Китайская компания Elephant Robotics представила первую в мире версию бионического кота MarsCat, полностью воспроизводящего все функции домашнего любимца.
Главные тезисы
- Первый в мире бионический кот MarsCat полностью воспроизводит функции домашнего питомца.
- Устройство взаимодействует с хозяином, выражает эмоции и реагирует на голосовые команды.
- MarsCat идеальное решение для аллергиков и людей, не имеющих времени на уход за традиционным питомцем.
- Робокот имеет уникальные черты характера и может играть как с игрушками, так и с живыми котами.
- Через взаимодействие с MarsCat усиливается связь с хозяином, создавая уникальный опыт общения.
Что может первый в мире бионический роботизированный домашний кот
MarsCat полностью автоматизирован и не требует никаких инструкций для своего функционирования.
Устройство самостоятельно двигается, бегает, спит, потягивается и даже имитирует свойственное котам закапывание отходов жизнедеятельности.
В чем уникальность MarsCat
Роботизированный кот успешно взаимодействует с человеком и выражает разный спектр эмоций с помощью жестов и мяуканья.
Он способен реагировать на прикосновения, слышать голоса, распознавать лицо, играть как с игрушками, так и с реальными живыми котами.
Робокит имеет шесть черт характера, среди которых энтузиазм, отстраненность, энергичность, лень, общительность и застенчивость, они проявляются в зависимости от взаимодействия с хозяином.
Кроме этого частое общение делает этого робокота более ласковым, а постоянные разговоры побуждают чаще мяукать. Постоянное внимание усиливает связь с хозяином, как и в случае отношений с живым котом.
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