У Китаї хочуть провести перший у світі марафон, під час якого люди змагатимуться з роботами.
Головні тези:
- Перші у світі змагання людей та гуманоїдних роботів відбудуться у Китаї, де роботи будуть змагатися з бігунами на дистанції у 21 км.
- Конкуренція між робототехнікою, штучним інтелектом та людьми стає стратегічно важливою для Китаю у контексті технологічної незалежності та економічного зростання.
- Гуманоїдні роботи в Китаї використовуються для рішення проблем, пов'язаних зі старінням населення та зменшенням робочої сили, що стає актуальними завдяки швидкому технологічному розвитку.
- Роботи, які братимуть участь у марафоні, повинні мати людиноподібний вигляд та оснащені механічною структурою для ходьби або бігу на двох ногах.
- Участь роботів у подібних заходах вже дозволила досягти значних досягнень, як, наприклад, повний марафон RAIBO2 в Південній Кореї, що сприяє китайській стратегії досягнення глобального технологічного лідерства.
Що відомо про перші у світі змагання людей проти роботів
Зазначається, що проведення марафону заплановане на квітень цього року і має пройти у Пекіні.
Як зазначають журналісти видання, гуманоїдні роботи, розроблені компаніями з усього світу, братимуть участь у марафоні з 12 тис людей-бігунів.
Дистанція марафону складатиме 21 км. Очікується, що нагороди отримають трі перші фіналісти забігу.
Ключовою вимогою є людиноподібний вигляд роботів. Вони мають бути оснащені механічною структурою, яка дозволятиме їм ходити або бігати на двох ногах. Використання колесних роботів заборонено. Зріст гуманоїдів має бути в межах від 0,5 до 2 метрів. До участі допускаються як дистанційно керовані, так і повністю автономні машини, а під час гонки дозволяється заміна батарей.
Що відомо про участь роботів у марафонах
У 2024 році чотириногий робот RAIBO2, розроблений KAIST, завершив повний марафон у Південній Кореї. Він подолав дистанцію в 42,2 км лише за трохи більше 4 годин на одному заряді.
Цей успіх зробив RAIBO першим у світі чотириногим роботом, який успішно завершив повний марафон.
Роботи допоможуть Китаю вирішити нагальні проблеми, такі як старіння населення та скорочення робочої сили. Наприклад, минулого року гуманоїди використовувалися на виробничих потужностях автовиробника BYD.
Крім того, Китай все більше залучає роботів для надання допомоги людям похилого віку.
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