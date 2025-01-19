Геологи розкрили одну з головних таємниць Амазонки
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Геологи розкрили одну з головних таємниць Амазонки

Амазонка
Джерело:  online.ua

Ні для кого не секрет, що Амазонка найдовша у світі та найбільша за обсягом води річка, яка протікає через Південну Америку з Анд до Атлантичного океану. Проте лише нещодавно стало відомо, що мільйони років тому вона текла у протилежному напрямку.

Головні тези:

  • Зміна напрямку течії Амазонки сталася внаслідок підняття гірського масиву Анд, що спричинило створення нового басейну та розміщенням води.
  • Хмари, опади та ерозія, викликані підйомом Анд, вплинули на утворення водно-болотних угідь Пебас.
  • Напрямок течії Амазонки змінився в період від 5 до 10 мільйонів років тому.

Що стало відомо про Амазонку

Ще 20 років тому Рассел Мейпс — аспірант Університету Північної Кароліни — проводив дослідження відкладення річкових осадів.

Саме тоді він виявив цирконові мінерали, які могли походити лише зі східної частини континенту.

Що важливо розуміти, це суперечило сучасному напрямку течії Амазонки — із заходу на схід.

Ба більше, наголошується, що скам’янілості морських організмів, знайдені в незвичних місцях, вказували на те, що в минулому регіон міг мати інший гідрологічний режим.

Геологічні дослідження показали, що Амазонка текла зі сходу на захід, до арки Пурус — стародавнього височинного утворення. Вода з арки Пурус тоді стікала до Тихого океану.

Через які процеси все змінилося:

  • За словами геологів, насамперед йдеться про підняття Анд: у період від 65 до 145 мільйонів років тому виникла височина на північному сході Південної Америки. Минули роки, і розростання Анд стало ключовою причиною, що створило басейн, який почав заповнюватися водою. Це спричинило поступове зміщення напрямку течії.

  • Що важливо розуміти, річка має дуже плоский рельєф, де навіть невеликий нахил може змінити напрямок течії. З часом осади підняли територію, і річка почала текти до Атлантики.

  • Ерозія та кліматичний вплив: підйом Анд перехопив хмари, посилив опади та ерозію. Це сприяло утворенню водно-болотних угідь Пебас, які згодом стали частиною річкової системи.

На переконання науковців, головна зміна напрямку течії відбулася від 5 до 10 мільйонів років тому — надзвичайно швидко за мірками геологічного часу.

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Категорія
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