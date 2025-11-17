Зник 155 млн років тому — науковці розшукали загублений континент Арголанд

Близько 155 млн років тому континент Арголанд відокремився від території сучасної Австралії, після чого зник без сліду. Після багатьох років складання геологічних пазлів дослідники заявляють, що знайшли його, але не в одному місці, а роздробленим по дну моря під Південно-Східною Азією.
Головні тези:
- Континент Арголанд зник 155 млн років тому, роздробившись на фрагменти під Південно-Східною Азією.
- Довгий час зникнення Арголанда було загадкою для геологів, але нове дослідження розкриває, що він розпався на мікроконтиненти.
Зникнення Арголанда впродовж довгого часу було загадкою для геологів
Нове дослідження, проведене вченими з Утрехтського університету, ставить під сумнів припущення про те, як континенти дрейфують і зникають. Замість того щоб рухатися як єдиний, згуртований масив суші, Арголанд розпався на кілька континентальних смуг, ховаючись на очах у всіх під ланцюгами островів, таких як східна Індонезія та частини М'янми.
У випадку з Арголандом ці сліди були відсутні. Ця відсутність викликала серйозні питання щодо його долі. Чи занурився він під океан, розплавився в мантії або просто ніколи не існував так, як уявляли вчені?
Порівняно з іншими стародавніми материками, які відокремилися від Гондвани, Арголанд розпався на дрібніші частини на початку свого дрейфу. Пізніше ці уламки рухалися окремо, що ускладнювало відстеження їхньої траєкторії.
Нічого не сходилося, — сказав головний автор Елдерт Адвокаат в інтерв'ю Live Science, маючи на увазі попередні спроби пов'язати відомі геологічні фрагменти в цьому регіоні.
Через такий ефект роздроблення Арголанд виявився важким для ідентифікації. Попри те, що частини континентів, такі як Африка та Південна Америка, є класичними прикладами поділу на основі розломів, Арголанд не піддавався звичайним закономірностям.
Зрештою, команда з Утрехта висунула гіпотезу, що Арголанд спочатку був розрізненим скупченням мікроконтинентів, і це припущення виявилося ключовим для розгадки таємниці.
За даними пресрелізу, дослідження показало, що більшість цих фрагментів дрейфували в бік східної частини Індонезії, а деякі з них опинилися біля Мʼянми. Це географічне розповсюдження ускладнювало розгляд цих фрагментів як єдиного цілого, поки не зʼявилася ідея "стрічкового континенту".
