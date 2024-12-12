Патрульна поліція Китаю отримала у якості підкріплення під час патрулювання вулиць роботів сферичної форми.

Що відомо про незвичайних роботів-напарників патрульної поліції Китаю

Цих роботів розробники представили як системи з практично досконалим захистом. Вони не мають летального озброєння і керуються за допомогою штучного інтелекту.

Ці роботи, за словами розробників, здатні виявляти підозрюваних, використовуючи функцію розпізнавання облич, а також інформувати правоохоронців про підозрілу активність.

У їхньому арсеналі є розпилювач сльозогінного газу, потужний гучномовець та сіткомет.

При цьому робота доволі важко вивести з ладу, адже він здатен витримувати удар силою до 4 тонн.

Що відомо про інші особливості китайських роботів-патрульних

Журналісти китайського видання "Женьмінь жибао" днями оприлюднили у соцмережі TikTok відео, де група поліцейського спецпідрозділу патрулює вулиці разом з кулеподібним роботом у прибережному місті Веньчжоу.

Заряд батареї допомогає цим роботам працювати автономно до 10 годин. Він може розвивати швидкість в майже 34 км/год.