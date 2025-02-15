Игры непокоренных-2025. Украина завоевала 8 медалей в плавании
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Игры непокоренных-2025. Украина завоевала 8 медалей в плавании

Олейник
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Источник:  Суспільне. Спорт

Шестой соревновательный день Игр непокоренных-2025 состоял из плавания. Утренняя сессия – квалификация, вечерняя – финалы. По итогам состязательного дня Украина пополнила свой медальный зачет еще 8 наградами.

Главные тезисы

  • Сборная Украины завоевала 8 медалей в плавании на Играх непокоренных-2025, занимая шестое место по количеству наград в этом виде спорта.
  • Украинские спортсмены, включая Игоря Олейника и Руслана Сергийчука, завоевали 5 золотых медалей, деля второе место с США и Израилем.
  • В плавании украинцы преодолели квалификацию в 14 дистанциях и завоевали медали в 8 финальных заплывах, заняв шестое место по количеству наград.

Украина получила 8 медалей по плаванию на Играх непокоренных-2025

Украинцы преодолели квалификацию в 14 дистанциях в плавании, а завоевать медали удалось в восьми финальных заплывах. По количеству наград именно в плавании Украина заняла шестое место, а по количеству "золота" (5) разделила второе место с США и Израилем, уступив только Австралию (21 медаль, 11 золотых).

А украинец Игорь Олейник стал одним из самых титулованных участников Игр непокоренных в плавании — у него четыре награды, из которых две — золотые.

В активе Олейника и Сергечука уже по три золотых награды. Кроме двоих в плавании, они также имеют в своем активе одну победу в зимних видах спорта (Олейник — сноубординг, Сергийчук — биатлон).

Кто получил награды в плавании для Украины на Играх непокоренных

  • "Золото": Игорь Олейник (класс — ISC, дистанции — 50 м и 100 м свободным стилем), Руслан Сергийчук (класс — ISD-VI, дистанции — 50 м на спине и 50 м брассом), Артур Милин (класс — ISD, дистанция — 50 м брассом)

  • "Серебро": Игорь Олейник (класс — ISC, дистанции — 50 м на спине и 50 м брассом)

  • "Бронза": Демьян Дудля (класс — ISD, дистанция — 50 м на спине)

По словам украинских победителей Руслана Сергийчука и Артура Милина — они не рассчитывали на такие результаты.

Артур Милин: "Не ожидал. Честь быть с такими сильными пловцами, как есть в нашей команде, — я хотел по крайней мере достичь их результата. Я потратил много времени на тренировку, "забил" на свой любимый спорт — паверлифтинг, и это принесло результат".

Руслан Сергийчук: "Не рассчитывал на плавание так сильно. Научился плавать именно на подготовке к Играм непокоренных".

В общей сложности у сборной Украины уже есть 25 наград на Играх непокоренных-2025. По общему количеству медалей Украина идет на третьем месте — впереди США (38) и Австралия (28).

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