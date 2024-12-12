Патрульна поліція Китаю отримала у якості підкріплення під час патрулювання вулиць роботів сферичної форми.
Головні тези:
- Китайська поліція використовує незвичайні роботи-кулі для патрулювання вулиць з штучним інтелектом та захисними функціями.
- Роботи-патрульні вміють розпізнавати обличчя та виявляти підозрілих, мають захисне обладнання та здатні працювати автономно до 10 годин.
- Роботи рухаються зі швидкістю 34 км/год і мають ряд інструментів для спілкування та захисту.
- Китайські роботи-патрульні розроблені для роботи у важких умовах та демонструють високу стійкість до впливу зовнішніх факторів.
- Розробка кулеподібних роботів RT-G відбувається у рамках університетського дослідницького проекту та застосовується для забезпечення безпеки на вулицях китайських міст.
Що відомо про незвичайних роботів-напарників патрульної поліції Китаю
Цих роботів розробники представили як системи з практично досконалим захистом. Вони не мають летального озброєння і керуються за допомогою штучного інтелекту.
Ці роботи, за словами розробників, здатні виявляти підозрюваних, використовуючи функцію розпізнавання облич, а також інформувати правоохоронців про підозрілу активність.
У їхньому арсеналі є розпилювач сльозогінного газу, потужний гучномовець та сіткомет.
При цьому робота доволі важко вивести з ладу, адже він здатен витримувати удар силою до 4 тонн.
Що відомо про інші особливості китайських роботів-патрульних
Журналісти китайського видання "Женьмінь жибао" днями оприлюднили у соцмережі TikTok відео, де група поліцейського спецпідрозділу патрулює вулиці разом з кулеподібним роботом у прибережному місті Веньчжоу.
Заряд батареї допомогає цим роботам працювати автономно до 10 годин. Він може розвивати швидкість в майже 34 км/год.
Розробка отримала назву RT-G та була створена командою дослідників з Університету Чжецзян. Початково його завданням мала стати робота в суворих та малодосліджених середовищах на кшталт поверхні Місяця чи Марсу, однак чиновники вирішили використати його для більш приземлених завдань.
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