Представники Українського Інституту національної пам’яті дійшли висновку, що відомий письменник Михайло Булгаков є символом російської імперської політики.
Михайла Булгакова більше не будуть вважати частиною культури України
За словами українських фахівців, подальше перебування російського письменника у публічному просторі нашої країни буде кремлівською пропагандою та підлягатиме деколонізації.
У Інституті звертають увагу на те, що Михайло Булгаков, попри те, що народився у Києві, мав російське походження.
Як відомо, його родина була вихідцями з Орловської губернії Росії.
До прикладу, батько письменника займався утисками української культури.
Як вважають експерти, Булгаков можна вважати імперцем за світоглядом і затятим українофобом.
Що не так з Михайлом Булгаковим
За словами експертів, «легка критика радянської влади» з боку Булгакова не мала жодного ефекту та впливу на тодішні реалії.
Що важливо розуміти, письменник насправді симпатизував більшовикам, оспівував захоплення червоними Києва і «нищення борців за Україну — «мерзенних петлюрівців».
Не можна також забувати про те, як сильно Булгаков обожнював диктатора Йосипа Сталіна.
Неодноразово письменник пародіював та насміхався над українською мовою.
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