Институт Национальной памяти объявил решение относительно Михаила Булгакова
Категория
Культура
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Институт Национальной памяти объявил решение относительно Михаила Булгакова

Михаил Булгаков
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Источник:  online.ua

Представители Украинского Института национальной памяти пришли к выводу, что известный писатель Михаил Булгаков является символом российской имперской политики.

Михаила Булгакова больше не будут считать частью культуры Украины

По словам украинских специалистов, дальнейшее пребывание российского писателя в публичном пространстве нашей страны можно считать кремлевской пропагандой и подлежит деколонизации.

В Институте обращают внимание на то, что у Михаила Булгакова, несмотря на то, что он родился в Киеве, — российское происхождение.

Как известно, члены его семьи были выходцами из Орловской губернии России.

К примеру, отец писателя занимался притеснениями украинской культуры.

Как считают эксперты, Булгаков можно считать имперцем по мировоззрению и ярым украинофобом.

Памятник Михаилу Булгакову в Киеве (Фото: @kyiv-city.com)

Что не так с Михаилом Булгаковым

Писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, презирал украинцев и их культуру, ненавидел украинское стремление к независимости, негативно отзывался о становлении Украинского государства и его руководителей. Из всех русских писателей того времени стоит ближе всего к нынешним идеологем путинизма и кремлевского оправдания этноцида в Украине. Мировоззренчески был на позициях российского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию российского коммунизма, — сказано в заявлении Украинского Института национальной памяти.

По словам экспертов, "легкая критика советской власти" со стороны Булгакова не имела никакого эффекта и влияния на тогдашние реалии.

Что важно понимать, писатель на самом деле симпатизировал большевикам, воспевал захват красными Киева и «уничтожение борцов за Украину — «мерзких петлюровцев».

Нельзя также забывать о том, как сильно Булгаков обожал диктатора Иосифа Сталина.

Неоднократно писатель пародировал и насмехался над украинским языком.

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