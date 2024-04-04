Представители Украинского Института национальной памяти пришли к выводу, что известный писатель Михаил Булгаков является символом российской имперской политики.
Михаила Булгакова больше не будут считать частью культуры Украины
По словам украинских специалистов, дальнейшее пребывание российского писателя в публичном пространстве нашей страны можно считать кремлевской пропагандой и подлежит деколонизации.
В Институте обращают внимание на то, что у Михаила Булгакова, несмотря на то, что он родился в Киеве, — российское происхождение.
Как известно, члены его семьи были выходцами из Орловской губернии России.
К примеру, отец писателя занимался притеснениями украинской культуры.
Как считают эксперты, Булгаков можно считать имперцем по мировоззрению и ярым украинофобом.
Что не так с Михаилом Булгаковым
По словам экспертов, "легкая критика советской власти" со стороны Булгакова не имела никакого эффекта и влияния на тогдашние реалии.
Что важно понимать, писатель на самом деле симпатизировал большевикам, воспевал захват красными Киева и «уничтожение борцов за Украину — «мерзких петлюровцев».
Нельзя также забывать о том, как сильно Булгаков обожал диктатора Иосифа Сталина.
Неоднократно писатель пародировал и насмехался над украинским языком.
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