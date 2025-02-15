Ігри нескорених-2025. Україна виборола 8 медалей у плаванні
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Спорт
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Ігри нескорених-2025. Україна виборола 8 медалей у плаванні

Олійник
Джерело:  Суспільне. Спорт

Шостий змагальний день Ігор нескорених-2025 складався з плавання. Ранкова сесія — кваліфікація, вечірня — фінали. За підсумками змагального дня Україна поповнила свій медальний залік ще 8 нагородами.

Головні тези:

  • Україна виборола 8 медалей у плаванні на Іграх нескорених-2025, зайнявши шосте місце за кількістю нагород у цьому виді спорту.
  • Учасники збірної України в плаванні, зокрема Ігор Олійник та Руслан Сергійчук, вибороли п'ять золотих медалей, діливши друге місце з США та Ізраїлем.
  • Особливу увагу заслуговують спортсмени, які поєднали успіхи у плаванні з перемогами в інших видах спорту, як от сноубординг та біатлон.

Україна здобула 8 медалей з плавання на Іграх нескорених-2025

Українці подолали кваліфікацію в 14-ти дистанціях у плаванні, а завоювати медалі вдалося у восьми фінальних запливах. За кількістю нагород саме у плаванні Україна посіла шосте місце, а за кількістю "золота" (5) розділила друге місце з США та Ізраїлем, поступившись лише Австралії (21 медаль, 11 — золотих).

А українець Ігор Олійник став одним з найтитулованіших учасників Ігор нескорених у плаванні — у нього чотири нагороди, з яких дві — золоті.

В активі Олійника та Сергійчука — уже по три золоті нагороди. Крім двох у плаванні, вони також мають у своєму активі одну перемогу в зимових видах спорту (Олійник — сноубординг, Сергійчук — біатлон).

Хто здобув нагороди у плаванні для України на Іграх нескорених

  • "Золото": Ігор Олійник (клас — ISC, дистанції — 50 м та 100 м вільним стилем), Руслан Сергійчук (клас — ISD-VI, дистанції — 50 м на спині та 50 м брасом), Артур Милін (клас — ISD, дистанція — 50 м брасом)

  • "Срібло": Ігор Олійник (клас — ISC, дистанції — 50 м на спині та 50 м брасом)

  • "Бронза": Дем'ян Дудля (клас — ISD, дистанція — 50 м на спині)

За словами українських переможців Руслана Сергійчука та Артура Миліна — вони не розраховували на такі результати.

Артур Милін: "Не очікував. Честь бути з такими сильними плавцями, як є в нашій команді, — я хотів принаймні досягти їх результату. Я витратив багато часу на тренування, "забив" на свій улюблений спорт — паверліфтинг, і це принесло результат".

Руслан Сергійчук: "Не розраховував на плавання так сильно. Навчився плавати саме на підготовці до Ігор нескорених".

Загалом у збірної України уже є 25 нагород на Іграх нескорених-2025. За загальною кількістю медалей Україна іде на третьому місці — попереду США (38) та Австралія (28).

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Категорія
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