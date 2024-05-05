Іноземні кредитори хочуть від України відновлення виплат за держборгом у 2025 році — WSJ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Іноземні кредитори хочуть від України відновлення виплат за держборгом у 2025 році — WSJ

Гроші
Джерело:  The Wall Street Journal

Іноземні компанії-власники облігацій, зокрема BlackRock і Pimco, хочуть підштовхнути Україну до того, щоб вона відновила виплату відсотків за своїм боргом вже 2025 року.

Що хочуть кредитори України

The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляє, що група власників облігацій, яка володіє близько п’ятої частини неоплачених єврооблігацій України на 20 мільярдів доларів, нещодавно створила комітет і найняла юристів та банкірів для ведення переговорів.

Повідомляється, що кредитори хочуть, щоб Україна уклала угоду, що відновить виплати в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Деякі власники облігацій обговорили плани з високопосадовцями в Києві.

WSJ повідомляє, що Україна готується розпочати обговорення вже у травні, а у Києві вже працюють над тим, щоб залучити до них уряд США та інші країни.

Власники облігацій хочуть отримати до 500 млн доларів щорічних процентних платежів після згоди на списання боргу. Вони повідомили, що можуть бути готові надати подальшу допомогу пізніше.

Реакція США та союзників на дії кредиторів

Водночас США та їхні союзники занепокоєні тим, що гроші платників податків опиняться у власників облігацій, якщо Україна відновить виплату боргу.

Раніше країни Заходу погодилися надати Україні боргові канікули щодо суми на близько 4 млрд доларів власних позик до 2027 року і висловили занепокоєння, що власники облігацій можуть почати отримувати виплати раніше, ніж вони.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року тримачі євробондів погодилися на дворічну відстрочку з виплат для України. Загалом Україна отримала і прийняла згоду приблизно на 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що знаходяться в обігу.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна просить кредиторів перенести виплати за зовнішнім боргом
Україна просить кредиторів перенести виплати за зовнішнім боргом
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Західні кредитори погодилися відстрочити виплати боргів України
Західні кредитори погодилися відстрочити виплати боргів України
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти заявили про можливість МВФ частково списати борг України
мвф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?