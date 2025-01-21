У Китаї хочуть провести перший у світі марафон, під час якого люди змагатимуться з роботами.

Що відомо про перші у світі змагання людей проти роботів

Зазначається, що проведення марафону заплановане на квітень цього року і має пройти у Пекіні.

Як зазначають журналісти видання, гуманоїдні роботи, розроблені компаніями з усього світу, братимуть участь у марафоні з 12 тис людей-бігунів.

Ці безпрецедентні змагання відображають амбітне прагнення Китаю стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту та робототехніки, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Дистанція марафону складатиме 21 км. Очікується, що нагороди отримають трі перші фіналісти забігу.

Роботи

Згідно з умовами, представленими Пекінським районом економіко-технологічного розвитку, компанії, науково-дослідні інститути, клуби робототехніки та університети з усього світу візьмуть участь у марафоні зі своїми роботами, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

Ключовою вимогою є людиноподібний вигляд роботів. Вони мають бути оснащені механічною структурою, яка дозволятиме їм ходити або бігати на двох ногах. Використання колесних роботів заборонено. Зріст гуманоїдів має бути в межах від 0,5 до 2 метрів. До участі допускаються як дистанційно керовані, так і повністю автономні машини, а під час гонки дозволяється заміна батарей.

Що відомо про участь роботів у марафонах

У 2024 році чотириногий робот RAIBO2, розроблений KAIST, завершив повний марафон у Південній Кореї. Він подолав дистанцію в 42,2 км лише за трохи більше 4 годин на одному заряді.

Цей успіх зробив RAIBO першим у світі чотириногим роботом, який успішно завершив повний марафон.

Китай розглядає гуманоїдних роботів як стратегічно важливу галузь для економічного зростання та технологічної незалежності. Ця стратегія спрямована на конкуренцію зі США, які запровадили обмеження на доступ Китаю до передових технологій, — пояснюється у матеріалі. Поширити

Роботи допоможуть Китаю вирішити нагальні проблеми, такі як старіння населення та скорочення робочої сили. Наприклад, минулого року гуманоїди використовувалися на виробничих потужностях автовиробника BYD.

Крім того, Китай все більше залучає роботів для надання допомоги людям похилого віку.