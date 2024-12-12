Патрульная полиция Китая получила в качестве подкрепления при патрулировании улиц роботов сферической формы.

Что известно о необычных роботах-напарниках патрульной полиции Китая

Этих роботов разработчики представили как системы с практически совершенной защитой. Они не обладают летальным вооружением и руководствуются с помощью искусственного интеллекта.

Эти работы, по словам разработчиков, способны выявлять подозреваемых, используя функцию распознавания лиц, а также информировать правоохранителей о подозрительной активности.

В их арсенале есть распылитель слезоточивого газа, мощный громкоговоритель и сеткомет.

При этом работа довольно тяжело вывести из строя, ведь он способен выдерживать удар силой до 4 тонн.

Что известно о других особенностях китайских роботов-патрульных

Журналисты китайского издания "Жэньминь жибао" на днях обнародовали в соцсети TikTok видео, где группа полицейского спецподразделения патрулирует улицы вместе с пулевидным роботом в прибрежном городе Вэньчжоу.

Заряд батареи помогает этим работам работать автономно до 10 часов. Он может развивать скорость почти в 34 км/ч.