Китайська компанія Elephant Robotics представила першу у світі версію біонічного кота MarsCat, який повністю відтворює всі функції домашнього улюбленця.
Головні тези:
- Перший у світі біонічний роботизований кіт MarsCat може відтворювати всі основні функції домашнього улюбленця без необхідності додаткових інструкцій.
- MarsCat взаємодіє з людиною, висловлює різні емоції за допомогою жестів та нявкання, впізнає обличчя та предмети, та вчиться відповідно до взаємодії з господарем.
- Цей робокіт є ідеальним варіантом для тих, хто має алергію чи не може доглядати за традиційним домашнім улюбленцем, оскільки не має шерсті та забезпечує чисте середовище без алергенів.
- MarsCat має шість рис характеру, які проявляються залежно від взаємодії з господарем, та може реагувати на голосові команди, що зміцнює зв'язок з господарем.
- Робокіт MarsCat автоматично заряджається, вибирає ігрові предмети та імітує поведінку справжнього кота, створюючи унікальний досвід спілкування для власників.
Що може перший у світі біонічний роботизований домашній кіт
Зазначається, що MarsCat повністю автоматизований і не вимагає жодних інструкцій для свого функціонування.
Пристрій самостійно рухається, бігає, спить, потягується та навіть імітує властиве котам закопування відходів життєдіяльності.
У чому унікальність MarsCat
Роботизований кіт успішно взаємодіє з людиною та висловлює різний спектр емоцій за допомогою жестів та нявкання.
Він здатний реагувати на дотики, чути голоси, розпізнавати обличчя, гратись як з іграшками, так із реальними живими котами.
Робокіт має шість рис характеру, серед яких ентузіазм, відстороненість, енергійність, лінь, товариськість та сором'язливість, вони проявляються в залежності від взаємодії з господарем.
Окрім цього часте спілкування робить цього робокота більш ласкавим, а постійні розмови спонукають частіше нявкати. Постійна увага посилює зв’язок з господарем як і у випадку відносин з живим котом.
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