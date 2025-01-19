Геологи раскрыли одну из главных тайн Амазонки
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Наука и медицина
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Геологи раскрыли одну из главных тайн Амазонки

Амазонка
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Источник:  online.ua

Ни для кого не секрет, что Амазонка самая длинная в мире и самая большая по объему воды река, протекающая через Южную Америку из Анд в Атлантический океан. Однако лишь недавно стало известно, что миллионы лет назад она текла в противоположном направлении.

Главные тезисы

  • Изменение направления течения Амазонки произошло вследствие поднятия горного массива Анд, что привело к созданию нового бассейна и размещению воды.
  • Облака, осадки и эрозия, вызванные подъемом Анд, повлияли на образование водно-болотных угодий Пебаса.
  • Направление течения Амазонки изменилось в период от 5 до 10 миллионов лет назад.

Что стало известно об Амазонке

Еще 20 лет назад Рассел Мейпс — аспирант Университета Северной Каролины — проводил исследование отложения речных осадков.

Еще тогда он обнаружил цирконовые минералы, которые могли происходить только с восточной части континента.

Что важно понимать, это противоречило современному направлению течения Амазонки с запада на восток.

Более того, сообщается, что окаменелости морских организмов, найденные в необычных местах, указывали на то, что в прошлом регион мог иметь другой гидрологический режим.

Геологические исследования показали, что Амазонка текла с востока на запад, к арке Пурус — древнему высокому образованию. Вода из арки Пурус тогда стекала в Тихий океан.

Из-за каких процессов все изменилось:

  • По словам геологов, прежде всего, речь идет о поднятии Анд: в период от 65 до 145 миллионов лет назад возникла возвышенность на северо-востоке Южной Америки. Прошли годы, и разрастание Анд стало ключевой причиной, создавшей бассейн, который начал заполняться водой. Это повлекло за собой постепенное смещение направления течения.

  • Что важно понимать, у реки очень плоский рельеф, где даже небольшой наклон может изменить направление течения. Со временем осадки подняли территорию, и река начала течь в Атлантику.

  • Эрозия и климатическое влияние: подъем Анд перехватил облака, усилил осадки и эрозию. Это способствовало образованию водно-болотных угодий Пебас, ставших впоследствии частью речной системы.

По убеждению ученых, главное изменение направления течения произошло от 5 до 10 миллионов лет назад — очень быстро по меркам геологического времени.

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