Що може перший у світі біонічний роботизований домашній кіт

Зазначається, що MarsCat повністю автоматизований і не вимагає жодних інструкцій для свого функціонування.

Пристрій самостійно рухається, бігає, спить, потягується та навіть імітує властиве котам закопування відходів життєдіяльності.

Він ходить і має багато сенсорів. Він похитає головою, якщо побачить вас, тому що в носі у нього є камери, завдяки яким він може розпізнавати навколишнє середовище і уникати перешкод. Ми бачимо, що на ринку існує реальна потреба у спілкуванні з домашніми тваринами-роботами, — пояснює представниця Elephant Robotics Ліша Цю у рамках презентації моделі на технологічній виставці CES 2025. Поширити

У чому унікальність MarsCat

Роботизований кіт успішно взаємодіє з людиною та висловлює різний спектр емоцій за допомогою жестів та нявкання.

Він здатний реагувати на дотики, чути голоси, розпізнавати обличчя, гратись як з іграшками, так із реальними живими котами.

Він чує команди, хоча і не завжди виконує їх, відображаючи особистість, яка розвивається залежно від того, як до неї ставляться. MarsCat також розпізнає предмети, іграшки і навіть своє ліжко, беручи участь в іграх з такими предметами, як палички-дражнилки, іграшкові м'ячики або іграшкові рибки, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Робокіт має шість рис характеру, серед яких ентузіазм, відстороненість, енергійність, лінь, товариськість та сором'язливість, вони проявляються в залежності від взаємодії з господарем.

MarsCat — це ідеальне рішення для тих, хто не може доглядати за традиційним домашнім улюбленцем через алергію або брак часу. Без шерсті та алергенів, він забезпечує чисте, санітарно безпечне середовище. Він усуває необхідність догляду за лотком і автоматично заряджається, коли встановлена зарядна станція, — пояснюють автори матеріалу. Поширити

Окрім цього часте спілкування робить цього робокота більш ласкавим, а постійні розмови спонукають частіше нявкати. Постійна увага посилює зв’язок з господарем як і у випадку відносин з живим котом.