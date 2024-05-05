Иностранные кредиторы хотят от Украины возобновления выплат по госдолгу в 2025 году — WSJ
Категория
Экономика
Дата публикации

Иностранные кредиторы хотят от Украины возобновления выплат по госдолгу в 2025 году — WSJ

Деньги
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Источник:  The Wall Street Journal

Иностранные компании-владельцы облигаций, в частности BlackRock и Pimco, хотят подтолкнуть Украину к тому, чтобы она возобновила выплату процентов по своему долгу уже в 2025 году.

Что хотят кредиторы Украины

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что группа владельцев облигаций, владеющая около пятой части неоплаченных еврооблигаций Украины на 20 миллиардов долларов, недавно создала комитет и наняла юристов и банкиров для ведения переговоров.

Сообщается, что кредиторы хотят, чтобы Украина заключила соглашение, возобновившее выплаты в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

Некоторые владельцы облигаций обсудили планы с чиновниками в Киеве.

WSJ сообщает, что Украина готовится начать обсуждение уже в мае, а в Киеве уже работают над тем, чтобы привлечь правительство США и другие страны.

Владельцы облигаций хотят получить до 500 млн. долларов ежегодных процентных платежей после согласия на списание долга. Они сообщили, что могут быть готовы оказать дальнейшую помощь позже.

Реакция США и союзников на действия кредиторов

В то же время, США и их союзники обеспокоены тем, что деньги налогоплательщиков окажутся у владельцев облигаций, если Украина возобновит выплату долга.

Ранее страны Запада согласились предоставить Украине долговые каникулы по сумме около 4 млрд долларов собственных займов до 2027 года и выразили обеспокоенность, что владельцы облигаций могут начать получать выплаты раньше, чем они.

Напомним, что в августе 2022 года держатели евробондов согласились на двухлетнюю отсрочку по выплатам для Украины. В целом, Украина получила и приняла согласие примерно на 75% от совокупной основной суммы находящихся в обращении ценных бумаг.

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