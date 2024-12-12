Патрульная полиция Китая получила в качестве подкрепления при патрулировании улиц роботов сферической формы.
Главные тезисы
- Роботы-патрульные в Китае имеют сферическую форму и оснащены искусственным интеллектом и защитными функциями.
- Они способны распознавать лица, выявлять подозрительных и автономно работать до 10 часов со скоростью 34 км/ч.
- Роботы-шары обладают различными инструментами для общения и защиты, такими как распылитель слезоточивого газа, громкоговоритель и сеткомет.
- Эти необычные роботы разрабатываются в университетском исследовательском проекте для обеспечения безопасности на улицах китайских городов.
- Несмотря на свою нестандартную форму, роботы-патрульные демонстрируют высокую эффективность и устойчивость к внешним воздействиям.
Что известно о необычных роботах-напарниках патрульной полиции Китая
Этих роботов разработчики представили как системы с практически совершенной защитой. Они не обладают летальным вооружением и руководствуются с помощью искусственного интеллекта.
Эти работы, по словам разработчиков, способны выявлять подозреваемых, используя функцию распознавания лиц, а также информировать правоохранителей о подозрительной активности.
В их арсенале есть распылитель слезоточивого газа, мощный громкоговоритель и сеткомет.
При этом работа довольно тяжело вывести из строя, ведь он способен выдерживать удар силой до 4 тонн.
Что известно о других особенностях китайских роботов-патрульных
Журналисты китайского издания "Жэньминь жибао" на днях обнародовали в соцсети TikTok видео, где группа полицейского спецподразделения патрулирует улицы вместе с пулевидным роботом в прибрежном городе Вэньчжоу.
Заряд батареи помогает этим работам работать автономно до 10 часов. Он может развивать скорость почти в 34 км/ч.
Разработка получила название RT-G и была создана командой исследователей из Университета Чжэцзян. Первоначально его задачей должна была стать работа в суровых и малоисследованных средах типа поверхности Луны или Марса, однако чиновники решили использовать его для более приземленных задач.
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