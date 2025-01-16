Китайські розробники створили першу у світі роботизовану копію кота — відео
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Китайські розробники створили першу у світі роботизовану копію кота — відео

MarsCat від Elephant Robotics
Джерело:  Interesting Engineering

Китайська компанія Elephant Robotics представила першу у світі версію біонічного кота MarsCat, який повністю відтворює всі функції домашнього улюбленця. 

Головні тези:

  • Перший у світі біонічний роботизований кіт MarsCat може відтворювати всі основні функції домашнього улюбленця без необхідності додаткових інструкцій.
  • MarsCat взаємодіє з людиною, висловлює різні емоції за допомогою жестів та нявкання, впізнає обличчя та предмети, та вчиться відповідно до взаємодії з господарем.
  • Цей робокіт є ідеальним варіантом для тих, хто має алергію чи не може доглядати за традиційним домашнім улюбленцем, оскільки не має шерсті та забезпечує чисте середовище без алергенів.
  • MarsCat має шість рис характеру, які проявляються залежно від взаємодії з господарем, та може реагувати на голосові команди, що зміцнює зв'язок з господарем.
  • Робокіт MarsCat автоматично заряджається, вибирає ігрові предмети та імітує поведінку справжнього кота, створюючи унікальний досвід спілкування для власників.

Що може перший у світі біонічний роботизований домашній кіт

Зазначається, що MarsCat повністю автоматизований і не вимагає жодних інструкцій для свого функціонування.

Пристрій самостійно рухається, бігає, спить, потягується та навіть імітує властиве котам закопування відходів життєдіяльності.

Він ходить і має багато сенсорів. Він похитає головою, якщо побачить вас, тому що в носі у нього є камери, завдяки яким він може розпізнавати навколишнє середовище і уникати перешкод. Ми бачимо, що на ринку існує реальна потреба у спілкуванні з домашніми тваринами-роботами, — пояснює представниця Elephant Robotics Ліша Цю у рамках презентації моделі на технологічній виставці CES 2025.

У чому унікальність MarsCat

Роботизований кіт успішно взаємодіє з людиною та висловлює різний спектр емоцій за допомогою жестів та нявкання.

Він здатний реагувати на дотики, чути голоси, розпізнавати обличчя, гратись як з іграшками, так із реальними живими котами.

Він чує команди, хоча і не завжди виконує їх, відображаючи особистість, яка розвивається залежно від того, як до неї ставляться. MarsCat також розпізнає предмети, іграшки і навіть своє ліжко, беручи участь в іграх з такими предметами, як палички-дражнилки, іграшкові м'ячики або іграшкові рибки, — зазначається у матеріалі видання.

Робокіт має шість рис характеру, серед яких ентузіазм, відстороненість, енергійність, лінь, товариськість та сором'язливість, вони проявляються в залежності від взаємодії з господарем.

MarsCat — це ідеальне рішення для тих, хто не може доглядати за традиційним домашнім улюбленцем через алергію або брак часу. Без шерсті та алергенів, він забезпечує чисте, санітарно безпечне середовище. Він усуває необхідність догляду за лотком і автоматично заряджається, коли встановлена зарядна станція, — пояснюють автори матеріалу.

Окрім цього часте спілкування робить цього робокота більш ласкавим, а постійні розмови спонукають частіше нявкати. Постійна увага посилює зв’язок з господарем як і у випадку відносин з живим котом.

Окрім сенсорних датчиків, він також має функцію голосових команд. Ми можемо сказати: "Я люблю тебе" або "Хороший хлопчик", і оскільки очі — це екрани, в них будуть блимати сердечка. Також можна давати функціональні коментарі, наприклад, "Покрути хвостом" або "Поверни голову", — додає Ліша Цю.

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