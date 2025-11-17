Исчез 155 млн лет назад — ученые разыскали потерянный континент Арголанд

Около 155 млн лет назад континент Арголанд отделился от территории современной Австралии, после чего пропал без следа. После многих лет составления геологических пазлов исследователи заявляют, что нашли его, но не в одном месте, а раздробленным по дну моря под Юго-Восточной Азией.

Исчезновение Арголанда долгое время было загадкой для геологов

Новое исследование, проведенное учеными из Утрехтского университета, подвергает сомнению предположение о том, как континенты дрейфуют и исчезают. Вместо того, чтобы двигаться как единственный, сплоченный массив суши, Арголанд распался на несколько континентальных полос, прячась на глазах у всех под цепями островов, таких как восточная Индонезия и части Мьянмы.

В то же время исчезновение Арголанда долгое время было загадкой для геологов, ведь когда континенты распадаются, то обычно оставляют после себя четкие следы — скальные образования, следы окаменелостей или остатки гор, указывающие на их путь. Поделиться

В случае с Арголандом эти следы отсутствовали. Это отсутствие вызвало серьезные вопросы по поводу его судьбы. Окунулся ли он под океан, расплавился в мантии или просто никогда не существовал так, как воображали ученые?

По сравнению с другими древними материками, отделившимися от Гондваны, Арголанд распался на более мелкие части в начале своего дрейфа. Позже эти обломки двигались отдельно, что затрудняло отслеживание их траектории.

Ничего не сходилось, — сказал главный автор Элдерт Адвокаат в интервью Live Science, имея в виду предыдущие попытки связать известные геологические фрагменты в этом регионе.

Из-за такого эффекта раздробления Арголанд оказался трудным для идентификации. Несмотря на то, что части континентов, такие как Африка и Южная Америка являются классическими примерами разделения на основе разломов, Арголанд не подвергался обычным закономерностям.

В конце концов, команда из Утрехта выдвинула гипотезу, что Арголанд вначале был разрозненным скоплением микроконтинентов, и это предположение оказалось ключевым для разгадки тайны.

По данным пресрелиза, исследование показало, что большинство этих фрагментов дрейфовали в сторону восточной части Индонезии, а некоторые из них оказались возле Мьянмы. Это географическое распространение усложняло рассмотрение этих фрагментов как единого целого, пока не появилась идея "ленточного континента".