Геологи розкрили одну з головних таємниць Амазонки

Ні для кого не секрет, що Амазонка — найдовша у світі та найбільша за обсягом води річка, яка протікає через Південну Америку з Анд до Атлантичного океану. Проте лише нещодавно стало відомо, що мільйони років тому вона текла у протилежному напрямку.

Що стало відомо про Амазонку

Ще 20 років тому Рассел Мейпс — аспірант Університету Північної Кароліни — проводив дослідження відкладення річкових осадів.

Саме тоді він виявив цирконові мінерали, які могли походити лише зі східної частини континенту.

Що важливо розуміти, це суперечило сучасному напрямку течії Амазонки — із заходу на схід.

Ба більше, наголошується, що скам’янілості морських організмів, знайдені в незвичних місцях, вказували на те, що в минулому регіон міг мати інший гідрологічний режим.

Геологічні дослідження показали, що Амазонка текла зі сходу на захід, до арки Пурус — стародавнього височинного утворення. Вода з арки Пурус тоді стікала до Тихого океану. Поширити

Через які процеси все змінилося:

За словами геологів, насамперед йдеться про підняття Анд: у період від 65 до 145 мільйонів років тому виникла височина на північному сході Південної Америки. Минули роки, і розростання Анд стало ключовою причиною, що створило басейн, який почав заповнюватися водою. Це спричинило поступове зміщення напрямку течії.

Що важливо розуміти, річка має дуже плоский рельєф, де навіть невеликий нахил може змінити напрямок течії. З часом осади підняли територію, і річка почала текти до Атлантики.

Ерозія та кліматичний вплив: підйом Анд перехопив хмари, посилив опади та ерозію. Це сприяло утворенню водно-болотних угідь Пебас, які згодом стали частиною річкової системи.

На переконання науковців, головна зміна напрямку течії відбулася від 5 до 10 мільйонів років тому — надзвичайно швидко за мірками геологічного часу.