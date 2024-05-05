Іноземні компанії-власники облігацій, зокрема BlackRock і Pimco, хочуть підштовхнути Україну до того, щоб вона відновила виплату відсотків за своїм боргом вже 2025 року.

Що хочуть кредитори України

The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляє, що група власників облігацій, яка володіє близько п’ятої частини неоплачених єврооблігацій України на 20 мільярдів доларів, нещодавно створила комітет і найняла юристів та банкірів для ведення переговорів.

Повідомляється, що кредитори хочуть, щоб Україна уклала угоду, що відновить виплати в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Деякі власники облігацій обговорили плани з високопосадовцями в Києві.

WSJ повідомляє, що Україна готується розпочати обговорення вже у травні, а у Києві вже працюють над тим, щоб залучити до них уряд США та інші країни.

Власники облігацій хочуть отримати до 500 млн доларів щорічних процентних платежів після згоди на списання боргу. Вони повідомили, що можуть бути готові надати подальшу допомогу пізніше.

Реакція США та союзників на дії кредиторів

Водночас США та їхні союзники занепокоєні тим, що гроші платників податків опиняться у власників облігацій, якщо Україна відновить виплату боргу.

Раніше країни Заходу погодилися надати Україні боргові канікули щодо суми на близько 4 млрд доларів власних позик до 2027 року і висловили занепокоєння, що власники облігацій можуть почати отримувати виплати раніше, ніж вони.