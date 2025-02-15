Игры непокоренных-2025. Украина завоевала 8 медалей в плавании

Шестой соревновательный день Игр непокоренных-2025 состоял из плавания. Утренняя сессия – квалификация, вечерняя – финалы. По итогам состязательного дня Украина пополнила свой медальный зачет еще 8 наградами.
Главные тезисы
- Сборная Украины завоевала 8 медалей в плавании на Играх непокоренных-2025, занимая шестое место по количеству наград в этом виде спорта.
- Украинские спортсмены, включая Игоря Олейника и Руслана Сергийчука, завоевали 5 золотых медалей, деля второе место с США и Израилем.
- В плавании украинцы преодолели квалификацию в 14 дистанциях и завоевали медали в 8 финальных заплывах, заняв шестое место по количеству наград.
Украина получила 8 медалей по плаванию на Играх непокоренных-2025
Украинцы преодолели квалификацию в 14 дистанциях в плавании, а завоевать медали удалось в восьми финальных заплывах. По количеству наград именно в плавании Украина заняла шестое место, а по количеству "золота" (5) разделила второе место с США и Израилем, уступив только Австралию (21 медаль, 11 золотых).
А украинец Игорь Олейник стал одним из самых титулованных участников Игр непокоренных в плавании — у него четыре награды, из которых две — золотые.
В активе Олейника и Сергечука уже по три золотых награды. Кроме двоих в плавании, они также имеют в своем активе одну победу в зимних видах спорта (Олейник — сноубординг, Сергийчук — биатлон).
Кто получил награды в плавании для Украины на Играх непокоренных
"Золото": Игорь Олейник (класс — ISC, дистанции — 50 м и 100 м свободным стилем), Руслан Сергийчук (класс — ISD-VI, дистанции — 50 м на спине и 50 м брассом), Артур Милин (класс — ISD, дистанция — 50 м брассом)
"Серебро": Игорь Олейник (класс — ISC, дистанции — 50 м на спине и 50 м брассом)
"Бронза": Демьян Дудля (класс — ISD, дистанция — 50 м на спине)
По словам украинских победителей Руслана Сергийчука и Артура Милина — они не рассчитывали на такие результаты.
Руслан Сергийчук: "Не рассчитывал на плавание так сильно. Научился плавать именно на подготовке к Играм непокоренных".
В общей сложности у сборной Украины уже есть 25 наград на Играх непокоренных-2025. По общему количеству медалей Украина идет на третьем месте — впереди США (38) и Австралия (28).
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