Ігри нескорених-2025. Україна виборола 8 медалей у плаванні

Шостий змагальний день Ігор нескорених-2025 складався з плавання. Ранкова сесія — кваліфікація, вечірня — фінали. За підсумками змагального дня Україна поповнила свій медальний залік ще 8 нагородами.
Головні тези:
- Україна виборола 8 медалей у плаванні на Іграх нескорених-2025, зайнявши шосте місце за кількістю нагород у цьому виді спорту.
- Учасники збірної України в плаванні, зокрема Ігор Олійник та Руслан Сергійчук, вибороли п'ять золотих медалей, діливши друге місце з США та Ізраїлем.
- Особливу увагу заслуговують спортсмени, які поєднали успіхи у плаванні з перемогами в інших видах спорту, як от сноубординг та біатлон.
Україна здобула 8 медалей з плавання на Іграх нескорених-2025
Українці подолали кваліфікацію в 14-ти дистанціях у плаванні, а завоювати медалі вдалося у восьми фінальних запливах. За кількістю нагород саме у плаванні Україна посіла шосте місце, а за кількістю "золота" (5) розділила друге місце з США та Ізраїлем, поступившись лише Австралії (21 медаль, 11 — золотих).
А українець Ігор Олійник став одним з найтитулованіших учасників Ігор нескорених у плаванні — у нього чотири нагороди, з яких дві — золоті.
В активі Олійника та Сергійчука — уже по три золоті нагороди. Крім двох у плаванні, вони також мають у своєму активі одну перемогу в зимових видах спорту (Олійник — сноубординг, Сергійчук — біатлон).
Хто здобув нагороди у плаванні для України на Іграх нескорених
"Золото": Ігор Олійник (клас — ISC, дистанції — 50 м та 100 м вільним стилем), Руслан Сергійчук (клас — ISD-VI, дистанції — 50 м на спині та 50 м брасом), Артур Милін (клас — ISD, дистанція — 50 м брасом)
"Срібло": Ігор Олійник (клас — ISC, дистанції — 50 м на спині та 50 м брасом)
"Бронза": Дем'ян Дудля (клас — ISD, дистанція — 50 м на спині)
За словами українських переможців Руслана Сергійчука та Артура Миліна — вони не розраховували на такі результати.
Руслан Сергійчук: "Не розраховував на плавання так сильно. Навчився плавати саме на підготовці до Ігор нескорених".
Загалом у збірної України уже є 25 нагород на Іграх нескорених-2025. За загальною кількістю медалей Україна іде на третьому місці — попереду США (38) та Австралія (28).
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