имеет функцию голосовых команд. Мы можем сказать: "Я люблю тебя" или "Хороший мальчик", и поскольку глаза — это экраны, у них будут мигать сердечки. Также можно давать функциональные комментарии, например, "Покрути хвостом" или "Поверни голову", — добавляет Лиша Цю.

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