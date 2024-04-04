Представники Українського Інституту національної пам’яті дійшли висновку, що відомий письменник Михайло Булгаков є символом російської імперської політики.

Михайла Булгакова більше не будуть вважати частиною культури України

За словами українських фахівців, подальше перебування російського письменника у публічному просторі нашої країни буде кремлівською пропагандою та підлягатиме деколонізації.

У Інституті звертають увагу на те, що Михайло Булгаков, попри те, що народився у Києві, мав російське походження.

Як відомо, його родина була вихідцями з Орловської губернії Росії.

До прикладу, батько письменника займався утисками української культури.

Як вважають експерти, Булгаков можна вважати імперцем за світоглядом і затятим українофобом.

Пам’ятник Михайлу Булгакову у Києві (Фото:@kyiv-city.com)

Що не так з Михайлом Булгаковим

Письменник, не зважаючи на роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні. Світоглядно був на позиціях російського імперіалізму, білогвардійщини, схвалював експансію російського комунізму, — мовиться в заяві Українського Інституту національної пам’яті. Поширити

За словами експертів, «легка критика радянської влади» з боку Булгакова не мала жодного ефекту та впливу на тодішні реалії.

Що важливо розуміти, письменник насправді симпатизував більшовикам, оспівував захоплення червоними Києва і «нищення борців за Україну — «мерзенних петлюрівців».

Не можна також забувати про те, як сильно Булгаков обожнював диктатора Йосипа Сталіна.

Неодноразово письменник пародіював та насміхався над українською мовою.