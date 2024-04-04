Михаила Булгакова больше не будут считать частью культуры Украины

По словам украинских специалистов, дальнейшее пребывание российского писателя в публичном пространстве нашей страны можно считать кремлевской пропагандой и подлежит деколонизации.

В Институте обращают внимание на то, что у Михаила Булгакова, несмотря на то, что он родился в Киеве, — российское происхождение.

Как известно, члены его семьи были выходцами из Орловской губернии России.

К примеру, отец писателя занимался притеснениями украинской культуры.

Как считают эксперты, Булгаков можно считать имперцем по мировоззрению и ярым украинофобом.

Памятник Михаилу Булгакову в Киеве (Фото: @kyiv-city.com)

Что не так с Михаилом Булгаковым

Писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителей. Из всех русских писателей того времени стоит ближе всего к нынешним идеологем путинизма и кремлевского оправдания этноцида в Украине. Мировоззренчески был на позициях российского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию российского коммунизма, — сказано в заявлении Украинского Института национальной памяти. Поделиться

По словам экспертов, "легкая критика советской власти" со стороны Булгакова не имела никакого эффекта и влияния на тогдашние реалии.

Что важно понимать, писатель на самом деле симпатизировал большевикам, воспевал захват красными Киева и «уничтожение борцов за Украину — «мерзких петлюровцев».

Нельзя также забывать о том, как сильно Булгаков обожал диктатора Иосифа Сталина.

Неоднократно писатель пародировал и насмехался над украинским языком.